Kompaktni čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp se ponaša z izjemno robustno zasnovo. Glava krtače in strgalo sta izdelana iz trpežnega litega aluminija – za odlično sesanje tudi na strukturiranih površinah in v ozkih ovinkih. Glava krtače R 55 z integriranimi funkcijami pometanja zanesljivo zagotavlja optimalne rezultate čiščenja in čista tla. 80 Ah litij-ionska baterija napaja stroj z ročno uporabo in omogoča dolgo delovanje. Funkcija hitrega polnjenja zmanjšuje nepotrebne čase polnjenja in dolge izpade. Kompaktna zasnova stroja z ročno uporabo zagotavlja boljši pregled in okretnost. Pogon na kolesa olajša upravljanje in zmanjšuje fizično obremenitev. Novi dozirni sistem DOSE pomaga tudi pri natančnem doziranju čistilnih sredstev – kar prihrani denar in vire. Funkcija samodejnega izpiranja omogoča brezkontaktno čiščenje rezervoarja za umazano vodo. Univerzalna cev in sistem samodejnega polnjenja omogočata enostavno polnjenje rezervoarja za svežo vodo pri kateri koli pipi z vgrajeno funkcijo zaustavitve. Poleg tega lahko do naprednih nastavitev in informacij enostavno dostopate prek pametnega telefona, zahvaljujoč aplikaciji "Machine connect".