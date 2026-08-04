Čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Kompaktni čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp za čiščenje tal z aluminijastimi komponentami, 80 Ah litij-ionsko baterijo, dozirnim sistemom, čiščenjem rezervoarja, krtačno glavo R 55 in funkcijo samodejnega polnjenja/samodejnega izpiranja.
Kompaktni čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp se ponaša s še posebej robustno zasnovo. Glava krtače in strgalo sta izdelana iz vzdržljivega litega aluminija – za odlično sesanje tudi na strukturiranih površinah in v ozkih ovinkih. Krtačna glava R 55 z integriranimi funkcijami pometanja zanesljivo zagotavlja optimalne rezultate čiščenja in čista tla. 80 Ah litij-ionska baterija napaja stroj z ročno uporabo in omogoča dolgo življenjsko dobo. Kompaktna zasnova stroja z ročno uporabo zagotavlja boljši pregled in okretnost tudi v posebej ozkih prostorih. Kolesni pogon olajša upravljanje in zmanjšuje fizično obremenitev. Novi dozirni sistem DOSE pomaga tudi pri natančnem doziranju čistilnih sredstev – kar prihrani denar in vire. Funkcija samodejnega izpiranja omogoča brezkontaktno čiščenje rezervoarja za umazano vodo, sistem samodejnega polnjenja pa enostavno polnjenje rezervoarja za svežo vodo s funkcijo samodejnega ustavljanja vode. Svežo vodo je enostavno doliti na kateri koli pipi z univerzalno polnilno cevjo. Poleg tega lahko napredne nastavitve in informacije preprosto upravljate s pametnim telefonom z aplikacijo "Machine connect".
Značilnosti in prednosti
Izjemno kompakten strojDober pregled in odlična okretnost. Enostavno rokovanje, varno in robustno za preprečevanje poškodb.
Povezljivost/aplikacija za pametni telefon »Machine connect«Razširjen nabor funkcij in informacij. Spremljanje virov, povečanje produktivnosti, informativne animacije za vzdrževanje in odpravljanje težav. Prilagoditev parametrov, urejanje KIK pooblastil.
Glava krtače in strgalo iz litega aluminijaRobustne in trpežne komponente. Manj izpadov stroja in večja produktivnost pri nižjih stroških.
Parabolična strgala s sesalnimi trakovi Linatex
- Popolno sesanje, tudi na strukturiranih površinah in v ozkih ovinkih.
- Zmanjšano tveganje zdrsa in manj ročne predelave.
Krtačna glava z dvojnim valjem R 55
- Visok kontaktni pritisk in hitrost ščetke.
- Odlični rezultati čiščenja, tudi pri globinskem čiščenju in na strukturiranih tleh.
- Vgrajena funkcija predhodnega pometanja.
Sistem Eco!Flow
- Omogoča doziranje vode glede na hitrost.
- Konstantno dobri rezultati čiščenja tudi v ovinkih.
Sistem za izpiranje rezervoarja s samodejnim izpiranjem
- Brezkontaktno čiščenje rezervoarja za umazano vodo.
- Brez brizganja.
Samodejni sistem za polnjenje sveže vode
- Hitro in enostavno polnjenje rezervoarja za svežo vodo.
- Prihranek časa med postopkom čiščenja, brez prelivanja zahvaljujoč samodejni zaustavitvi.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Vlečni motor
|Delovna širina krtač (mm)
|550
|Delovna širina sesanja (mm)
|850
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|50 / 50
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|max. 3300
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|1980
|Tip baterij
|Li-Ion
|Baterija (V/Ah)
|25,6 / 90
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 2
|Čas polnjenja baterije (h)
|pribl. 7
|Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V)
|100 - 240
|Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz)
|50 - 60
|Hitrost vožnje (km/h)
|max. 6
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|965
|Pritisni tlak krtač (Kg/g/cm²)
|15,5 / 63
|Širina obračanja hodnika (mm)
|1400
|Poraba vode (l/min)
|max. 2,6
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|65
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|235
|Teža brez dodatkov (Kg)
|162
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1284 x 663 x 1082
Obseg dobave
- Krtačni valj: 2 Kos(i)
- Baterija
- Baterijski polnilnik
- Sesalni nastavek, upognjen
- robustna sesalna cev iz aluminijeve tlačne litine
- dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke
Oprema
- FACT
- DOSE
- Funkcija pometanja
- Zmogljiv vlečni pogon
- Sistem 2 rezervoarjev
- Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
- Prikazovalnik nivoja sveže vode: Z vodnim tlakom
- uporaba s pomočjo aplikacije
- Auto Fill
- majhno doziranje čistila do 0,25 %
- Vrsta sesalnega traku: Linatex®
- z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti
- Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
- Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
- izjemno tiha valjasta krtačna glava za območja občutljiva na hrup
- Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
- Izbirno stikalo Easy Operation
Video posnetki
Področja uporabe
- Popoln za čiščenje stavb, v maloprodajnem sektorju ali javnih zgradbah
- Primerno za čiščenje tal v menzah, šolah in bolnišnicah
- Za vzdrževanje in vmesno čiščenje, npr. v javnih zgradbah