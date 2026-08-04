Čistilno-sesalni stroj BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
Zmogljiva baterija 285 Ah in polnilnik sta standardno vključena: naš potisni čistilno-sesalni stroj BR 85/100 W Bp Pack Classic z delovno širino 85 cm in 100-litrskimi rezervoarji.
Popolnoma opremljen z dolgotrajno baterijo 285 Ah, ustreznim polnilnikom in številnimi uporabnimi in priročnimi funkcijami in funkcijami opreme, naš pomični čistilno-sesalni stroj BR 85/100 W Bp Pack Classic izstopa že od samega začetka. Njegova delovna širina 85 centimetrov in 100-litrska prostornina rezervoarja omogočata površinsko zmogljivost do 4800 kvadratnih metrov na uro. Zmogljiv vlečni pogon ne le brez težav premaguje klance, ampak je tudi brezstopenjsko nastavljiv za hitrosti transporta in čiščenja do 5 km/h. Komponente, ki so izpostavljene posebej visokim obremenitvam, kot so glave krtač z valji in strgali, so izdelane iz trdnega tlačno litega aluminija in se zato lahko uporabljajo za najzahtevnejše aplikacije čiščenja. Uporabniku prijazne in priročne podrobnosti, kot so odličen pregled, preprosto upravljanje in vgrajen adapter Home Base, ki omogoča prenašanje dodatnih čistilnih pripomočkov, zaokrožujejo pameten splošni koncept BR 85/100 W Bp Pack Classic.
Značilnosti in prednosti
Močno obremenjeni deli, kot sta sesalni lok in krtačna glava, so izdelani iz visokokakovostnega aluminija
- Robusten koncept stroja za zahtevne delovne naloge z nizko stopnjo odpovedi.
- Razvito za uporabo v neprijaznih pogojih.
Sila pritiska krtač je nastavljiva v dveh stopnjah
- Po potrebi obstaja možnost ročnega povečanja s standardnih 40 na 68 kilogramov.
- Manjša sila pritiska za lažjo umazanijo oz. za občutljiva tla.
- Večja sila pritiska za trdovratno umazanijo ali za odstranjevanje premazov.
Učinkovit in močan 300 W pogonski motor
- Pomaga pri premagovanju vzpetin brez truda in uporabniku prihrani napore.
- Vozna hitrost je nastavljiva z dobro dosegljivim potenciometrom.
Barvni, zelo dobro vidni upravljalni elementi
- Barvno kodirani upravljalni elementi poenostavljajo upravljanje in skrajšajo uvajanje.
Premišljen sistem Home-Base
- Možnosti za prevažanje ročne čistilne opreme, kot so kavlji, posode, krpe z držali itd.
Cenovno ugoden stroj iz serije Classics
- Izjemno razmerje med ceno in zmogljivostjo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Delovna širina krtač (mm)
|850
|Delovna širina sesanja (mm)
|1090
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|100 / 100
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|max. 4250
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|2550
|Tip baterij
|brez vzdrževanja
|Baterija (V/Ah)
|24 / 285
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 4,25
|Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V)
|220 - 240
|Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz)
|50 - 60
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|1200
|Pritisni tlak krtač (Kg/g/cm²)
|49,5 / 155
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|63 - 65
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 2350
|Teža brez dodatkov (Kg)
|110
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1525 x 910 x 1065
Obseg dobave
- Krtačni valj: 2 Kos(i)
Oprema
- Zmogljiv vlečni pogon
- Sistem 2 rezervoarjev
Video posnetki
Področja uporabe
- Idealno za vzdrževalno čiščenje v maloprodaji, trgovinah z domačimi izdelki, nakupovalnih centrih, trgovini, industriji in na letališčih.