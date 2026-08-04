Čistilno-sesalni stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah
Integrirana baterija AGM s kapaciteto 115 Ah omogoča dolgotrajno delo z našim ročno vodenim čistilno-sesalnim strojem BD 70/75 W Classic Bp Pack. Trpežna, vsestranska naprava.
Naš baterijsko napajani ročno vodeni čistilno-sesalni stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack, ki je opremljen z visokokakovostnimi komponentami, kot je krtačna glava z dvema ploščama in nastavljivim pritiskom krtač ali sesalni lok iz aluminija, prepričuje z izjemnimi učinki čiščenja. 75-litrska posoda in integrirana baterija 115 Ah AGM, ki ne zahteva vzdrževanja, poleg tega omogočata zelo dolgotrajno delo. Kompaktna zasnova zagotavlja prožnost vsestransko uporabnega stroja, robustna konstrukcija pa brez težav prenese tudi zahtevno delo. Zaradi nezahtevnega upravljanja in preprostega vzdrževanja je naprava še prijaznejša do uporabnika.
Značilnosti in prednosti
Krtačna glava in sesalni lok sta izdelana iz vzdržljivega aluminija
- Robusten koncept stroja za zahtevne delovne naloge z nizko stopnjo odpovedi.
- Razvito za uporabo v neprijaznih pogojih.
Posebej enostaven koncept upravljanja
- Vse funkcije stroja je mogoče upravljati s stikali, tipkami ali vrtljivimi gumbi.
- Barvno kodirani upravljalni elementi za enostavno upravljanje in kratko uvajanje.
Kompaktna in robustna konstrukcija
- Zelo okreten stroj z enostavnim manevriranjem in dobro preglednostjo.
- Zmanjšuje tveganje za poškodbe stroja ali opreme.
Sila pritiska krtač je nastavljiva glede na potrebe
- Silo pritiska je po potrebi mogoče povečati s 30 na 50 kilogramov.
- Manjša sila pritiska za lažjo umazanijo in občutljiva tla.
- Večja sila pritiska pri trdovratnejši umazaniji ali za odstranjevanje premazov.
Z 105 Ah Gel baterijo brez vzdrževanja in zunanjim polnilnikom baterij
- Preprosta baterijska tehnologija za največjo pripravljenost stroja za delo.
- Omogoča dolgotrajno uporabo ter povečuje učinkovitost in produktivnost.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Vlečni motor
|Delovna širina krtač (mm)
|705
|Delovna širina sesanja (mm)
|1030
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|75 / 75
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|max. 3525
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|2115
|Tip baterij
|brez vzdrževanja
|Baterija (V/Ah)
|24 / 115
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 2,2
|Čas polnjenja baterije (h)
|pribl. 12,4
|Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V)
|100 - 240
|Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz)
|50 - 60
|Hitrost vožnje (km/h)
|max. 5
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|180
|Pritisni tlak krtač (g/cm²/Kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Širina obračanja hodnika (mm)
|1550
|Poraba vode (l/min)
|max. 2,75
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|63 - 65
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 1850
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|325
|Teža brez dodatkov (Kg)
|78
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Obseg dobave
- Ščetka za disk: 2 Kos(i)
- Baterija
- Vključno z baterijo in polnilnikom baterij
- Sesalni nastavek, upognjen
Oprema
- Zmogljiv vlečni pogon
- Sistem 2 rezervoarjev
Video posnetki
Področja uporabe
- Idealen za čiščenje trgovin, nakupovalnih središč in trgovin za dom in gradnjo
- Idealen za čiščenje letališč, v industriji in prevozništvu
- Izjemno primeren za čistilne servise, npr. v športnih halah