Globinski sesalnik PW 30/1
Poveča površinsko zmogljivost našega pršilnega čistilnika Puzzi 30/4 za do 35 odstotkov in izboljša tudi rezultat čiščenja: močna pralna glava PW 30/1 z vrtljivo valjčno krtačo.
Hitrejša, globlja, boljša: hitro nameščena namesto talne šobe in takoj pripravljena za uporabo, močna pomivalna glava PW 30/1 za naš čistilnik z razpršilno ekstrakcijo Puzzi 30/4 omogoča občutno intenzifikacijo celotnega postopka čiščenja in povečanje območno zmogljivost do 35 odstotkov. Inteligentna zasnova omogoča, da se čistilna raztopina razprši in ščetka z vrtljivim valjem, nato pa se vsa umazanija posesa – v enem koraku!
Značilnosti in prednosti
Vrtljive krtačeZa intenzivnejše čiščenje in prezračevanje vlaken preprog
Višja površinska zmogljivostIzboljšanje površinske zmogljivosti do 35 odstotkov
Prozorno kontrolno okenceKontrolno okence na pralni glavi za neprekinjen nadzor nad povratnim sesanjem
Enostavno upravljanje
- Hitro in preprosto nameščanje namesto talne šobe
- Zaradi vrtljivih krtač je čiščenje intenzivnejše, vlakna pa se postavijo pokonci.
- Preprost zagon s preklopnim stikalom
Specifikacije
Tehnični podatki
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|70 - 110
|Nazivna moč krtačnega motorja (W)
|60
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Dolžina kabla (m)
|7
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|5,9
|Mere (D × Š × V) (mm)
|350 x 260 x 835
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.