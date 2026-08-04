Naš baterijsko gnan, zelo kompakten in okreten čistilno-sesalni stroj B 110 R s sedežem za upravljavca je zasnovan za hitrost čiščenja 4500 m² na uro, ponuja zanesljivo tehniko rotacijskih krtač z delovno širino 75 centimetrov ter 110 litrov velika rezervoarja za svežo in umazano vodo. Vse funkcije so udobne, prijazne do uporabnika in omogočajo upravljanje na velikem barvnem prikazovalniku v 30 jezikih, barvno kodirani upravljalni elementi pa še bolj poenostavljajo delo. Integrirani sistem ključev KIK pri tem omogoča individualno dodelitev pravic dostopa do pomembnih funkcij stroja in s tem učinkovito preprečuje napake pri upravljanju. Za hitro polnjenje oz. varčno uporabo so na voljo naša funkcija samodejnega polnjenja Auto Fill, sistem za odmerjanje čistila Dose in od hitrosti odvisno odmerjanje vode. Uporabniku poleg tega prilagodljiva nastavitev višine sedeža in luč za dnevno vožnjo zagotavljata izjemno udobje med vožnjo ter visoko varnost.