Enostaven koncept, enostaven za uporabo, enostavno vzdrževanje: naš potisni čistilno-sesalni stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack na baterijski pogon je izjemno prijazen uporabniku in zagotavlja odlično učinkovitost čiščenja zahvaljujoč dvojni kolutni krtačni glavi z nastavljivim kontaktnim pritiskom krtače in aluminijastim strgalom. Robusten, izjemno kompakten stroj je tudi zelo okreten in vsestranski. 75-litrska prostornina rezervoarja in nova 160 Ah litij-ionska baterija prav tako brez truda zagotavljata dolg čas delovanja. Poleg tega baterija, ki jo je mogoče hitro napolniti s 50 amperskim polnilnim tokom, navdušuje z izjemno visoko stabilnostjo cikla, ki omogoča vmesno polnjenje in tako zagotavlja visoko razpoložljivost stroja.