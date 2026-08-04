Čistilno-sesalni stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li +FC

Potisni čistilno-sesalni stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack s 75 l rezervoarjem, krtačno glavo z dvojno ploščo in litij-ionsko baterijo. Vsestranski stroj je zelo enostaven za uporabo.

Enostaven koncept, enostaven za uporabo, enostavno vzdrževanje: naš potisni čistilno-sesalni stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack na baterijski pogon je izjemno prijazen uporabniku in zagotavlja odlično učinkovitost čiščenja zahvaljujoč dvojni kolutni krtačni glavi z nastavljivim kontaktnim pritiskom krtače in aluminijastim strgalom. Robusten, izjemno kompakten stroj je tudi zelo okreten in vsestranski. 75-litrska prostornina rezervoarja in nova 160 Ah litij-ionska baterija prav tako brez truda zagotavljata dolg čas delovanja. Poleg tega baterija, ki jo je mogoče hitro napolniti s 50 amperskim polnilnim tokom, navdušuje z izjemno visoko stabilnostjo cikla, ki omogoča vmesno polnjenje in tako zagotavlja visoko razpoložljivost stroja.

Značilnosti in prednosti
Dolgotrajna litij-ionska baterija
  • 4-do 6-kratna ciklična stabilnost v primerjava s svinčenimi baterijami.
  • Hitro in vmesno polnjenje za daljši čas delovanja in večjo produktivnost.
  • Nizko samopraznjenje med dolgimi odmori.
Krtačna glava in sesalni lok sta izdelana iz vzdržljivega aluminija
  • Robusten koncept stroja za zahtevne delovne naloge z nizko stopnjo odpovedi.
  • Razvito za uporabo v neprijaznih pogojih.
Posebej enostaven koncept upravljanja
  • Vse funkcije stroja je mogoče upravljati s stikali, tipkami ali vrtljivimi gumbi.
  • Barvno kodirani upravljalni elementi za enostavno upravljanje in kratko uvajanje.
Kompaktna in robustna konstrukcija
  • Zelo okreten stroj z enostavnim manevriranjem in dobro preglednostjo.
  • Zmanjšuje tveganje za poškodbe stroja ali opreme.
Sila pritiska krtač je nastavljiva glede na potrebe
  • Silo pritiska je po potrebi mogoče povečati s 30 na 50 kilogramov.
  • Manjša sila pritiska za lažjo umazanijo in občutljiva tla.
  • Večja sila pritiska pri trdovratnejši umazaniji ali za odstranjevanje premazov.
Specifikacije

Tehnični podatki

Vrsta pogona Baterija
Vozni pogon Vlečni motor
Delovna širina krtač (mm) 705
Delovna širina sesanja (mm) 1030
Posoda sveža/umazana voda (l) 75 / 75
Teoretična površinska zmogljivost (m²/h) max. 3525
Praktična površinska zmogljivost (m²/h) 2115
Tip baterij Li-Ion
Baterija (V/Ah) 25,6 / 180
Čas trajanja baterije (h) max. 3,6
Čas polnjenja baterije (h) 4
Hitrost vožnje (km/h) max. 5
Hitrost vrtenja krtače (rpm) 180
Pritisni tlak krtač (g/cm²/Kg) 20,4 - 34 / 30 - 50
Širina obračanja hodnika (mm) 1550
Poraba vode (l/min) max. 2,75
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 63 - 65
Nazivna vhodna moč (W) max. 1850
Dovoljena skupna teža (Kg) 325
Teža brez dodatkov (Kg) 100
Mere (D × Š × V) (mm) 1445 x 750 x 1065

Obseg dobave

  • Ščetka za disk: 2 Kos(i)
  • Hitri polnilnik
  • Sesalni nastavek, upognjen

Oprema

  • Zmogljiv vlečni pogon
  • Sistem 2 rezervoarjev
Čistilno-sesalni stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li +FC
Čistilno-sesalni stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li +FC
Čistilno-sesalni stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li +FC
Čistilno-sesalni stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li +FC
Čistilno-sesalni stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li +FC
Čistilno-sesalni stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li +FC
Čistilno-sesalni stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li +FC
Čistilno-sesalni stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li +FC
Čistilno-sesalni stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li +FC
Čistilno-sesalni stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li +FC
Področja uporabe
  • Idealen za čiščenje trgovin, nakupovalnih središč in trgovin za dom in gradnjo
  • Izvrstno za uporabo v industriji, transportu in na letališčih
  • Popoln za čiščenje bazenov, športnih dvoran in trgovskih centrov
Dodatna oprema
Čistilna sredstva