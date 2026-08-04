Kot nalašč za hitro in temeljito čiščenje ter poliranje trdih in elastičnih talnih oblog: naš udoben in zmogljiv čistilnik BDP 43/400 C navdušuje z visoko hitrostjo vrtenja 400 vrtljajev/min in hkrati z nizkim hrupom pri delovanju. Poleg tega se lahko uporablja tudi za nanašanje negovalnih sredstev na lesena tla. Da bi preprečili morebitno razprševanje prahu med delom, je kot dodatna oprema na voljo enostavna sesalna enota z obročem. Nosilec blazinic je standardno vključen v obseg dobave.