Globinski sesalnik PW 30/1
Močna pralna glava PW 30/1 za pritrditev na čistilnik s pršilno ekstrakcijo Puzzi 10/2. Vrtljiva valjčna krtača poveča učinkovitost čiščenja in zmogljivost površine za do 35 odstotkov.
Enostavno rokovanje, impresivna zmogljivost: močna pralna glava PW 30/1 za naš čistilnik z razpršilno ekstrakcijo Puzzi 10/2 navdušuje na vseh koncih. Hitro pritrjen namesto talne šobe zagotavlja še boljše in hitrejše rezultate čiščenja z učinkovitostjo. V samo enem koraku se čistilna raztopina razprši na preprogo, jo skrtači z vrtečo se valjčno krtačo in nato posesa vso umazanijo. Prvič, učinkovitost čiščenja je mogoče znatno povečati, vendar se lahko površinska zmogljivost Puzzi 10/2 poveča tudi za do 35 odstotkov.
Značilnosti in prednosti
Vrtljive krtačeZa intenzivnejše čiščenje in prezračevanje vlaken preprog
Višja površinska zmogljivostIzboljšanje površinske zmogljivosti do 35 odstotkov
Prozorno kontrolno okenceKontrolno okence na pralni glavi za neprekinjen nadzor nad povratnim sesanjem
Enostavno upravljanje
- Hitro in preprosto nameščanje namesto talne šobe
- Vrtenje valja krtače olajšuje delo z modelom PW 30/1.
- Preprost zagon s preklopnim stikalom
Specifikacije
Tehnični podatki
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|40 - 55
|Nazivna moč krtačnega motorja (W)
|60
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Dolžina kabla (m)
|4
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|5,7
|Mere (D × Š × V) (mm)
|350 x 260 x 835
Področja uporabe
- Talne obloge
Čistilna sredstva
