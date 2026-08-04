Čistilno-sesalni stroj BR 75/75 W Classic Bp Pack 170 Ah
Potisni čistilno-sušeni stroj BR 75/75 W Classic Bp s 75-litrskimi rezervoarji in krtačno glavo z dvojnim valjem. Zelo enostaven za uporabo in primeren za številne različne aplikacije.
Enostaven koncept, enostaven za uporabo, enostavno vzdrževanje: naš potisni čistilno-sesalni stroj BR 75/75 W Classic Bp na baterijski pogon je uporabniku izjemno prijazen in zagotavlja odlično učinkovitost čiščenja na številnih različnih področjih uporabe. To je med drugim zahvaljujoč visokokakovostnim komponentam, kot sta krtačna glava z dvojnim valjem in vzdržljiv aluminijast otiral. Robusten stroj, ki je kljub velikim 75-litrskim rezervoarjem tudi izredno kompakten, je zelo okreten in idealen za dolgotrajno čiščenje.
Značilnosti in prednosti
Krtačna glava in sesalni lok sta izdelana iz vzdržljivega aluminija
- Robusten koncept stroja za zahtevne delovne naloge z nizko stopnjo odpovedi.
- Razvito za uporabo v neprijaznih pogojih.
Posebej enostaven koncept upravljanja
- Vse funkcije stroja je mogoče upravljati s stikali, tipkami ali vrtljivimi gumbi.
- Barvno kodirani upravljalni elementi za enostavno upravljanje in kratko uvajanje.
Kompaktna in robustna konstrukcija
- Zelo okreten stroj z enostavnim manevriranjem in dobro preglednostjo.
- Zmanjšuje tveganje za poškodbe stroja ali opreme.
Sila pritiska krtač je nastavljiva glede na potrebe
- Kontaktni tlak se lahko po potrebi poveča s 30 na 50 kilogramov.
- Manjša sila pritiska za lažjo umazanijo in občutljiva tla.
- Večja sila pritiska pri trdovratnejši umazaniji ali za odstranjevanje premazov.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Delovna širina krtač (mm)
|750
|Delovna širina sesanja (mm)
|1030
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|75 / 75
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|max. 3750
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|2250
|Tip baterij
|brez vzdrževanja
|Baterija (V/Ah)
|24 / 170
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 2,5
|Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V)
|220 - 240
|Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz)
|50 - 60
|Hitrost vožnje (km/h)
|max. 5
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|1200
|Pritisni tlak krtač (Kg/g/cm²)
|40,5 / 145
|Poraba vode (l/min)
|max. 2,75
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|65 - 65
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 2050
|Teža brez dodatkov (Kg)
|100
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1520 x 810 x 1065
Obseg dobave
- Krtačni valj: 2 Kos(i)
Oprema
- Zmogljiv vlečni pogon
- Sistem 2 rezervoarjev
Video posnetki
Področja uporabe
- Idealen za čiščenje trgovin, nakupovalnih središč in trgovin za dom in gradnjo
- Idealen za čiščenje letališč, v industriji in prevozništvu
- Zelo primeren za izvajalce gradbenih storitev, npr. v športnih dvoranah