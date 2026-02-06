Čistilno-sesalni stroj BR 30/4 C Bp
Naš čistilno-sesalni stroj BR 30/4 C Bp z baterijskim napajanjem tehta samo 14 kg in je zelo kompakten, tla pa bodo takoj po čiščenju suha in nedrseča.
Čiščenje kot na roke, vendar veliko boljše: s svojo kompaktno zgradbo, zelo nizko težo 14 kilogramov in trpežno litij-ionsko baterijo s kapaciteto približno 30 minut je naš čistilno-sesalni stroj BR 30/4 C Bp z baterijskim napajanjem privlačna alternativa ročnemu čiščenju trdih površin do velikosti 200 m². V primerjavi z običajnim omelom več kot desetkrat močnejši pritisk in hitrost valjev približno 1500 vrtljajev na minuto poleg tega zagotavljata bistveno boljše rezultate čiščenja. Pri tem je mogoče sesanje v smeri naprej in vzvratno. Pri posebej trdovratni umazaniji je mogoče sesalne loke tudi dvigniti, da podaljšate čas delovanja čistilnih elementov. Takoj po čiščenju so tla čista in predvsem suha, s tem pa tudi nedrseča. Zelo mobilna brezžična naprava je popolna za čiščenje tal v manjših trgovinah, restavracijah, na bencinskih črpalkah, v supermarketih, sanitarijah, kuhinjah ali kot dopolnitev k obstoječim večjim čistilno-sesalnim strojem.
Značilnosti in prednosti
Hitro vrteča se krtačna valja
- Za 10-krat višji pritisni tlak kot pri ročnem čiščenju.
- Krtačni valj čisti tudi strukturirane površine ali fuge.
- Valj poskrbi za samodejno premikanje, zato vam aparata ni potrebno potiskati.
Takoj suho
- Mehke sesalne odprtine tla posesajo do suhega - naprej in vzvratno.
- Za intenzivnejše čiščenje lahko s pomočjo pedala izklopite odsesavanje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 36 V
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Naprej z vrtenjem krtače
|Delovna širina krtač (mm)
|300
|Delovna širina sesanja (mm)
|300
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|4 / 4
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|200
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|150
|Število potrebnih baterij (Kos(i))
|1
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 35
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|1270
|Pritisni tlak krtač (g/cm²)
|100
|Poraba vode (l/min)
|0,3
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|72,4
|Nazivna vhodna moč (W)
|550
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|13
|Mere (D × Š × V) (mm)
|365 x 345 x 1162
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Transportna kolesa
- Krtačni valj: 1 Kos(i)
- 2 sesalna nastavka, ravna: 1 Kos(i)
Oprema
- Sistem 2 rezervoarjev
