Naš kompaktni čistilno-sesalni stroj BD 50/55 C Classic Bp Pack predstavlja pametno in uspešno mešanico visokokakovostnih komponent, npr. zložljiva glava krtače za lažji transport in strgalo sta izdelana iz tlačno litega aluminija. Oba sta ročno spuščena ali dvignjena, medtem ko sta zagon in zaustavitev motorja krtač ter sesalne turbine enostavno krmiljena preko centralne upravljalne ročice. Ta preprost koncept upravljanja je dosledno ohranjen in omogoča tudi čiščenje tal s strojem za uporabnike brez predznanja. Zelo kompaktna zasnova z 51 cm delovne širine in dvema 55 litrskima rezervoarjema omogoča optimalen pregled in hkrati okretnost tudi v kritičnih prostorskih razmerah. Zahvaljujoč zelo tihi glavi disk krtače je BD 50/55 C Classic Bp Pack idealen tudi za čiščenje na območjih, občutljivih na hrup. AGM baterija brez vzdrževanje s kapaciteto 115 Ah omogoča delovanje do 3 ure.