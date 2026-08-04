Popolnoma opremljen z zmogljivo baterijo 170 Ah, ustreznim polnilnikom ter številnimi uporabnimi in priročnimi funkcijami in funkcijami opreme, naš pomični čistilno-sesalni stroj BR 85/100 W Bp Pack Classic ve, kako narediti vtis že od samega začetka. Njegova delovna širina 85 centimetrov in 100-litrska prostornina rezervoarja omogočata površinsko zmogljivost do 4800 kvadratnih metrov na uro. Komponente, ki so izpostavljene velikim obremenitvam, kot so valjčne krtačne glave in strgala, so izdelane iz trdnega tlačno litega aluminija in se zato lahko uporabljajo za najzahtevnejša področja čiščenja. Zmogljiv vlečni pogon je brezstopenjsko nastavljiv za hitrosti transporta in čiščenja do 5 km/h in se brez težav spopada tudi s pobočji. Uporabniku prijazne in priročne podrobnosti, kot so odličen pregled, preprosto upravljanje in vgrajen adapter Home Base, ki omogoča prenašanje dodatnih čistilnih pripomočkov, zaokrožujejo pameten splošni koncept BR 85/100 W Bp Pack Classic.