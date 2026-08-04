Popolnoma opremljen z dolgotrajno baterijo 285 Ah, ustreznim polnilnikom in številnimi uporabnimi in priročnimi funkcijami in funkcijami opreme, naš pomični čistilno-sesalni stroj BR 85/100 W Bp Pack Classic izstopa že od samega začetka. Njegova delovna širina 85 centimetrov in 100-litrska prostornina rezervoarja omogočata površinsko zmogljivost do 4800 kvadratnih metrov na uro. Zmogljiv vlečni pogon ne le brez težav premaguje klance, ampak je tudi brezstopenjsko nastavljiv za hitrosti transporta in čiščenja do 5 km/h. Komponente, ki so izpostavljene posebej visokim obremenitvam, kot so glave krtač z valji in strgali, so izdelane iz trdnega tlačno litega aluminija in se zato lahko uporabljajo za najzahtevnejše aplikacije čiščenja. Uporabniku prijazne in priročne podrobnosti, kot so odličen pregled, preprosto upravljanje in vgrajen adapter Home Base, ki omogoča prenašanje dodatnih čistilnih pripomočkov, zaokrožujejo pameten splošni koncept BR 85/100 W Bp Pack Classic.