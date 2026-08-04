Kompaktni čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp se ponaša z robustno zasnovo. Glava ščetke in strgalo sta izdelana iz trpežnega litega aluminija – za odlično sesanje tudi na strukturiranih površinah in v ozkih ovinkih. Glava krtačne plošče D 60 z integrirano funkcijo pometanja zanesljivo zagotavlja optimalne rezultate čiščenja in čista tla. 115 Ah AGM baterija napaja stroj in omogoča dolgotrajno delovanje. Kompaktna zasnova potisnega stroja zagotavlja boljši pregled in manevriranje tudi na zelo ozkih območjih. Pogon na kolesa olajša delovanje in zmanjša fizično obremenitev. Novi dozirni sistem "Dose" pomaga tudi pri natančnem doziranju čistilnih sredstev – prihrani denar in vire. Funkcija samodejnega izpiranja omogoča brezkontaktno čiščenje rezervoarja za umazano vodo, sistem samodejnega polnjenja pa enostavno polnjenje rezervoarja za svežo vodo s funkcijo samodejne zaustavitve vode. Z univerzalno polnilno cevjo je svežo vodo enostavno doliti iz katere koli pipe. Poleg tega lahko napredne nastavitve in informacije preprosto nadzirate iz pametnega telefona z aplikacijo »Machine connect«.