Čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55

Kompaktni čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp ima robustne aluminijaste komponente, 80 Ah litij-ionsko baterijo in krtačno glavo R55 z integrirano funkcijo pometanja za učinkovito čiščenje tal.

Kompaktni čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp je idealen za učinkovito čiščenje tal in se ponaša s še posebej robustno zasnovo. Glava krtače in strgalo sta izdelana iz vzdržljivega litega aluminija – za odlično sesanje tudi na strukturiranih površinah in v ozkih ovinkih. Glava krtače R 55 z integrirano funkcijo pometanja zanesljivo zagotavlja optimalne rezultate čiščenja in čista tla. 80 Ah litij-ionska baterija napaja stroj, za katerim hodite, in omogoča dolgo delovanje. Svežo vodo je enostavno doliti na kateri koli pipi z univerzalno polnilno cevjo. Kompaktna zasnova čistilno-sesalnega stroja, za katerega hodite, zagotavlja boljši pregled in okretnost. Pogon na kolesa olajša upravljanje in zmanjšuje fizično obremenitev uporabnika. Poleg tega lahko napredne nastavitve in informacije preprosto upravljate s pametnim telefonom z aplikacijo »Machine connect«.

Značilnosti in prednosti
Čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55: Izjemno kompakten stroj
Izjemno kompakten stroj
Dober pregled in odlična okretnost. Enostavno rokovanje, varno in robustno za preprečevanje poškodb.
Čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55: Povezljivost/aplikacija za pametni telefon »Machine connect«
Povezljivost/aplikacija za pametni telefon »Machine connect«
Razširjen nabor funkcij in informacij. Spremljanje virov, povečanje produktivnosti, informativne animacije za vzdrževanje in odpravljanje težav. Prilagoditev parametrov, urejanje KIK pooblastil.
Čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55: Glava krtače in strgalo iz litega aluminija
Glava krtače in strgalo iz litega aluminija
Robustne in trpežne komponente. Manj izpadov stroja in večja produktivnost pri nižjih stroških.
Parabolična strgala s sesalnimi trakovi Linatex
  • Popolno sesanje, tudi na strukturiranih površinah in v ozkih ovinkih.
  • Zmanjšano tveganje zdrsa in manj ročne predelave.
Krtačna glava z dvojnim valjem R 55
  • Visok kontaktni pritisk in hitrost ščetke.
  • Odlični rezultati čiščenja, tudi pri globinskem čiščenju in na strukturiranih tleh.
  • Vgrajena funkcija predhodnega pometanja.
Specifikacije

Tehnični podatki

Vrsta pogona Baterija
Vozni pogon Vlečni motor
Delovna širina krtač (mm) 550
Delovna širina sesanja (mm) 850
Posoda sveža/umazana voda (l) 50 / 50
Teoretična površinska zmogljivost (m²/h) max. 3300
Praktična površinska zmogljivost (m²/h) 1980
Tip baterij Li-Ion
Baterija (V/Ah) 25,6 / 90
Čas trajanja baterije (h) max. 2
Čas polnjenja baterije (h) pribl. 7
Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V) 100 - 240
Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz) 50 - 60
Hitrost vožnje (km/h) max. 6
Hitrost vrtenja krtače (rpm) 965
Pritisni tlak krtač (Kg/g/cm²) 15,5 / 63
Širina obračanja hodnika (mm) 1400
Poraba vode (l/min) max. 2,6
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 65
Dovoljena skupna teža (Kg) 235
Teža brez dodatkov (Kg) 149
Mere (D × Š × V) (mm) 1284 x 663 x 1082

Obseg dobave

  • Krtačni valj: 2 Kos(i)
  • Baterija
  • Baterijski polnilnik
  • Sesalni nastavek, upognjen
  • robustna sesalna cev iz aluminijeve tlačne litine

Oprema

  • FACT
  • Funkcija pometanja
  • Zmogljiv vlečni pogon
  • Sistem 2 rezervoarjev
  • uporaba s pomočjo aplikacije
  • Vrsta sesalnega traku: Linatex®
  • Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
  • Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
  • izjemno tiha valjasta krtačna glava za območja občutljiva na hrup
  • Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
  • Izbirno stikalo Easy Operation
Čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
Čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
Čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
Čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
Čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
Čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
Čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
Čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
Čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
Čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
Čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
Čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
Čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55

Video posnetki

Področja uporabe
  • Popoln za čiščenje stavb, v maloprodajnem sektorju ali javnih zgradbah
  • Primerno za čiščenje tal v menzah, šolah in bolnišnicah
  • Za vzdrževanje in vmesno čiščenje, npr. v javnih zgradbah
Dodatna oprema
Čistilna sredstva