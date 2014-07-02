Hitrejša, globlja, boljša: hitro nameščena namesto talne šobe in takoj pripravljena za uporabo, močna pomivalna glava PW 30/1 za naš čistilnik z razpršilno ekstrakcijo Puzzi 30/4 omogoča občutno intenzifikacijo celotnega postopka čiščenja in povečanje območno zmogljivost do 35 odstotkov. Inteligentna zasnova omogoča, da se čistilna raztopina razprši in ščetka z vrtljivim valjem, nato pa se vsa umazanija posesa – v enem koraku!