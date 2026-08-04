Kompaktni čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp je idealen za učinkovito čiščenje tal in se ponaša z izjemno robustno zasnovo. Glava krtače in brisača sta izdelana iz trpežnega litega aluminija – za odlično sesanje tudi na strukturiranih površinah in v ozkih ovinkih. Glava krtače D 51 z enim diskom in integriranimi funkcijami pometanja zanesljivo zagotavlja optimalne in temeljite rezultate čiščenja. 80 Ah litij-ionska baterija omogoča dolg čas delovanja. Kompaktna zasnova stroja, za katerim hodi, zagotavlja boljši pregled in okretnost tudi na posebej ozkih območjih. Kolesni pogon olajša upravljanje in zmanjšuje fizično obremenitev. Novi dozirni sistem DOSE pomaga tudi pri natančnem doziranju čistilnih sredstev – s čimer prihranite denar in vire. Funkcija samodejnega izpiranja omogoča brezkontaktno čiščenje rezervoarja za umazano vodo. Univerzalna cev in sistem samodejnega polnjenja omogočata enostavno polnjenje rezervoarja za svežo vodo pri kateri koli pipi z vgrajeno funkcijo zaustavitve. Poleg tega lahko do naprednih nastavitev in informacij enostavno dostopate prek pametnega telefona zahvaljujoč aplikaciji "Machine connect".