Čistilno-sesalni stroj BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
BR 85/100 W Bp Pack Classic Potisni čistilno-sesalni za čiščenje z delovno širino 85 cm in rezervoarji 100 l ter standardno baterijo 170 Ah in pripadajočim polnilnikom.
Popolnoma opremljen z zmogljivo baterijo 170 Ah, ustreznim polnilnikom ter številnimi uporabnimi in priročnimi funkcijami in funkcijami opreme, naš pomični čistilno-sesalni stroj BR 85/100 W Bp Pack Classic ve, kako narediti vtis že od samega začetka. Njegova delovna širina 85 centimetrov in 100-litrska prostornina rezervoarja omogočata površinsko zmogljivost do 4800 kvadratnih metrov na uro. Komponente, ki so izpostavljene velikim obremenitvam, kot so valjčne krtačne glave in strgala, so izdelane iz trdnega tlačno litega aluminija in se zato lahko uporabljajo za najzahtevnejša področja čiščenja. Zmogljiv vlečni pogon je brezstopenjsko nastavljiv za hitrosti transporta in čiščenja do 5 km/h in se brez težav spopada tudi s pobočji. Uporabniku prijazne in priročne podrobnosti, kot so odličen pregled, preprosto upravljanje in vgrajen adapter Home Base, ki omogoča prenašanje dodatnih čistilnih pripomočkov, zaokrožujejo pameten splošni koncept BR 85/100 W Bp Pack Classic.
Značilnosti in prednosti
Barvni, zelo dobro vidni upravljalni elementi
- Barvno kodirani upravljalni elementi poenostavljajo upravljanje in skrajšajo uvajanje.
Premišljen sistem Home-Base
- Možnosti za prevažanje ročne čistilne opreme, kot so kavlji, posode, krpe z držali itd.
Ugoden stroj iz serije Classics
- Izjemno razmerje med ceno in zmogljivostjo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Delovna širina krtač (mm)
|850
|Delovna širina sesanja (mm)
|1090
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|100 / 100
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|max. 4250
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|2550
|Tip baterij
|brez vzdrževanja
|Baterija (V/Ah)
|24 / 170
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 2,5
|Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V)
|220 - 240
|Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz)
|50 - 60
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|1200
|Pritisni tlak krtač (Kg/g/cm²)
|49,5 / 155
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|63 - 65
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 2350
|Teža brez dodatkov (Kg)
|110
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1525 x 910 x 1065
Obseg dobave
- Krtačni valj: 2 Kos(i)
Oprema
- Zmogljiv vlečni pogon
- Sistem 2 rezervoarjev
Video posnetki
Področja uporabe
- Idealno za vzdrževalno čiščenje v maloprodaji, trgovinah z domačimi izdelki, nakupovalnih centrih, trgovini, industriji in na letališčih.