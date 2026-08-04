Naš baterijsko napajani ročno vodeni čistilno-sesalni stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack, ki je opremljen z visokokakovostnimi komponentami, kot je krtačna glava z dvema ploščama in nastavljivim pritiskom krtač ali sesalni lok iz aluminija, prepričuje z izjemnimi učinki čiščenja. 75-litrska posoda in integrirana baterija 115 Ah AGM, ki ne zahteva vzdrževanja, poleg tega omogočata zelo dolgotrajno delo. Kompaktna zasnova zagotavlja prožnost vsestransko uporabnega stroja, robustna konstrukcija pa brez težav prenese tudi zahtevno delo. Zaradi nezahtevnega upravljanja in preprostega vzdrževanja je naprava še prijaznejša do uporabnika.