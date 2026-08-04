K-Mop 46 je popolna rešitev za profesionalce, ki ne želijo sklepati kompromisov glede ergonomije, vzdržljivosti in zmogljivosti. Njegova izjemno robustna zasnova v kombinaciji z gladkim rokovanjem obvlada vsak izziv – od zaprtih prostorov do velikih površin. Visoka okretnost in delovna širina 46 centimetrov zagotavljata maksimalno učinkovitost. Zahvaljujoč močnemu sesanju so tla takoj suha in varna za hojo. Intuitivno upravljanje zahteva malo usposabljanja in omogoča neposredno, profesionalno uporabo. Ergonomija, razvita v sodelovanju s strokovnjaki, zagotavlja delo, ki je prijazno do hrbta in varčno z energijo. S 4-litrskimi rezervoarji za svežo in umazano vodo K-Mop 46 navdušuje s svojo vzdržljivostjo in trajnostjo: 28-odstotni delež reciklirane vode, način eco!Mode in nizke vrednosti porabe varčujejo z dragocenimi viri. Kot del sistema Kärcher se stroj brezhibno integrira v platformo Battery Power+ in Kärcher Equipment Management. Prevzemite nadzor – s K-Mop 46, vašim zanesljivim partnerjem za profesionalno čiščenje.