Kompaktni čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp se ponaša z izjemno robustno zasnovo. Glava krtače in brisača sta izdelana iz trpežnega litega aluminija – za odlično sesanje tudi na strukturiranih površinah in v ozkih ovinkih. Glava diskaste krtače D 60 z integrirano funkcijo pometanja zanesljivo zagotavlja optimalne rezultate čiščenja in čista tla. 80 Ah litij-ionska baterija napaja hodni stroj in omogoča dolgo delovanje. Funkcija hitrega polnjenja zmanjšuje nepotrebne čase polnjenja in dolge izpade. Kompaktna zasnova hodnega čistilno-sesalnega stroja zagotavlja boljši pregled in okretnost. Kolesni pogon olajša upravljanje in zmanjšuje fizično obremenitev. Novi dozirni sistem DOSE pomaga tudi pri natančnem doziranju čistilnih sredstev – s čimer prihranite denar in vire. Funkcija samodejnega izpiranja omogoča brezkontaktno čiščenje rezervoarja za umazano vodo. Univerzalna cev in sistem samodejnega polnjenja omogočata enostavno polnjenje rezervoarja za svežo vodo pri kateri koli pipi. Poleg tega lahko do naprednih nastavitev in informacij enostavno dostopate prek pametnega telefona prek aplikacije "Machine connect".