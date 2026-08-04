Čistilno-sesalni stroj BR 30/1 C Bp

Idealno za higiensko vzdrževalno čiščenje in razkuževanje tal na majhnih površinah: kompaktni Kärcher baterijski čistilnik BR 30/1 C Bp Pack s tehnologijo valjev iz mikrovlaken.

Naš novi, izjemno kompaktni baterijski čistilnik BR 30/1 C Bp Pack, je idealna izbira za higiensko čiščenje vseh vrst trdih tal, vključno s ploščicami. V primerjavi z ročnim čiščenjem tal, tehnologija valja iz mikrovlaken doseže do 20% boljše rezultate čiščenja in do 60% krajši čas sušenja. BR 30/1 C Bp Pack, ki ga napaja visoko zmogljiva 18-voltna litij-ionska baterija Kärcher Battery Universe, je idealna rešitev za vzdrževalno čiščenje manjših površin v pisarnah, trgovinah, zdravstvenih ustanovah, recepcijah, hotelih in restavracijah ali celo v menzah, šolah in bolnišnicah. Poleg tega je pri uporabi z razkužilnim čistilom Kärcher RM 732, idealen tudi za razkuževanje talnih površin.

Značilnosti in prednosti
Čistilno-sesalni stroj BR 30/1 C Bp: Odlični rezultati čiščenja
Odlični rezultati čiščenja
Do 20% boljši rezultati kot pri ročnem čiščenju tal. Temeljit vnos umazane vode, čistil, grobe umazanije in dlak. Poveča kakovost čiščenja in higiensko raven.
Čistilno-sesalni stroj BR 30/1 C Bp: Hitro sušenje
Hitro sušenje
Do 60% krajši čas sušenja kot pri ročnem čiščenju tal. Kratek čas sušenja zmanjša tveganje zdrsa na mokrih tleh. Krajši čas čiščenja pomeni večjo produktivnost in nižje stroške.
Čistilno-sesalni stroj BR 30/1 C Bp: Visoka stopnja higiene
Visoka stopnja higiene
Temeljit vnos umazane vode, čistil, grobe umazanije in dlak. Higienski postopek čiščenja za večjo varnost pri delu. Manjše tveganje navzkrižne kontaminacije in prenosa patogenov.
Parkirišče s parkirnimi nasloni
  • Med parkiranjem ni nobenega stika med mokrimi valji in tlemi.
  • Hitro sušeči valji.
Litij-ionska nadomestna baterija
  • Združljiv s stroji z 18 V baterijske platforme Kärcher Battery Universe.
  • Dolga življenjska doba in čas delovanja, kratki časi polnjenja, možnost vmesnega polnjenja.
  • Do 25% bolj produktivno kot pri strojih s kablom.
Integrirana funkcija predpometanja z glavnikom za pobiranje las
  • Zmanjša in celo odstrani potrebo po brisanju prahu in sesanju.
  • Zmanjša čas čiščenja do 50%.
  • Skupne obratovalne stroške in stroške čiščenja zmanjša do 50%.
Kompaktna, izjemno robustna oblika
  • Kakovostne, trpežne komponente iz kovine.
  • Za visoko zmogljivost in nizke stroške vzdrževanja.
Primerno za razkuževanje tal z razkužilnim čistilom RM 732
  • Zmanjša in celo prepreči prenos patogenov, vključno s SARS-CoV-2.
  • Ustvari higiensko čisto okolico.
  • Visok higienski standard na delovnem mestu zmanjšuje število izgubljenih dni zaradi bolniške odsotnosti.
Specifikacije

Tehnični podatki

Baterijska platforma Baterijska platforma 18 V
Vrsta pogona Baterija
Vozni pogon Naprej z vrtenjem krtače
Delovna širina krtač (mm) 300
Posoda sveža/umazana voda (l) 1 / 0,7
Teoretična površinska zmogljivost (m²/h) 200
Tip baterije Odstranljiva litij-ionska baterija
Napetost (V) 18
Število potrebnih baterij (Kos(i)) 1
Čas delovanja s polno baterijo (min) max. 45
Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V) 100 - 240
Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz) 50 - 60
Hitrost vrtenja krtače (rpm) 500 - 650
Pritisni tlak krtač (g/cm²) 40
Poraba vode (ml/min) 30
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) max. 55
Nazivna vhodna moč (W) 70
Dovoljena skupna teža (Kg) 11
Barva antracit
Teža brez dodatkov (Kg) 6,1
Mere (D × Š × V) (mm) 340 x 305 x 1200

Obseg dobave

  • Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
  • Krtačni valj: 1 Kos(i)

Oprema

  • Sistem 2 rezervoarjev
Čistilno-sesalni stroj BR 30/1 C Bp
Čistilno-sesalni stroj BR 30/1 C Bp
Čistilno-sesalni stroj BR 30/1 C Bp
Čistilno-sesalni stroj BR 30/1 C Bp
Čistilno-sesalni stroj BR 30/1 C Bp

Video posnetki

Področja uporabe
  • Idealna rešitev za pisarne, zdravstvene ordinacije, recepcije, hotele in restavracije
  • Primerno za čiščenje tal v menzah, šolah in bolnišnicah
  • Idealna rešitev za pisarne, prodajne prostore, hotele, kantine, odvetniške pisarne, bolnišnice in šole
Dodatna oprema
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