Naprava za čiščenje stopnic BD 17/5 C Ep
Kompakten polirni stroj za priključitev v električno vtičnico s ploščno tehnologijo za ribanje, šamponiranje, poliranje in kristalizacijo raznih manjših površin, kot so npr. stopnice ali okenske police.
Zahvaljujoč svojim kompaktnim dimenzijam (16–20 x 36 x 33 cm) je polirni stroj za priključitev v električno vtičnico BD 17/5 C uporaben tudi na površinah, kjer klasičnih čistilnih strojev zaradi velikosti ni mogoče uporabiti in čiščenje zato še vedno poteka ročno, kar pa je povezano s stroški. Čistilni servisi, obrtniki in komunalni uporabniki, ki delajo na takih objektih, bodo našli ustrezno rešitev v tej napravi. Dobro dostopni upravljalni elementi ob strani jamčijo za hitro in udobno rokovanje. Regulator vrtilne frekvence (0–450 vrt./min) in pripadajoči pribor omogočajo optimalno prilagoditev stroja vsaki nalogi, ki se pojavi pri čiščenju: Na primer temeljno čiščenje, kristalizacija ali poliranje trdih površin ali šamponiranje površin s tekstilnimi oblogami. Prav pri čiščenju stopnic je istočasna obdelava vodoravnih in navpičnih površin praktična olajšava, ki prihrani čas, energijo in denar. Ohišje stroja je narejeno iz robustne umetne mase, ki je odporna proti udarcem. Ploščno krtačo oz. pogonski krožnik blazine je mogoče brez težav zamenjati že v nekaj sekundah. Dva ročaja omogočata varno vodenje in upravljanje stroja, ki tehta le 5 kg.
Značilnosti in prednosti
Lahko in kompaktnoPrimerno za manjše površine kot so stopnice ali okenske police Za enostaven transport
Nastavitev vrtljajevPrilagajanje števila vrtljajev vsakokratni nalogi čiščenja.
Opcijsko dobavljive kotne krtačeZa čiščenje vse do roba tudi v vogalih. (Z opcijsko dobavljivo kotno krtačo lahko istočasno delate horizontalno in vertikalno)
Kakovostne komponente
- Naprava skorajda ne potrebuje vzdrževanja
Dobavljiv obsežen pribor
- Za vsestransko uporabo
- Na voljo so različno trde krtače z različnimi premeri. Tudi za čiščenje preprog.
- Prevleke in gonilni nastavki za gladka tla.
Enostavni upravljalni elementi
- Preglednost in preprosto rokovanje
Ves pribor je mogoče demontirati
- Prihranek prostora pri shranjevanju
Možna vertikalna in horizontalna uporaba
- Več prilagodljivosti: čiščenje horizontalnih površin (npr. stopnic ali okenskih polic) ali vertikalnih površin (npr. pročelij)
Montažna posoda
- Olajša delo na stopniščnih podestih (na voljo kot dodatna oprema)
Menjava krtač in gonilnega nastavka
- Hitro in enostavno prilagajanje trenutni situaciji čiščenja
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Omrežno napajanje
|Delovna širina krtač (mm)
|170 - 200
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|450
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|69
|Napetost (V)
|220 - 230
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|5,6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|330 x 136 x 290
Oprema
- Nastavljiva hitrost krtač
- Omrežno napajanje
- Rezervoar opcijsko: 2.5 l
Področja uporabe
- Enostavno čiščenje stopnic
- Za temeljito čiščenje vseh talnih površin – od trdih do tekstilnih talnih oblog
- Za čiščenje do roba na utesnjenih mestih
- Za ciljno globinsko čiščenje manjših preprog