Zahvaljujoč svojim kompaktnim dimenzijam (16–20 x 36 x 33 cm) je polirni stroj za priključitev v električno vtičnico BD 17/5 C uporaben tudi na površinah, kjer klasičnih čistilnih strojev zaradi velikosti ni mogoče uporabiti in čiščenje zato še vedno poteka ročno, kar pa je povezano s stroški. Čistilni servisi, obrtniki in komunalni uporabniki, ki delajo na takih objektih, bodo našli ustrezno rešitev v tej napravi. Dobro dostopni upravljalni elementi ob strani jamčijo za hitro in udobno rokovanje. Regulator vrtilne frekvence (0–450 vrt./min) in pripadajoči pribor omogočajo optimalno prilagoditev stroja vsaki nalogi, ki se pojavi pri čiščenju: Na primer temeljno čiščenje, kristalizacija ali poliranje trdih površin ali šamponiranje površin s tekstilnimi oblogami. Prav pri čiščenju stopnic je istočasna obdelava vodoravnih in navpičnih površin praktična olajšava, ki prihrani čas, energijo in denar. Ohišje stroja je narejeno iz robustne umetne mase, ki je odporna proti udarcem. Ploščno krtačo oz. pogonski krožnik blazine je mogoče brez težav zamenjati že v nekaj sekundah. Dva ročaja omogočata varno vodenje in upravljanje stroja, ki tehta le 5 kg.