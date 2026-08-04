Čistilno-sesalni stroj BR 75/75 W Classic Bp Pack 170 Ah

Potisni čistilno-sušeni stroj BR 75/75 W Classic Bp s 75-litrskimi rezervoarji in krtačno glavo z dvojnim valjem. Zelo enostaven za uporabo in primeren za številne različne aplikacije.

Enostaven koncept, enostaven za uporabo, enostavno vzdrževanje: naš potisni čistilno-sesalni stroj BR 75/75 W Classic Bp na baterijski pogon je uporabniku izjemno prijazen in zagotavlja odlično učinkovitost čiščenja na številnih različnih področjih uporabe. To je med drugim zahvaljujoč visokokakovostnim komponentam, kot sta krtačna glava z dvojnim valjem in vzdržljiv aluminijast otiral. Robusten stroj, ki je kljub velikim 75-litrskim rezervoarjem tudi izredno kompakten, je zelo okreten in idealen za dolgotrajno čiščenje.

Značilnosti in prednosti
Krtačna glava in sesalni lok sta izdelana iz vzdržljivega aluminija
  • Robusten koncept stroja za zahtevne delovne naloge z nizko stopnjo odpovedi.
  • Razvito za uporabo v neprijaznih pogojih.
Posebej enostaven koncept upravljanja
  • Vse funkcije stroja je mogoče upravljati s stikali, tipkami ali vrtljivimi gumbi.
  • Barvno kodirani upravljalni elementi za enostavno upravljanje in kratko uvajanje.
Kompaktna in robustna konstrukcija
  • Zelo okreten stroj z enostavnim manevriranjem in dobro preglednostjo.
  • Zmanjšuje tveganje za poškodbe stroja ali opreme.
Sila pritiska krtač je nastavljiva glede na potrebe
  • Kontaktni tlak se lahko po potrebi poveča s 30 na 50 kilogramov.
  • Manjša sila pritiska za lažjo umazanijo in občutljiva tla.
  • Večja sila pritiska pri trdovratnejši umazaniji ali za odstranjevanje premazov.
Specifikacije

Tehnični podatki

Vrsta pogona Baterija
Delovna širina krtač (mm) 750
Delovna širina sesanja (mm) 1030
Posoda sveža/umazana voda (l) 75 / 75
Teoretična površinska zmogljivost (m²/h) max. 3750
Praktična površinska zmogljivost (m²/h) 2250
Tip baterij brez vzdrževanja
Baterija (V/Ah) 24 / 170
Čas trajanja baterije (h) max. 2,5
Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V) 220 - 240
Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz) 50 - 60
Hitrost vožnje (km/h) max. 5
Hitrost vrtenja krtače (rpm) 1200
Pritisni tlak krtač (Kg/g/cm²) 40,5 / 145
Poraba vode (l/min) max. 2,75
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 65 - 65
Nazivna vhodna moč (W) max. 2050
Teža brez dodatkov (Kg) 100
Mere (D × Š × V) (mm) 1520 x 810 x 1065

Obseg dobave

  • Krtačni valj: 2 Kos(i)

Oprema

  • Zmogljiv vlečni pogon
  • Sistem 2 rezervoarjev
Čistilno-sesalni stroj BR 75/75 W Classic Bp Pack 170 Ah

Video posnetki

Področja uporabe
  • Idealen za čiščenje trgovin, nakupovalnih središč in trgovin za dom in gradnjo
  • Idealen za čiščenje letališč, v industriji in prevozništvu
  • Zelo primeren za izvajalce gradbenih storitev, npr. v športnih dvoranah
Dodatna oprema
Čistilna sredstva