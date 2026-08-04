Naprava z enim diskom BDP 43/400 C
Zahvaljujoč visoki hitrosti vrtenja 400 vrtljajev/min, naš udoben in zmogljiv enojni stroj BDP 43/400 C navduši s hitrimi in temeljitimi delovnimi rezultati za čiščenje in poliranje.
Kot nalašč za hitro in temeljito čiščenje ter poliranje trdih in elastičnih talnih oblog: naš udoben in zmogljiv čistilnik BDP 43/400 C navdušuje z visoko hitrostjo vrtenja 400 vrtljajev/min in hkrati z nizkim hrupom pri delovanju. Poleg tega se lahko uporablja tudi za nanašanje negovalnih sredstev na lesena tla. Da bi preprečili morebitno razprševanje prahu med delom, je kot dodatna oprema na voljo enostavna sesalna enota z obročem. Nosilec blazinic je standardno vključen v obseg dobave.
Značilnosti in prednosti
Stroj s hitrim, enojnim diskom s 400 vrt / min
- Zelo tiho delovanje z visoko pokritostjo področja.
- Za odlične rezultate poliranja.
Dodatna vtičnica
- Za priklop sesalne enote, ki zmanjšuje širjenje prahu.
- Dodaten kabel ni potreben, kar pomeni učinkovitejše čiščenje.
Velika kolesa
- Enostaven transport tudi na daljših progah
- Udobno premikanje po stopnicah
- Lahko se prevaža tudi v parkirnem položaju.
Zelo tih
- Uporaba tudi na hrupno zelo občutljivih območjih (npr. v hotelih, bolnišnicah ali pisarnah)
Zelo nizka streha
- Za čiščenje pod pohištvom in radiatorji
Obsežen pribor
- Dodatna oprema je prilagojena za razne namene uporabe: npr. krtače različne stopnje trdote, gonilni nastavki, različne blazinice, sesalna enota itd.
- Sistemsko čiščenje: za vsako uporabo pravi pribor
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Omrežno napajanje
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|400
|Pritisni tlak krtač (g/cm²)
|22
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|55
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|33,16
|Mere (D × Š × V) (mm)
|620 x 430 x 1230
Obseg dobave
- Gonilni nastavek
Oprema
- Rezervoar opcijsko: 12 l
- Omrežno napajanje
Video posnetki
Področja uporabe
- Primerno za čiščenje in poliranje trdih in elastičnih talnih oblog
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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