Naš zelo robusten in kompakten potisni čistilno-sesalni stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack ima standardno 80-Ah litij-ionsko baterijo z izjemno visoko stabilnostjo cikla, ki jo je mogoče polniti kadarkoli, s čimer zagotavlja visoko stopnjo razpoložljivosti stroja. Okretni čistilno-sesalni stroj navdušuje z dvojno disk krtačno glavo z nastavljivim kontaktnim pritiskom krtače, aluminijastim strgalom in 75-litrsko prostornino rezervoarja z odlično zmogljivostjo čiščenja ter veliko vzdržljivostjo pri dolgem času uporabe. Stroj je neverjetno preprost za upravljanje in servisiranje.