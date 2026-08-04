Kompaktni čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp se ponaša z izjemno robustno zasnovo. Glava krtače in strgalo sta izdelana iz vzdržljivega litega aluminija – za odlično sesanje tudi na strukturiranih površinah in v ozkih ovinkih. Glava krtače D 51 z enim diskom zanesljivo zagotavlja izjemno čiščenje in tiho vzdrževanje ali vmesno čiščenje. 80 Ah litij-ionska baterija omogoča dolg čas delovanja stroja, za katerim hodi. Funkcija hitrega polnjenja zmanjša nepotrebne čase polnjenja in dolge čase izpadov. Kompaktna zasnova zagotavlja boljši pregled in okretnost. Pogon na kolesa olajša upravljanje in zmanjšuje fizično obremenitev. Novi dozirni sistem DOSE pomaga tudi pri natančnem doziranju čistilnih sredstev – kar prihrani denar in vire. Funkcija samodejnega izpiranja omogoča brezkontaktno čiščenje rezervoarja za umazano vodo. Univerzalna cev in sistem samodejnega polnjenja omogočata enostavno polnjenje rezervoarja za svežo vodo pri kateri koli pipi z vgrajeno funkcijo zaustavitve. Poleg tega lahko do naprednih nastavitev in informacij enostavno dostopate prek pametnega telefona, zahvaljujoč aplikaciji "Machine connect".