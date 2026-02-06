Čistilno-sesalni stroj BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Serijsko opremljen z litij-ionsko baterijo (80 Ah), ki ne potrebuje vzdrževanja, in hitrim polnilnikom: Kompaktni čistilno-sesalni stroj BD 50/50 C Bp Pack s 50-litrskim rezervoarjem.
S kompaktno zasnovo, ki vključuje dva 50-litrska rezervoarja za svežo in umazano vodo ter delovno širino 51 cm, naš okretni čistilno-sesalni stroj BD 50/55 C Classic Bp Pack zagotavlja optimalen pregled nad površino, ki jo je treba očistiti. Glava diskaste krtače deluje tako tiho, da se ta stroj za čiščenje tal lahko uporablja tudi na območjih, občutljivih na hrup. Brisača in zložljiva glava krtače za enostaven transport sta izdelani iz visokokakovostnega tlačno litega aluminija in se upravljata ročno. Preprost koncept upravljanja odpravlja zapletene programe čiščenja in faze uvajanja, kar pomeni, da se na primer zagon in zaustavitev motorja krtače in sesalne turbine preprosto upravlja s centralno krmilno ročico. Zmogljiva litij-ionska baterija s kapaciteto 80 Ah in hitri polnilnik sta standardno vključena v opremo, tako da je po potrebi mogoče hitro in vmesno polnjenje.
Značilnosti in prednosti
Dolgotrajne litij-ionske baterije
- Dolgi čas delovanja in visoka produktivnost zahvaljujoč hitremu in vmesnemu polnjenju.
- Baterijski sistem brez vzdrževanja in polnjenja z vodo.
Kompaktna in robustna konstrukcija
- Zelo okreten stroj z enostavnim manevriranjem in dobro preglednostjo.
- Zmanjšuje tveganje za poškodbe stroja ali opreme.
Krtačna glava in sesalni lok sta izdelana iz vzdržljivega aluminija
- Robusten koncept stroja za zahtevne delovne naloge z nizko stopnjo odpovedi.
- Razvito za uporabo v neprijaznih pogojih.
Posebej enostaven koncept upravljanja
- Vse funkcije stroja je mogoče upravljati s stikali, tipkami ali vrtljivimi gumbi.
- Preprost koncept s razumljivimi simboli in pregledno urejeno nadzorno ploščo.
- Zelo kratko obdobje usposabljanja.
Priročen štirikolesni sistem
- Kot nalašč za dolgotrajno, utrudljivo uporabo.
- Izboljša prijaznost do uporabnika in znatno olajša fizični napor.
Robustna standardna šasija
- Zmanjša trud in stroške vzdrževanja.
- Poveča zanesljivost.
Edinstvena zasnova sesalnega sistema
- Poveča prijaznost do uporabnika.
- Nizka raven hrupa med obratovanjem.
Ločen sistem posode za umazano vodo
- Nadvse preprosto čiščenje.
- Višja raven higiene.
Pokrovček za svežo vodo z doziranjem čistilnega sredstva
- Za priročno in natančno doziranje čistil.
- Zmanjša porabo in s tem stroške čistilnih sredstev.
Praktična domača baza
- Za prenašanje različnih delov opreme.
- Pripomočki za ročno čiščenje so vedno na dosegu roke.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Naprej z vrtenjem krtače
|Delovna širina krtač (mm)
|510
|Delovna širina sesanja (mm)
|850
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|50 / 50
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|max. 2040
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|1200
|Tip baterij
|Li-Ion
|Baterija (V/Ah)
|24 / 90
|Čas trajanja baterije (h)
|2,5
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|180
|Pritisni tlak krtač (Kg)
|23
|Širina obračanja hodnika (mm)
|1240
|Poraba vode (l/min)
|max. 2,3
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|66
|Teža brez dodatkov (Kg)
|53
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Obseg dobave
- Ščetka za disk: 1 Kos(i)
- Baterija
- Vključno z baterijo in polnilnikom baterij
- Sesalni lok, V-oblika
Oprema
- Sistem 2 rezervoarjev
- Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
- Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
- Izbirno stikalo Easy Operation
Video posnetki
Področja uporabe
- Posebej priporočljiv za čiščenje objektov in za hotele
- Idealno za delo v območjih z omejitvami hrupa in tudi ponoči
- Primerno tudi za čiščenje v maloprodajnem sektorju, menzah ali pisarnah
- Za uporabo v hotelih in gostinstvu, trgovini na drobno in prodajalnah avtomobilov
- Trgovine
- Za čiščenje na področjih zdravstva, prometa in industrije
- Industrija
- Avtomobilska industrija