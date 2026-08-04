Kompaktni čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp se ponaša z izjemno robustno zasnovo. Glava krtače in strgalo sta izdelana iz vzdržljivega litega aluminija – za odlično sesanje tudi na strukturiranih površinah in v ozkih ovinkih. Glava diska krtače D 60 z integrirano funkcijo pometanja zanesljivo zagotavlja optimalne rezultate čiščenja in čista tla. 80 Ah litij-ionska baterija napaja stroj z ročno uporabo in omogoča dolgo delovanje. Kompaktna zasnova stroja z ročno uporabo zagotavlja boljši pregled in okretnost v ozkih prostorih. Pogon na kolesa olajša upravljanje in zmanjšuje fizično obremenitev. Novi dozirni sistem DOSE pomaga tudi pri natančnem doziranju čistilnih sredstev – kar prihrani denar in vire. Funkcija samodejnega izpiranja omogoča brezkontaktno čiščenje rezervoarja za umazano vodo, sistem samodejnega polnjenja pa enostavno polnjenje rezervoarja za svežo vodo s funkcijo samodejnega zaustavljanja vode. Svežo vodo je enostavno doliti na kateri koli pipi z univerzalno polnilno cevjo. Poleg tega lahko napredne nastavitve in informacije preprosto upravljate s pametnim telefonom z aplikacijo "Machine connect".