Čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51

Kompaktni čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp za mokro čiščenje tal z robustnimi in vzdržljivimi aluminijastimi komponentami, 80 Ah litij-ionsko baterijo in enojno krtačno glavo D 51.

Kompaktni čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp je idealen za učinkovito čiščenje tal in se ponaša s še posebej robustno zasnovo. Glava krtače in brisača sta izdelana iz vzdržljivega litega aluminija – za odlično sesanje tudi na strukturiranih površinah in v ozkih ovinkih. Glava krtače D 51 z enim diskom zanesljivo zagotavlja izjemne rezultate čiščenja, čista tla in tiho vzdrževanje ali vmesno čiščenje – tudi med delovnim časom. 80 Ah litij-ionska baterija napaja stroj, ki ga je mogoče upravljati, in omogoča dolgo delovanje. Svežo vodo je enostavno doliti na kateri koli pipi z univerzalno polnilno cevjo. Kompaktna zasnova čistilno-sesalnega stroja, ki ga je mogoče upravljati, zagotavlja boljši pregled in okretnost. Kolesni pogon olajša upravljanje in zmanjšuje fizično obremenitev uporabnika. Poleg tega lahko napredne nastavitve in informacije preprosto upravljate s pametnim telefonom z aplikacijo »Machine connect«.

Značilnosti in prednosti
Čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51: Izjemno kompakten stroj
Izjemno kompakten stroj
Dober pregled in odlična okretnost. Enostavno rokovanje, varno in robustno za preprečevanje poškodb.
Čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51: Povezljivost/aplikacija za pametni telefon »Machine connect«
Povezljivost/aplikacija za pametni telefon »Machine connect«
Razširjen nabor funkcij in informacij. Spremljanje virov, povečanje produktivnosti, informativne animacije za vzdrževanje in odpravljanje težav. Prilagoditev parametrov, urejanje KIK pooblastil.
Čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51: Glava krtače in strgalo iz litega aluminija
Glava krtače in strgalo iz litega aluminija
Robustne in trpežne komponente. Manj izpadov stroja in večja produktivnost pri nižjih stroških.
Parabolična strgala s sesalnimi trakovi Linatex
  • Popolno sesanje, tudi na strukturiranih površinah in v ozkih ovinkih.
  • Zmanjšano tveganje zdrsa in manj ročne predelave.
D 51 glava ščetke z enim diskom
  • Tih in energetsko učinkovit.
  • Čiščenje med delovnim časom z dolgo življenjsko dobo baterije.
Specifikacije

Tehnični podatki

Vrsta pogona Baterija
Vozni pogon Vlečni motor
Delovna širina krtač (mm) 510
Delovna širina sesanja (mm) 850
Posoda sveža/umazana voda (l) 50 / 50
Teoretična površinska zmogljivost (m²/h) max. 3060
Praktična površinska zmogljivost (m²/h) 1840
Tip baterij Li-Ion
Baterija (V/Ah) 25,6 / 90
Čas trajanja baterije (h) max. 2,5
Čas polnjenja baterije (h) pribl. 7
Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V) 100 - 240
Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz) 50 - 60
Hitrost vožnje (km/h) max. 6
Hitrost vrtenja krtače (rpm) 140
Pritisni tlak krtač (Kg/g/cm²) 29 / 32
Širina obračanja hodnika (mm) 1400
Poraba vode (l/min) max. 2,5
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 65
Dovoljena skupna teža (Kg) 245
Teža brez dodatkov (Kg) 158,5
Mere (D × Š × V) (mm) 1367 x 609 x 1082

Obseg dobave

  • Ščetka za disk: 1 Kos(i)
  • Baterija
  • Baterijski polnilnik
  • Sesalni nastavek, upognjen
  • robustna sesalna cev iz aluminijeve tlačne litine

Oprema

  • Zmogljiv vlečni pogon
  • Sistem 2 rezervoarjev
  • uporaba s pomočjo aplikacije
  • Vrsta sesalnega traku: Linatex®
  • Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
  • Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
  • Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
  • Izbirno stikalo Easy Operation
Čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
Čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
Čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
Čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
Čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
Čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
Čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
Čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
Čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
Čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
Čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51

Video posnetki

Področja uporabe
  • Popoln za čiščenje stavb, v maloprodajnem sektorju ali javnih zgradbah
  • Primerno za čiščenje tal v menzah, šolah in bolnišnicah
  • Za vzdrževanje in vmesno čiščenje, npr. v javnih zgradbah
Dodatna oprema
Čistilna sredstva