Čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp ima robustne aluminijaste komponente, 80 Ah Li-Ion baterijo, dozirni sistem, čiščenje rezervoarja, diskasto krtačo D 51 ter samodejno polnjenje/izpiranje.
Kompaktni čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp je idealen za učinkovito čiščenje tal in se ponaša z izjemno robustno zasnovo. Glava krtače in brisača sta izdelana iz trpežnega litega aluminija – za odlično sesanje tudi na strukturiranih površinah in v ozkih ovinkih. Glava krtače D 51 z enim diskom in integriranimi funkcijami pometanja zanesljivo zagotavlja optimalne in temeljite rezultate čiščenja. 80 Ah litij-ionska baterija omogoča dolg čas delovanja. Kompaktna zasnova stroja, za katerim hodi, zagotavlja boljši pregled in okretnost tudi na posebej ozkih območjih. Kolesni pogon olajša upravljanje in zmanjšuje fizično obremenitev. Novi dozirni sistem DOSE pomaga tudi pri natančnem doziranju čistilnih sredstev – s čimer prihranite denar in vire. Funkcija samodejnega izpiranja omogoča brezkontaktno čiščenje rezervoarja za umazano vodo. Univerzalna cev in sistem samodejnega polnjenja omogočata enostavno polnjenje rezervoarja za svežo vodo pri kateri koli pipi z vgrajeno funkcijo zaustavitve. Poleg tega lahko do naprednih nastavitev in informacij enostavno dostopate prek pametnega telefona zahvaljujoč aplikaciji "Machine connect".
Značilnosti in prednosti
Izjemno kompakten strojDober pregled in odlična okretnost. Enostavno rokovanje, varno in robustno za preprečevanje poškodb.
Povezljivost/aplikacija za pametni telefon »Machine connect«Razširjen nabor funkcij in informacij. Spremljanje virov, povečanje produktivnosti, informativne animacije za vzdrževanje in odpravljanje težav. Prilagoditev parametrov, urejanje KIK pooblastil.
Glava krtače in strgalo iz litega aluminijaRobustne in trpežne komponente. Manj izpadov stroja in večja produktivnost pri nižjih stroških.
Parabolična strgala s sesalnimi trakovi Linatex
- Popolno sesanje, tudi na strukturiranih površinah in v ozkih ovinkih.
- Zmanjšano tveganje zdrsa in manj ročne predelave.
D 51 glava ščetke z enim diskom
- Tih in energetsko učinkovit.
- Čiščenje med delovnim časom z dolgo življenjsko dobo baterije.
Sistem Eco!Flow
- Omogoča doziranje vode glede na hitrost.
- Konstantno dobri rezultati čiščenja tudi v ovinkih.
Nov, integriran sistem doziranja čistilnega sredstva "DOSE".
- Natančno doziranje čistilnega sredstva.
- Konstantno dobri rezultati čiščenja in učinkoviti prihranki stroškov.
- Brezkontaktna menjava čistilnih sredstev zahvaljujoč sistemu zaprtega kroga.
Sistem za izpiranje rezervoarja s samodejnim izpiranjem
- Brezkontaktno čiščenje rezervoarja za umazano vodo.
- Brez brizganja.
Samodejni sistem za polnjenje sveže vode
- Hitro in enostavno polnjenje rezervoarja za svežo vodo.
- Prihranek časa med postopkom čiščenja, brez prelivanja zahvaljujoč samodejni zaustavitvi.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Vlečni motor
|Delovna širina krtač (mm)
|510
|Delovna širina sesanja (mm)
|850
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|50 / 50
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|max. 3060
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|1840
|Tip baterij
|Li-Ion
|Baterija (V/Ah)
|25,6 / 90
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 2,5
|Čas polnjenja baterije (h)
|pribl. 7
|Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V)
|100 - 240
|Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz)
|50 - 60
|Hitrost vožnje (km/h)
|max. 6
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|140
|Pritisni tlak krtač (Kg/g/cm²)
|29 / 32
|Širina obračanja hodnika (mm)
|1400
|Poraba vode (l/min)
|max. 2,5
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|65
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|245
|Teža brez dodatkov (Kg)
|159,5
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1367 x 609 x 1082
Obseg dobave
- Ščetka za disk: 1 Kos(i)
- Baterija
- Baterijski polnilnik
- Sesalni nastavek, upognjen
- robustna sesalna cev iz aluminijeve tlačne litine
- dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke
Oprema
- DOSE
- Zmogljiv vlečni pogon
- Sistem 2 rezervoarjev
- Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
- Prikazovalnik nivoja sveže vode: Z vodnim tlakom
- uporaba s pomočjo aplikacije
- Auto Fill
- majhno doziranje čistila do 0,25 %
- Vrsta sesalnega traku: Linatex®
- z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti
- Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
- Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
- Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
- Izbirno stikalo Easy Operation
Video posnetki
Področja uporabe
- Popoln za čiščenje stavb, v maloprodajnem sektorju ali javnih zgradbah
- Primerno za čiščenje tal v menzah, šolah in bolnišnicah
- Za vzdrževanje in vmesno čiščenje, npr. v javnih zgradbah