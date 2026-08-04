Čistilno-sesalni stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li +FC
Potisni čistilno-sesalni stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack s 75 l rezervoarjem, krtačno glavo z dvojno ploščo in litij-ionsko baterijo. Vsestranski stroj je zelo enostaven za uporabo.
Enostaven koncept, enostaven za uporabo, enostavno vzdrževanje: naš potisni čistilno-sesalni stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack na baterijski pogon je izjemno prijazen uporabniku in zagotavlja odlično učinkovitost čiščenja zahvaljujoč dvojni kolutni krtačni glavi z nastavljivim kontaktnim pritiskom krtače in aluminijastim strgalom. Robusten, izjemno kompakten stroj je tudi zelo okreten in vsestranski. 75-litrska prostornina rezervoarja in nova 160 Ah litij-ionska baterija prav tako brez truda zagotavljata dolg čas delovanja. Poleg tega baterija, ki jo je mogoče hitro napolniti s 50 amperskim polnilnim tokom, navdušuje z izjemno visoko stabilnostjo cikla, ki omogoča vmesno polnjenje in tako zagotavlja visoko razpoložljivost stroja.
Značilnosti in prednosti
Dolgotrajna litij-ionska baterija
- 4-do 6-kratna ciklična stabilnost v primerjava s svinčenimi baterijami.
- Hitro in vmesno polnjenje za daljši čas delovanja in večjo produktivnost.
- Nizko samopraznjenje med dolgimi odmori.
Krtačna glava in sesalni lok sta izdelana iz vzdržljivega aluminija
- Robusten koncept stroja za zahtevne delovne naloge z nizko stopnjo odpovedi.
- Razvito za uporabo v neprijaznih pogojih.
Posebej enostaven koncept upravljanja
- Vse funkcije stroja je mogoče upravljati s stikali, tipkami ali vrtljivimi gumbi.
- Barvno kodirani upravljalni elementi za enostavno upravljanje in kratko uvajanje.
Kompaktna in robustna konstrukcija
- Zelo okreten stroj z enostavnim manevriranjem in dobro preglednostjo.
- Zmanjšuje tveganje za poškodbe stroja ali opreme.
Sila pritiska krtač je nastavljiva glede na potrebe
- Silo pritiska je po potrebi mogoče povečati s 30 na 50 kilogramov.
- Manjša sila pritiska za lažjo umazanijo in občutljiva tla.
- Večja sila pritiska pri trdovratnejši umazaniji ali za odstranjevanje premazov.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Vlečni motor
|Delovna širina krtač (mm)
|705
|Delovna širina sesanja (mm)
|1030
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|75 / 75
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|max. 3525
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|2115
|Tip baterij
|Li-Ion
|Baterija (V/Ah)
|25,6 / 180
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 3,6
|Čas polnjenja baterije (h)
|4
|Hitrost vožnje (km/h)
|max. 5
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|180
|Pritisni tlak krtač (g/cm²/Kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Širina obračanja hodnika (mm)
|1550
|Poraba vode (l/min)
|max. 2,75
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|63 - 65
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 1850
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|325
|Teža brez dodatkov (Kg)
|100
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Obseg dobave
- Ščetka za disk: 2 Kos(i)
- Hitri polnilnik
- Sesalni nastavek, upognjen
Oprema
- Zmogljiv vlečni pogon
- Sistem 2 rezervoarjev
Področja uporabe
- Idealen za čiščenje trgovin, nakupovalnih središč in trgovin za dom in gradnjo
- Izvrstno za uporabo v industriji, transportu in na letališčih
- Popoln za čiščenje bazenov, športnih dvoran in trgovskih centrov