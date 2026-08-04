Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bc Dose+D75

Čistilno-sesalni stroj B 110 R s sedežem za upravljavca in delovno širino 75 centimetrov, 2 rotacijskima krtačama in funkcijo hitrega samodejnega polnjenja 110-litrskega rezervoarja za svežo vodo Auto Fill.

Naš baterijsko gnan, zelo kompakten in okreten čistilno-sesalni stroj B 110 R s sedežem za upravljavca je zasnovan za hitrost čiščenja 4500 m² na uro, ponuja zanesljivo tehniko rotacijskih krtač z delovno širino 75 centimetrov ter 110 litrov velika rezervoarja za svežo in umazano vodo. Vse funkcije so udobne, prijazne do uporabnika in omogočajo upravljanje na velikem barvnem prikazovalniku v 30 jezikih, barvno kodirani upravljalni elementi pa še bolj poenostavljajo delo. Integrirani sistem ključev KIK pri tem omogoča individualno dodelitev pravic dostopa do pomembnih funkcij stroja in s tem učinkovito preprečuje napake pri upravljanju. Za hitro polnjenje oz. varčno uporabo so na voljo naša funkcija samodejnega polnjenja Auto Fill, sistem za odmerjanje čistila Dose in od hitrosti odvisno odmerjanje vode. Uporabniku poleg tega prilagodljiva nastavitev višine sedeža in luč za dnevno vožnjo zagotavljata izjemno udobje med vožnjo ter visoko varnost.

Značilnosti in prednosti
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bc Dose+D75: Po višini nastavljiv sedež
Po višini nastavljiv sedež
Popoln položaj sedeža ne glede na telesno višino upravljavca. Izjemno udobje pri sedenju med vožnjo. Omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo.
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bc Dose+D75: Od hitrosti odvisno odmerjanje vode
Od hitrosti odvisno odmerjanje vode
Zmanjša dovajanje vode v zavojih ali pri počasni vožnji. Funkcija varčevanja z vodo poveča sposobnost čiščenja površin. Hitrejše sušenje tal in manjše tveganje ostankov vode na ovinkih.
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bc Dose+D75: Inovativen KIK sistem
Inovativen KIK sistem
Barvno kodirani ključi za različne upravljavske pravice, ki preprečujejo napake v upravljanju. Načini čiščenja in druge funkcije so nastavljivi za vsakega uporabnika. Optimalna prilagoditev nalogam posameznih uporabnikov.
Robusten sesalni lok iz aluminijeve tlačne litine
  • S trpežno sesalno letvijo Linatex®, odporno proti trganju, za vrhunske rezultate odsesavanja.
  • Hitra in preprosta zamenjava sesalne letve.
  • Ob stiku s steno se umakne in s tem prepreči poškodbe.
Specifikacije

Tehnični podatki

Vrsta pogona Baterija
Vozni pogon Vlečni motor
Delovna širina krtač (mm) 750
Delovna širina sesanja (mm) 950
Posoda sveža/umazana voda (l) 110 / 110
Teoretična površinska zmogljivost (m²/h) 4500
Praktična površinska zmogljivost (m²/h) 3150
Baterija (V) 24
Čas trajanja baterije (h) max. 4
Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V) 100 - 230
Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz) 50 - 60
Sposobnost premagovanja naklona (%) 10
Hitrost vrtenja krtače (rpm) 180
Pritisni tlak krtač (g/cm²) 40
Poraba vode (l/min) max. 5,7
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 59
Nazivna vhodna moč (W) do 2350
Dovoljena skupna teža (Kg) 650
Posodobitve programske opreme so na voljo do 2032-01-01
Teža brez dodatkov (Kg) 251
Mere (D × Š × V) (mm) 1695 x 975 x 1315

Obseg dobave

  • Vgrajen polnilnik
  • Sesalni nastavek, upognjen
  • dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke

Oprema

  • Auto Fill
  • Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
  • Zmogljiv vlečni pogon
  • Samodejna prekinitev dovoda vode
  • DOSE
  • Zaustavitvena zavora
  • Magnetni ventil
  • Sistem 2 rezervoarjev
  • Po višini nastavljiv sedež
  • Prikazovalnik nivoja sveže vode: Z vodnim tlakom
  • standardne dnevne luči
  • majhno doziranje čistila do 0,25 %
  • robusten sprednji odbijač
  • z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti
  • posodobitve programske opreme in ocenjevanje izgub je mogoče izvesti na daljavo prek upravljanja voznega parka Kärcher.
  • Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
  • Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
  • Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
  • električno in mehansko stikalo s plavačem
  • Izbirno stikalo Easy Operation
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bc Dose+D75
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bc Dose+D75
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bc Dose+D75
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bc Dose+D75
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bc Dose+D75
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bc Dose+D75
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bc Dose+D75

Video posnetki

Področja uporabe
  • Popolno za uporabo v supermarketih, nakupovalnih središčih ali bolnišnicah
  • Primeren tudi za čiščenje proizvodnih površin in skladišč.
Dodatna oprema
Čistilna sredstva