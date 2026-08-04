Kompaktni čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp je idealen za učinkovito čiščenje tal in se ponaša s še posebej robustno zasnovo. Glava krtače in brisača sta izdelana iz vzdržljivega litega aluminija – za odlično sesanje tudi na strukturiranih površinah in v ozkih ovinkih. Glava krtače D 51 z enim diskom zanesljivo zagotavlja izjemne rezultate čiščenja, čista tla in tiho vzdrževanje ali vmesno čiščenje – tudi med delovnim časom. 80 Ah litij-ionska baterija napaja stroj, ki ga je mogoče upravljati, in omogoča dolgo delovanje. Svežo vodo je enostavno doliti na kateri koli pipi z univerzalno polnilno cevjo. Kompaktna zasnova čistilno-sesalnega stroja, ki ga je mogoče upravljati, zagotavlja boljši pregled in okretnost. Kolesni pogon olajša upravljanje in zmanjšuje fizično obremenitev uporabnika. Poleg tega lahko napredne nastavitve in informacije preprosto upravljate s pametnim telefonom z aplikacijo »Machine connect«.