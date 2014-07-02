Globinski sesalnik PW 30/1

Poveča površinsko zmogljivost našega pršilnega čistilnika Puzzi 30/4 za do 35 odstotkov in izboljša tudi rezultat čiščenja: močna pralna glava PW 30/1 z vrtljivo valjčno krtačo.

Hitrejša, globlja, boljša: hitro nameščena namesto talne šobe in takoj pripravljena za uporabo, močna pomivalna glava PW 30/1 za naš čistilnik z razpršilno ekstrakcijo Puzzi 30/4 omogoča občutno intenzifikacijo celotnega postopka čiščenja in povečanje območno zmogljivost do 35 odstotkov. Inteligentna zasnova omogoča, da se čistilna raztopina razprši in ščetka z vrtljivim valjem, nato pa se vsa umazanija posesa – v enem koraku!

Značilnosti in prednosti
Globinski sesalnik PW 30/1: Vrtljive krtače
Vrtljive krtače
Za intenzivnejše čiščenje in prezračevanje vlaken preprog
Globinski sesalnik PW 30/1: Višja površinska zmogljivost
Višja površinska zmogljivost
Izboljšanje površinske zmogljivosti do 35 odstotkov
Globinski sesalnik PW 30/1: Prozorno kontrolno okence
Prozorno kontrolno okence
Kontrolno okence na pralni glavi za neprekinjen nadzor nad povratnim sesanjem
Enostavno upravljanje
  • Hitro in preprosto nameščanje namesto talne šobe
  • Zaradi vrtljivih krtač je čiščenje intenzivnejše, vlakna pa se postavijo pokonci.
  • Preprost zagon s preklopnim stikalom
Specifikacije

Tehnični podatki

Maks. površinska zmogljivost (m²/h) 70 - 110
Nazivna moč krtačnega motorja (W) 60
Napetost (V) 220 - 240
Frekvenca (Hz) 50 - 60
Dolžina kabla (m) 7
Barva antracit
Teža brez dodatkov (Kg) 5,9
Mere (D × Š × V) (mm) 350 x 260 x 835
Čistilna sredstva
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