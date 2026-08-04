Čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D60+DOSE+Rinse+Autofill
Čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp z aluminijastimi komponentami, 80 Ah litij-ionsko baterijo, funkcijo hitrega polnjenja, funkcijo samodejnega polnjenja/samodejnega izpiranja.
Kompaktni čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp se ponaša z izjemno robustno zasnovo. Glava krtače in brisača sta izdelana iz trpežnega litega aluminija – za odlično sesanje tudi na strukturiranih površinah in v ozkih ovinkih. Glava diskaste krtače D 60 z integrirano funkcijo pometanja zanesljivo zagotavlja optimalne rezultate čiščenja in čista tla. 80 Ah litij-ionska baterija napaja hodni stroj in omogoča dolgo delovanje. Funkcija hitrega polnjenja zmanjšuje nepotrebne čase polnjenja in dolge izpade. Kompaktna zasnova hodnega čistilno-sesalnega stroja zagotavlja boljši pregled in okretnost. Kolesni pogon olajša upravljanje in zmanjšuje fizično obremenitev. Novi dozirni sistem DOSE pomaga tudi pri natančnem doziranju čistilnih sredstev – s čimer prihranite denar in vire. Funkcija samodejnega izpiranja omogoča brezkontaktno čiščenje rezervoarja za umazano vodo. Univerzalna cev in sistem samodejnega polnjenja omogočata enostavno polnjenje rezervoarja za svežo vodo pri kateri koli pipi. Poleg tega lahko do naprednih nastavitev in informacij enostavno dostopate prek pametnega telefona prek aplikacije "Machine connect".
Značilnosti in prednosti
50 hitri polnilnik za litij-ionske baterije
- Popolnoma napolnjen v samo dveh urah.
- Stroj je vedno pripravljen za maksimalno produktivnost in prilagodljivost.
Povezljivost/aplikacija za pametni telefon »Machine connect«
- Razširjen nabor funkcij in informacij.
- Spremljanje virov, povečanje produktivnosti, informativne animacije za vzdrževanje in odpravljanje težav.
- Prilagoditev parametrov, urejanje KIK pooblastil.
Glava krtače in strgalo iz litega aluminija
- Robustne in trpežne komponente.
- Manj izpadov stroja in večja produktivnost pri nižjih stroških.
Parabolična strgala s sesalnimi trakovi Linatex
- Popolno sesanje, tudi na strukturiranih površinah in v ozkih ovinkih.
- Zmanjšano tveganje zdrsa in manj ročne predelave.
Krtačna glava D 60 z dvojno ploščo
- Velika in učinkovita delovna širina.
- Izboljšana produktivnost in hitrejše čiščenje.
Sistem Eco!Flow
- Omogoča doziranje vode glede na hitrost.
- Konstantno dobri rezultati čiščenja tudi v ovinkih.
Nov, integriran sistem doziranja čistilnega sredstva "DOSE".
- Natančno doziranje čistilnega sredstva.
- Konstantno dobri rezultati čiščenja in učinkoviti prihranki stroškov.
- Brezkontaktna menjava čistilnih sredstev zahvaljujoč sistemu zaprtega kroga.
Sistem za izpiranje rezervoarja s samodejnim izpiranjem
- Brezkontaktno čiščenje rezervoarja za umazano vodo.
- Brez brizganja.
Samodejni sistem za polnjenje sveže vode
- Hitro in enostavno polnjenje rezervoarja za svežo vodo.
- Prihranek časa med postopkom čiščenja, brez prelivanja zahvaljujoč samodejni zaustavitvi.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Vlečni motor
|Delovna širina krtač (mm)
|600
|Delovna širina sesanja (mm)
|850
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|50 / 50
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|max. 3600
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|2160
|Tip baterij
|Li-Ion
|Baterija (V/Ah)
|25,6 / 90
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 2,5
|Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V)
|100 - 240
|Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz)
|50 - 60
|Hitrost vožnje (km/h)
|max. 6
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|150
|Pritisni tlak krtač (Kg/g/cm²)
|25 / 25
|Širina obračanja hodnika (mm)
|1400
|Poraba vode (l/min)
|max. 2,6
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|65
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|241
|Teža brez dodatkov (Kg)
|168,5
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1280 x 636 x 1082
Obseg dobave
- Ščetka za disk: 2 Kos(i)
- Baterija
- Baterija in vgradni polnilnik vključena
- Hitri polnilnik
- Sesalni nastavek, upognjen
- robustna sesalna cev iz aluminijeve tlačne litine
- dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke
Oprema
- DOSE
- Zmogljiv vlečni pogon
- Sistem 2 rezervoarjev
- Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
- Prikazovalnik nivoja sveže vode: Z vodnim tlakom
- uporaba s pomočjo aplikacije
- Auto Fill
- majhno doziranje čistila do 0,25 %
- Vrsta sesalnega traku: Linatex®
- z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti
- Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
- Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
- Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
- Izbirno stikalo Easy Operation
Video posnetki
Področja uporabe
- Popoln za čiščenje stavb, v maloprodajnem sektorju ali javnih zgradbah
- Primerno za čiščenje tal v menzah, šolah in bolnišnicah
- Za vzdrževanje in vmesno čiščenje, npr. v javnih zgradbah