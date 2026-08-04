Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bc Dose+R75

Varčen čistilno-sesalni stroj B 110 R s sedežem za upravljavca in s sistemom za odmerjanje čistila Dose, z od hitrosti odvisnim odmerjanjem vode in z inovativnim sistemom ključev KIK.

Baterijsko gnan čistilno-sesalni stroj B 110 R s sedežem za upravljavca in s preverjeno tehniko valjastih krtač, z delovno širino 75 centimetrov in integrirano funkcijo pometanja za hitro ter temeljito čiščenje v samo enem delovnem koraku. Za varčevanje z viri je naprava opremljena s sistemom za odmerjanje čistila Dose in z od hitrosti odvisnim odmerjanjem vode. Za udobno in hitro polnjenje 110 litrov velikega rezervoarja za svežo vodo je seveda serijsko na voljo tudi inovativna funkcija samodejnega polnjenja Auto Fill. Serijski je tudi velik barvni prikazovalnik, ki ponuja upravljanje v 30 jezikih in s katerim izvajate vse pomembne nastavitve. Za zanesljivo preprečevanje napak med upravljanjem je mogoče z inovativnim sistemom ključev KIK vsakemu uporabniku dodeliti individualne pravice dostopa. Pri tem uporabnik uživa v visokem udobju med vožnjo in vrhunski varnosti zaradi prilagodljive nastavitve višine sedeža in dnevnih luči za vožnjo. Po želji je na voljo tudi nastavek za stransko čiščenje, ki poveča delovno širino in omogoča čiščenje ob robovih.

Značilnosti in prednosti
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bc Dose+R75: Glava z valjastimi krtačami z integrirano enoto za pometanje
Glava z valjastimi krtačami z integrirano enoto za pometanje
Iz robustne aluminijeve tlačne litine z velikimi odbojnimi valji. Časovno varčno z integriranim predhodnim pometanjem grobih nečistoč. Zelo mirno in tiho delovanje za uporabo na območjih, občutljivih na hrup.
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bc Dose+R75: Po višini nastavljiv sedež
Po višini nastavljiv sedež
Popoln položaj sedeža ne glede na telesno višino upravljavca. Izjemno udobje pri sedenju med vožnjo. Omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo.
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bc Dose+R75: Od hitrosti odvisno odmerjanje vode
Od hitrosti odvisno odmerjanje vode
Zmanjša dovajanje vode v zavojih ali pri počasni vožnji. Funkcija varčevanja z vodo poveča sposobnost čiščenja površin. Hitrejše sušenje tal in manjše tveganje ostankov vode na ovinkih.
Robusten sesalni lok iz aluminijeve tlačne litine
  • S trpežno sesalno letvijo Linatex®, odporno proti trganju, za vrhunske rezultate odsesavanja.
  • Hitra in preprosta zamenjava sesalne letve.
  • Ob stiku s steno se umakne in s tem prepreči poškodbe.
Specifikacije

Tehnični podatki

Vrsta pogona Baterija
Vozni pogon Vlečni motor
Delovna širina krtač (mm) 750
Delovna širina sesanja (mm) 950
Posoda sveža/umazana voda (l) 110 / 110
Teoretična površinska zmogljivost (m²/h) 4500
Praktična površinska zmogljivost (m²/h) 3150
Baterija (V) 24
Čas trajanja baterije (h) max. 4
Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V) 100 - 230
Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz) 50 - 60
Sposobnost premagovanja naklona (%) 10
Hitrost vrtenja krtače (rpm) 1200
Pritisni tlak krtač (g/cm²) 500
Poraba vode (l/min) max. 5,7
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 59
Nazivna vhodna moč (W) do 2350
Dovoljena skupna teža (Kg) 650
Posodobitve programske opreme so na voljo do 2032-01-01
Teža brez dodatkov (Kg) 251
Mere (D × Š × V) (mm) 1695 x 975 x 1315

Obseg dobave

  • Vgrajen polnilnik
  • Sesalni nastavek, upognjen
  • dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke

Oprema

  • Auto Fill
  • Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
  • Zmogljiv vlečni pogon
  • Samodejna prekinitev dovoda vode
  • DOSE
  • Zaustavitvena zavora
  • Integriran stroj za pometanje
  • Magnetni ventil
  • Sistem 2 rezervoarjev
  • Po višini nastavljiv sedež
  • Prikazovalnik nivoja sveže vode: Z vodnim tlakom
  • standardne dnevne luči
  • majhno doziranje čistila do 0,25 %
  • robusten sprednji odbijač
  • z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti
  • posodobitve programske opreme in ocenjevanje izgub je mogoče izvesti na daljavo prek upravljanja voznega parka Kärcher.
  • Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
  • Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
  • izjemno tiha valjasta krtačna glava za območja občutljiva na hrup
  • Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
  • električno in mehansko stikalo s plavačem
  • Izbirno stikalo Easy Operation
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bc Dose+R75
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bc Dose+R75
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bc Dose+R75
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bc Dose+R75
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bc Dose+R75
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bc Dose+R75
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bc Dose+R75
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bc Dose+R75
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bc Dose+R75

Video posnetki

Področja uporabe
  • Popolno za uporabo v supermarketih, nakupovalnih središčih ali bolnišnicah
  • Primeren tudi za čiščenje proizvodnih površin in skladišč.
Dodatna oprema
Čistilna sredstva