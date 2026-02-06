S kompaktno zasnovo, ki vključuje dva 50-litrska rezervoarja za svežo in umazano vodo ter delovno širino 51 cm, naš okretni čistilno-sesalni stroj BD 50/55 C Classic Bp Pack zagotavlja optimalen pregled nad površino, ki jo je treba očistiti. Glava diskaste krtače deluje tako tiho, da se ta stroj za čiščenje tal lahko uporablja tudi na območjih, občutljivih na hrup. Brisača in zložljiva glava krtače za enostaven transport sta izdelani iz visokokakovostnega tlačno litega aluminija in se upravljata ročno. Preprost koncept upravljanja odpravlja zapletene programe čiščenja in faze uvajanja, kar pomeni, da se na primer zagon in zaustavitev motorja krtače in sesalne turbine preprosto upravlja s centralno krmilno ročico. Zmogljiva litij-ionska baterija s kapaciteto 80 Ah in hitri polnilnik sta standardno vključena v opremo, tako da je po potrebi mogoče hitro in vmesno polnjenje.