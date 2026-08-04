Vrhunska zmogljivost čiščenja in največja enostavna uporaba gresta z roko v roki z našim potisnim čistilno-sesalnim strojem BD 70/75 W Classic Bp Pack, ki ga poganja zmogljiva litij-ionska baterija 80 Ah. Standardna dvojna diskasta krtačna glava z nastavljivim kontaktnim pritiskom krtače in robustnim aluminijastim strgalom zagotavljata odlične rezultate čiščenja, medtem ko preprost koncept upravljanja zagotavlja maksimalno prijaznost do uporabnika. Vgrajena litij-ionska baterija omogoča vmesno polnjenje kadarkoli zahvaljujoč izjemno visoki stabilnosti cikla in tako zagotavlja visoko razpoložljivost čistilno-sesalnega stroja pri vsakodnevnem delu. Uporabite lahko polnilni tok do 50 amperov, kar omogoča hitro polnjenje v samo 2 urah. 75-litrski rezervoarji zaokrožujejo uspešen koncept opreme kompaktnega, robustnega in zelo okretnega BD 70/75 W Classic Bp Pack.