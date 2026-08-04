Čistilno-sesalni stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li

Baterijski sesalni stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack navdušuje s 75-litrskim rezervoarjem, krtačno glavo z dvojno ploščo in aluminijastim strgalom za odlične rezultate.

Naš zelo robusten in kompakten potisni čistilno-sesalni stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack ima standardno 80-Ah litij-ionsko baterijo z izjemno visoko stabilnostjo cikla, ki jo je mogoče polniti kadarkoli, s čimer zagotavlja visoko stopnjo razpoložljivosti stroja. Okretni čistilno-sesalni stroj navdušuje z dvojno disk krtačno glavo z nastavljivim kontaktnim pritiskom krtače, aluminijastim strgalom in 75-litrsko prostornino rezervoarja z odlično zmogljivostjo čiščenja ter veliko vzdržljivostjo pri dolgem času uporabe. Stroj je neverjetno preprost za upravljanje in servisiranje.

Značilnosti in prednosti
Dolgotrajna litij-ionska baterija
  • 4-do 6-kratna ciklična stabilnost v primerjava s svinčenimi baterijami.
  • Hitro in vmesno polnjenje za daljši čas delovanja in večjo produktivnost.
  • Nizko samopraznjenje med dolgimi odmori.
Krtačna glava in sesalni lok sta izdelana iz vzdržljivega aluminija
  • Robusten koncept stroja za zahtevne delovne naloge z nizko stopnjo odpovedi.
  • Razvito za uporabo v neprijaznih pogojih.
Posebej enostaven koncept upravljanja
  • Vse funkcije stroja je mogoče upravljati s stikali, tipkami ali vrtljivimi gumbi.
  • Barvno kodirani upravljalni elementi za enostavno upravljanje in kratko uvajanje.
Kompaktna in robustna konstrukcija
  • Zelo okreten stroj z enostavnim manevriranjem in dobro preglednostjo.
  • Zmanjšuje tveganje za poškodbe stroja ali opreme.
Sila pritiska krtač je nastavljiva glede na potrebe
  • Silo pritiska je po potrebi mogoče povečati s 30 na 50 kilogramov.
  • Manjša sila pritiska za lažjo umazanijo in občutljiva tla.
  • Večja sila pritiska pri trdovratnejši umazaniji ali za odstranjevanje premazov.
Specifikacije

Tehnični podatki

Vrsta pogona Baterija
Vozni pogon Vlečni motor
Delovna širina krtač (mm) 705
Delovna širina sesanja (mm) 1030
Posoda sveža/umazana voda (l) 75 / 75
Teoretična površinska zmogljivost (m²/h) max. 3525
Praktična površinska zmogljivost (m²/h) 2115
Tip baterij Li-Ion
Baterija (V/Ah) 25,6 / 90
Čas trajanja baterije (h) max. 1,8
Čas polnjenja baterije (h) 7
Hitrost vožnje (km/h) max. 5
Hitrost vrtenja krtače (rpm) 180
Pritisni tlak krtač (g/cm²/Kg) 20,4 - 34 / 30 - 50
Širina obračanja hodnika (mm) 1550
Poraba vode (l/min) max. 2,75
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 63 - 65
Nazivna vhodna moč (W) max. 1850
Dovoljena skupna teža (Kg) 325
Teža brez dodatkov (Kg) 100
Mere (D × Š × V) (mm) 1445 x 750 x 1065

Obseg dobave

  • Ščetka za disk: 2 Kos(i)
  • Sesalni nastavek, upognjen

Oprema

  • Zmogljiv vlečni pogon
  • Sistem 2 rezervoarjev
Čistilno-sesalni stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
Čistilno-sesalni stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
Čistilno-sesalni stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
Čistilno-sesalni stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
Čistilno-sesalni stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
Čistilno-sesalni stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
Čistilno-sesalni stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
Čistilno-sesalni stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
Čistilno-sesalni stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
Čistilno-sesalni stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li

Video posnetki

Področja uporabe
  • Idealen za čiščenje trgovin, nakupovalnih središč in trgovin za dom in gradnjo
  • Izvrstno za uporabo v industriji, transportu in na letališčih
  • Izjemno primeren za čistilne servise, npr. v športnih halah
Dodatna oprema
Čistilna sredstva