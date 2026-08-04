Sušilnik zraka AB 20/1 Ec
Zelo učinkovit, kompakten, vzdržljiv zračni ventilator AB 20 Ec za do 50% hitrejše sušenje očiščenih preprog. Ustreza evropskim standardom za učinkovitost.
Ventilator AB 20 Ec je razvit za pospešeno sušenje mokrih tekstilnih površin. Kompaktna, lahka in za prevoz enostavna naprava omogoča do 50 odstotkov hitrejše sušenje - očiščene preproge so zato hitreje spet prehodne. Poleg tega je sušilnik zelo tih in ga je zato mogoče uporabljati tudi na območjih, občutljivih na hrup, ali med delovnim časom. Nizkotlačni EC motor zagotavlja nizko porabo energije in dolgo življenjsko dobo naprave. Ventilator je v skladu z evropskimi direktivami o energetski učinkovitosti.
Značilnosti in prednosti
Nizka obraba Ec motorjaTrpežna, robustna in zato zelo ekonomična naprava. Motor s 3-stopenjsko kontrolo. Ventilator je skladen z evropskimi smernicami za energetsko učinkovitost.
Kompaktna oblika z majhno težoZaradi kompaktne velikosti in majhne teže je zelo enostaven za transport. Udoben ročaj za enostavno prenašanje.
Nizka raven hrupaBrez težav se uporablja tudi med delovnim časom obrata. Komaj zaznan vir hrupa pri uporabi med delovnim časom obrata.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina zraka (stopnja 1 / 2 / 3) (m³/h)
|1200
|Število vrtljajev ventilatorja (stopnja 1 / 2 / 3) (rpm)
|1450
|Nazivna vhodna moč (W)
|120
|Dolžina kabla (m)
|7,5
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|7,1
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|9
|Mere (D × Š × V) (mm)
|375 x 353 x 371
Oprema
- Trpežno ohišje iz plastike
- Ergonomski ročaj
- Integrirano shranjevanje kabla
Področja uporabe
- Za pospešeno sušenje mokro očiščenih tekstilnih površin
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