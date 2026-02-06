Čistilno-sesalni stroj BD 50/55 C Classic Bp Pack 115Ah
Tih, zmogljiv in zelo enostaven za uporabo: kompaktni čistilno-sesalni stroj BD 50/55 C Classic Bp Pack z baterijo AGM 115Ah brez vzdrževanja za čas delovanja do 3 ure.
Naš kompaktni čistilno-sesalni stroj BD 50/55 C Classic Bp Pack predstavlja pametno in uspešno mešanico visokokakovostnih komponent, npr. zložljiva glava krtače za lažji transport in strgalo sta izdelana iz tlačno litega aluminija. Oba sta ročno spuščena ali dvignjena, medtem ko sta zagon in zaustavitev motorja krtač ter sesalne turbine enostavno krmiljena preko centralne upravljalne ročice. Ta preprost koncept upravljanja je dosledno ohranjen in omogoča tudi čiščenje tal s strojem za uporabnike brez predznanja. Zelo kompaktna zasnova z 51 cm delovne širine in dvema 55 litrskima rezervoarjema omogoča optimalen pregled in hkrati okretnost tudi v kritičnih prostorskih razmerah. Zahvaljujoč zelo tihi glavi disk krtače je BD 50/55 C Classic Bp Pack idealen tudi za čiščenje na območjih, občutljivih na hrup. AGM baterija brez vzdrževanje s kapaciteto 115 Ah omogoča delovanje do 3 ure.
Značilnosti in prednosti
Kompaktna in robustna konstrukcija
- Zelo okreten stroj z enostavnim manevriranjem in dobro preglednostjo.
- Zmanjšuje tveganje za poškodbe stroja ali opreme.
Dvižna aluminijasta glava krtače
- Kakovosten material za dolgo življenjsko dobo.
- Izjemno robustna zasnova.
Posebej enostaven koncept upravljanja
- Vse funkcije stroja je mogoče upravljati s stikali, tipkami ali vrtljivimi gumbi.
- Preprost koncept s razumljivimi simboli in pregledno urejeno nadzorno ploščo.
- Zelo kratko obdobje usposabljanja.
Vključno z baterijo in polnilnikom
- Popolnoma brez vzdrževanja; ni možnosti puščanja; velika kapaciteta 105 Ah za zelo dolg čas delovanja.
Priročen štirikolesni sistem
- Kot nalašč za dolgotrajno, utrudljivo uporabo.
- Izboljša prijaznost do uporabnika in znatno olajša fizični napor.
Robustna standardna šasija
- Zmanjša trud in stroške vzdrževanja.
- Poveča zanesljivost.
Edinstvena zasnova sesalnega sistema
- Poveča prijaznost do uporabnika.
- Nizka raven hrupa med obratovanjem.
Ločen sistem posode za umazano vodo
- Nadvse preprosto čiščenje.
- Višja raven higiene.
Pokrovček za svežo vodo z doziranjem čistilnega sredstva
- Za priročno in natančno doziranje čistil.
- Zmanjša porabo in s tem stroške čistilnih sredstev.
Praktična domača baza
- Za prenašanje različnih delov opreme.
- Pripomočki za ročno čiščenje so vedno na dosegu roke.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Krtačni motor
|Delovna širina krtač (mm)
|510
|Delovna širina sesanja (mm)
|900
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|55 / 55
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|max. 2550
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|1530
|Tip baterij
|brez vzdrževanja
|Baterija (V/Ah)
|24 / 105
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 3
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|180
|Pritisni tlak krtač (Kg)
|27
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|65,2
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|240
|Teža brez dodatkov (Kg)
|138
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Obseg dobave
- Ščetka za disk: 1 Kos(i)
- Vključno z baterijo in polnilnikom baterij
- Sesalni lok, V-oblika
Oprema
- Sistem 2 rezervoarjev
- Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
- Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
- Izbirno stikalo Easy Operation
Video posnetki
Področja uporabe
- Posebej priporočljiv za čiščenje objektov in za hotele
- Idealno za delo v območjih z omejitvami hrupa in tudi ponoči
- Primerno tudi za čiščenje v maloprodajnem sektorju, menzah ali pisarnah
- Za uporabo v hotelih in gostinstvu, trgovini na drobno in prodajalnah avtomobilov
- Trgovine
- Za čiščenje na področjih zdravstva, prometa in industrije
- Industrija
- Avtomobilska industrija
- Pisarne