Čistilno-sesalni stroj K Mop 46
K-Mop 46 navdušuje z intuitivnim upravljanjem, enostavnim rokovanjem z udobnim pogonom in močno sesalno močjo. Za prvovrstne rezultate čiščenja na vseh trdih tleh.
K-Mop 46 je popolna rešitev za profesionalce, ki ne želijo sklepati kompromisov glede ergonomije, vzdržljivosti in zmogljivosti. Njegova izjemno robustna zasnova v kombinaciji z gladkim rokovanjem obvlada vsak izziv – od zaprtih prostorov do velikih površin. Visoka okretnost in delovna širina 46 centimetrov zagotavljata maksimalno učinkovitost. Zahvaljujoč močnemu sesanju so tla takoj suha in varna za hojo. Intuitivno upravljanje zahteva malo usposabljanja in omogoča neposredno, profesionalno uporabo. Ergonomija, razvita v sodelovanju s strokovnjaki, zagotavlja delo, ki je prijazno do hrbta in varčno z energijo. S 4-litrskimi rezervoarji za svežo in umazano vodo K-Mop 46 navdušuje s svojo vzdržljivostjo in trajnostjo: 28-odstotni delež reciklirane vode, način eco!Mode in nizke vrednosti porabe varčujejo z dragocenimi viri. Kot del sistema Kärcher se stroj brezhibno integrira v platformo Battery Power+ in Kärcher Equipment Management. Prevzemite nadzor – s K-Mop 46, vašim zanesljivim partnerjem za profesionalno čiščenje.
Značilnosti in prednosti
Najenostavnejše rokovanje
- Prijeten pogon z nasprotno vrtečimi se krtačami.
- Čiščenje robov z odbijajočimi valji brez poškodb inventarja.
- 360° čiščenje z nagibanjem ojnice v vse smeri.
Najbolj intuitivno upravljanje
- HMI brez glasovnega upravljanja za nastavitev najpomembnejših funkcij.
- Znano Kärcherjevo barvno kodiranje (rumeni elementi).
- Nizki stroški usposabljanja zaradi intuitivne zasnove.
Ergonomija
- Razvito v sodelovanju z ergonomskimi strokovnjaki.
- Ročaj z nastavljivo višino za popolno prilagoditev vsaki velikosti telesa.
- Zmanjšana teža roke med delovanjem zaradi dobro premišljene razporeditve komponent.
Značilnosti trajnosti
- Zasnova z 28 % reciklirane plastike¹⁾.
Najboljši rezultati čiščenja
- 4-litrski rezervoar za svežo in umazano vodo za zadosten doseg.
- Učinkovito čiščenje tudi najmanjših, močno opremljenih prostorov, pa tudi velikih površin.
- Dvostopenjsko intenzivno čiščenje z dvižno strgalnico.
Popolno sesanje
- Sesalne ustnice Linatex® so standardno vključene.
- Višinsko nastavljiva, moderna aluminijasta strgalnica.
- Suha tla tudi na močno teksturiranih trdih talnih oblogah.
Povezljivost
- Izbirni povezovalni modul Plug-in Connect.
- Beleženje dejanskih delovnih ur in lokacije.
- Prikaz podatkov v realnem času na portalu za upravljanje opreme Kärcher.
Baterijska platforma
- Zamenljive baterije 36 V Battery Power+.
- Zanesljiva zaščita za uporabo z vodo.
- Litij-ionska baterija zagotavlja dosledno delovanje in preprečuje samopraznjenje ter spominski učinek.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 36 V
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Naprej z vrtenjem krtače
|Delovna širina krtač (mm)
|460
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|4 / 4
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|max. 1840
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|1200
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|36
|Kapaciteta (Ah)
|7,5
|Število potrebnih baterij (Kos(i))
|1
|Zmogljivost s polno baterijo
|(7,5 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (/h)
|eco!efficiency način: / pribl. 1 (7,5 Ah)
|Čas polnjenja baterije s hitrim polnilnikom 80% / 100% (min)
|58 / 81
|Polnilni tok (A)
|6
|Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V)
|100 - 240
|Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz)
|50 - 60
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|350
|Poraba vode (ml/min)
|max. 440
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|67
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|22,4
|Mere (D × Š × V) (mm)
|446 x 551 x 1154
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Transportna kolesa
Oprema
- Sistem 2 rezervoarjev
Video posnetki
Področja uporabe
- Izredno primeren za gradbena podjetja, v maloprodajnem sektorju ali javnih zgradbah.
- Idealna rešitev za gradbena podjetja, hotele in restavracije
- Zdravstvo
- Idealno za vzdrževanje in vmesno čiščenje, npr. v javnih zgradbah
- Primerno tudi za čiščenje v maloprodajnem sektorju, menzah ali pisarnah
Dodatna oprema
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