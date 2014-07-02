Stroj za poliranje BDP 50/1500 C
Ultrahitri polirni stroj BDP 50/1500 C dosega kar za 30 odstotkov višjo produktivnost kot običajni visokohitrostni stroji za poliranje gladkih površin.
Polirni stroj BDP 50/1500 C vas bo prepričal s kompaktnimi merami in enostavno okretnostjo, ki jo omogoča centralno razbremenitveno kolo. Z obrati 1500 U/min stroj zagotavlja bleščeče rezultate poliranja. Enostavni upravljalni elementi omogočajo intuitivno upravljanje. Prevleka, ki sega okrog in okrog, preprečuje vrtinčenje prahu. Prah se odsesava s pomočjo sistema pasivnega odsesavanja v ca. 1 liter veliko, večkrat uporabno filtrsko vrečko. Stroj je nevtralen pri premikanju in omogoča dosledno premikanje naravnost – za maksimalno produktivnost. Nastavljiv ročaj zagotavlja udobno delovno višino in ga za shranjevanje stroja lahko preklopite navzgor. Izvlecna ročica preprečuje nezaželen zagon naprave in zaustavi stroj takoj, ko ročico izpustite. Plavajoč nastavek za prevleko (pad) na samodejno prilagodi površini. Je vzmetno razbremenjen in zagotavlja optimalen pritisni tlak. Opcijsko dobavljiv komplet Spray-Cleaning skrbi za to, da se čistilo razprši samo tja, kjer je potrebno.
Značilnosti in prednosti
Integrirano odsesavanje prahu
- Prevleka skrbi za to, da prah ostane pod polirno napravo. S pomočjo pasivnega odsesavanja se prah zbira v posodi in tako je prašenje med samim poliranjem zmanjšano na minimum.
- Posesan prah lahko enostavno izpraznite - filtrsko vrečko lahko uporabite večkrat.
Samodejen pritisni tlak
- Gonilni nastavek je vzmetno uležajen. Pritisni tlak se nastavi samodejno in skrbi za enakomerne rezultate poliranja.
- Prevleka je nameščena čez celotno površino in sledi neravnemu terenu.
Visoka hitrost poliranja
- 1500 1/min skrbi za hitre in dobre rezultate poliranja.
Integrirano podvozje
- Varno na svoji poti - brez iztirjanja na levo ali desno - enostavno rokovanje.
Kompaktno
- Kompaktna naprava BDP 50/1500 C je izjemno dobro vodljiva.
Motor z jermenskim pogonom
- Zelo tih.
Omrežni pogon
- Dolgi/neprekinjeni intervali delovanja -
Gonilni nastavek za prevleke s funkcijo Centerlock
- Središčno in zanesljivo pritrjevanje prevlek.
Centralno vodilno kolo
- Za delo vse do roba - tudi naprej.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Omrežno napajanje
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|1500
|Pritisni tlak krtač (g/cm²)
|4
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|56 - 61
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|35,4
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1215 x 580 x 1115
Obseg dobave
- Gonilni nastavek
Oprema
- Odsesavanje prahu
- Omrežno napajanje
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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