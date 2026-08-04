Čistilno-sesalni stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
Naš BD 70/75 W Classic Bp Pack je potisni čistilno-sesalni stroj, ki navduši z litij-ionsko baterijo, aluminijastim strgalom, 75-litrskim rezervoarjem in krtačno glavo z dvojno ploščo.
Vrhunska zmogljivost čiščenja in največja enostavna uporaba gresta z roko v roki z našim potisnim čistilno-sesalnim strojem BD 70/75 W Classic Bp Pack, ki ga poganja zmogljiva litij-ionska baterija 80 Ah. Standardna dvojna diskasta krtačna glava z nastavljivim kontaktnim pritiskom krtače in robustnim aluminijastim strgalom zagotavljata odlične rezultate čiščenja, medtem ko preprost koncept upravljanja zagotavlja maksimalno prijaznost do uporabnika. Vgrajena litij-ionska baterija omogoča vmesno polnjenje kadarkoli zahvaljujoč izjemno visoki stabilnosti cikla in tako zagotavlja visoko razpoložljivost čistilno-sesalnega stroja pri vsakodnevnem delu. Uporabite lahko polnilni tok do 50 amperov, kar omogoča hitro polnjenje v samo 2 urah. 75-litrski rezervoarji zaokrožujejo uspešen koncept opreme kompaktnega, robustnega in zelo okretnega BD 70/75 W Classic Bp Pack.
Značilnosti in prednosti
Dolgotrajna litij-ionska baterija
- 4-do 6-kratna ciklična stabilnost v primerjava s svinčenimi baterijami.
- Hitro in vmesno polnjenje za daljši čas delovanja in večjo produktivnost.
- Nizko samopraznjenje med dolgimi odmori.
Krtačna glava in sesalni lok sta izdelana iz vzdržljivega aluminija
- Robusten koncept stroja za zahtevne delovne naloge z nizko stopnjo odpovedi.
- Razvito za uporabo v neprijaznih pogojih.
Posebej enostaven koncept upravljanja
- Vse funkcije stroja je mogoče upravljati s stikali, tipkami ali vrtljivimi gumbi.
- Barvno kodirani upravljalni elementi za enostavno upravljanje in kratko uvajanje.
Kompaktna in robustna konstrukcija
- Zelo okreten stroj z enostavnim manevriranjem in dobro preglednostjo.
- Zmanjšuje tveganje za poškodbe stroja ali opreme.
Sila pritiska krtač je nastavljiva glede na potrebe
- Silo pritiska je po potrebi mogoče povečati s 30 na 50 kilogramov.
- Manjša sila pritiska za lažjo umazanijo in občutljiva tla.
- Večja sila pritiska pri trdovratnejši umazaniji ali za odstranjevanje premazov.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Vlečni motor
|Delovna širina krtač (mm)
|705
|Delovna širina sesanja (mm)
|1030
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|75 / 75
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|max. 3525
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|2115
|Tip baterij
|Li-Ion
|Baterija (V/Ah)
|25,6 / 90
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 1,8
|Čas polnjenja baterije (h)
|2
|Hitrost vožnje (km/h)
|max. 5
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|180
|Pritisni tlak krtač (g/cm²/Kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Širina obračanja hodnika (mm)
|1550
|Poraba vode (l/min)
|max. 2,75
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|63 - 65
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 1850
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|325
|Teža brez dodatkov (Kg)
|100
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Obseg dobave
- Ščetka za disk: 2 Kos(i)
- Hitri polnilnik
- Sesalni nastavek, upognjen
Oprema
- Zmogljiv vlečni pogon
- Sistem 2 rezervoarjev
Področja uporabe
- Idealen za čiščenje trgovin, nakupovalnih središč in trgovin za dom in gradnjo
- Izjemno primeren za čistilne servise, npr. v športnih halah