Polirni stroj BDP 50/1500 C vas bo prepričal s kompaktnimi merami in enostavno okretnostjo, ki jo omogoča centralno razbremenitveno kolo. Z obrati 1500 U/min stroj zagotavlja bleščeče rezultate poliranja. Enostavni upravljalni elementi omogočajo intuitivno upravljanje. Prevleka, ki sega okrog in okrog, preprečuje vrtinčenje prahu. Prah se odsesava s pomočjo sistema pasivnega odsesavanja v ca. 1 liter veliko, večkrat uporabno filtrsko vrečko. Stroj je nevtralen pri premikanju in omogoča dosledno premikanje naravnost – za maksimalno produktivnost. Nastavljiv ročaj zagotavlja udobno delovno višino in ga za shranjevanje stroja lahko preklopite navzgor. Izvlecna ročica preprečuje nezaželen zagon naprave in zaustavi stroj takoj, ko ročico izpustite. Plavajoč nastavek za prevleko (pad) na samodejno prilagodi površini. Je vzmetno razbremenjen in zagotavlja optimalen pritisni tlak. Opcijsko dobavljiv komplet Spray-Cleaning skrbi za to, da se čistilo razprši samo tja, kjer je potrebno.