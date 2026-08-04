Enostaven koncept, enostaven za uporabo, enostavno vzdrževanje: naš potisni čistilno-sesalni stroj BR 75/75 W Classic Bp na baterijski pogon je uporabniku izjemno prijazen in zagotavlja odlično učinkovitost čiščenja na številnih različnih področjih uporabe. To je med drugim zahvaljujoč visokokakovostnim komponentam, kot sta krtačna glava z dvojnim valjem in vzdržljiv aluminijast otiral. Robusten stroj, ki je kljub velikim 75-litrskim rezervoarjem tudi izredno kompakten, je zelo okreten in idealen za dolgotrajno čiščenje.