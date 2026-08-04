Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bc Dose+D75
Čistilno-sesalni stroj B 110 R s sedežem za upravljavca in delovno širino 75 centimetrov, 2 rotacijskima krtačama in funkcijo hitrega samodejnega polnjenja 110-litrskega rezervoarja za svežo vodo Auto Fill.
Naš baterijsko gnan, zelo kompakten in okreten čistilno-sesalni stroj B 110 R s sedežem za upravljavca je zasnovan za hitrost čiščenja 4500 m² na uro, ponuja zanesljivo tehniko rotacijskih krtač z delovno širino 75 centimetrov ter 110 litrov velika rezervoarja za svežo in umazano vodo. Vse funkcije so udobne, prijazne do uporabnika in omogočajo upravljanje na velikem barvnem prikazovalniku v 30 jezikih, barvno kodirani upravljalni elementi pa še bolj poenostavljajo delo. Integrirani sistem ključev KIK pri tem omogoča individualno dodelitev pravic dostopa do pomembnih funkcij stroja in s tem učinkovito preprečuje napake pri upravljanju. Za hitro polnjenje oz. varčno uporabo so na voljo naša funkcija samodejnega polnjenja Auto Fill, sistem za odmerjanje čistila Dose in od hitrosti odvisno odmerjanje vode. Uporabniku poleg tega prilagodljiva nastavitev višine sedeža in luč za dnevno vožnjo zagotavljata izjemno udobje med vožnjo ter visoko varnost.
Značilnosti in prednosti
Po višini nastavljiv sedežPopoln položaj sedeža ne glede na telesno višino upravljavca. Izjemno udobje pri sedenju med vožnjo. Omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo.
Od hitrosti odvisno odmerjanje vodeZmanjša dovajanje vode v zavojih ali pri počasni vožnji. Funkcija varčevanja z vodo poveča sposobnost čiščenja površin. Hitrejše sušenje tal in manjše tveganje ostankov vode na ovinkih.
Inovativen KIK sistemBarvno kodirani ključi za različne upravljavske pravice, ki preprečujejo napake v upravljanju. Načini čiščenja in druge funkcije so nastavljivi za vsakega uporabnika. Optimalna prilagoditev nalogam posameznih uporabnikov.
Robusten sesalni lok iz aluminijeve tlačne litine
- S trpežno sesalno letvijo Linatex®, odporno proti trganju, za vrhunske rezultate odsesavanja.
- Hitra in preprosta zamenjava sesalne letve.
- Ob stiku s steno se umakne in s tem prepreči poškodbe.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Vlečni motor
|Delovna širina krtač (mm)
|750
|Delovna širina sesanja (mm)
|950
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|110 / 110
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|4500
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|3150
|Baterija (V)
|24
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 4
|Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V)
|100 - 230
|Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz)
|50 - 60
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|10
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|180
|Pritisni tlak krtač (g/cm²)
|40
|Poraba vode (l/min)
|max. 5,7
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|59
|Nazivna vhodna moč (W)
|do 2350
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|650
|Posodobitve programske opreme so na voljo do
|2032-01-01
|Teža brez dodatkov (Kg)
|251
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Obseg dobave
- Vgrajen polnilnik
- Sesalni nastavek, upognjen
- dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke
Oprema
- Auto Fill
- Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
- Zmogljiv vlečni pogon
- Samodejna prekinitev dovoda vode
- DOSE
- Zaustavitvena zavora
- Magnetni ventil
- Sistem 2 rezervoarjev
- Po višini nastavljiv sedež
- Prikazovalnik nivoja sveže vode: Z vodnim tlakom
- standardne dnevne luči
- majhno doziranje čistila do 0,25 %
- robusten sprednji odbijač
- z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti
- posodobitve programske opreme in ocenjevanje izgub je mogoče izvesti na daljavo prek upravljanja voznega parka Kärcher.
- Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
- Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
- Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
- električno in mehansko stikalo s plavačem
- Izbirno stikalo Easy Operation
Video posnetki
Področja uporabe
- Popolno za uporabo v supermarketih, nakupovalnih središčih ali bolnišnicah
- Primeren tudi za čiščenje proizvodnih površin in skladišč.