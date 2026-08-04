Ventilator AB 20 Ec je razvit za pospešeno sušenje mokrih tekstilnih površin. Kompaktna, lahka in za prevoz enostavna naprava omogoča do 50 odstotkov hitrejše sušenje - očiščene preproge so zato hitreje spet prehodne. Poleg tega je sušilnik zelo tih in ga je zato mogoče uporabljati tudi na območjih, občutljivih na hrup, ali med delovnim časom. Nizkotlačni EC motor zagotavlja nizko porabo energije in dolgo življenjsko dobo naprave. Ventilator je v skladu z evropskimi direktivami o energetski učinkovitosti.