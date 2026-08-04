Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bc Dose+R75
Varčen čistilno-sesalni stroj B 110 R s sedežem za upravljavca in s sistemom za odmerjanje čistila Dose, z od hitrosti odvisnim odmerjanjem vode in z inovativnim sistemom ključev KIK.
Baterijsko gnan čistilno-sesalni stroj B 110 R s sedežem za upravljavca in s preverjeno tehniko valjastih krtač, z delovno širino 75 centimetrov in integrirano funkcijo pometanja za hitro ter temeljito čiščenje v samo enem delovnem koraku. Za varčevanje z viri je naprava opremljena s sistemom za odmerjanje čistila Dose in z od hitrosti odvisnim odmerjanjem vode. Za udobno in hitro polnjenje 110 litrov velikega rezervoarja za svežo vodo je seveda serijsko na voljo tudi inovativna funkcija samodejnega polnjenja Auto Fill. Serijski je tudi velik barvni prikazovalnik, ki ponuja upravljanje v 30 jezikih in s katerim izvajate vse pomembne nastavitve. Za zanesljivo preprečevanje napak med upravljanjem je mogoče z inovativnim sistemom ključev KIK vsakemu uporabniku dodeliti individualne pravice dostopa. Pri tem uporabnik uživa v visokem udobju med vožnjo in vrhunski varnosti zaradi prilagodljive nastavitve višine sedeža in dnevnih luči za vožnjo. Po želji je na voljo tudi nastavek za stransko čiščenje, ki poveča delovno širino in omogoča čiščenje ob robovih.
Značilnosti in prednosti
Glava z valjastimi krtačami z integrirano enoto za pometanjeIz robustne aluminijeve tlačne litine z velikimi odbojnimi valji. Časovno varčno z integriranim predhodnim pometanjem grobih nečistoč. Zelo mirno in tiho delovanje za uporabo na območjih, občutljivih na hrup.
Po višini nastavljiv sedežPopoln položaj sedeža ne glede na telesno višino upravljavca. Izjemno udobje pri sedenju med vožnjo. Omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo.
Od hitrosti odvisno odmerjanje vodeZmanjša dovajanje vode v zavojih ali pri počasni vožnji. Funkcija varčevanja z vodo poveča sposobnost čiščenja površin. Hitrejše sušenje tal in manjše tveganje ostankov vode na ovinkih.
Robusten sesalni lok iz aluminijeve tlačne litine
- S trpežno sesalno letvijo Linatex®, odporno proti trganju, za vrhunske rezultate odsesavanja.
- Hitra in preprosta zamenjava sesalne letve.
- Ob stiku s steno se umakne in s tem prepreči poškodbe.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Vlečni motor
|Delovna širina krtač (mm)
|750
|Delovna širina sesanja (mm)
|950
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|110 / 110
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|4500
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|3150
|Baterija (V)
|24
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 4
|Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V)
|100 - 230
|Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz)
|50 - 60
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|10
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|1200
|Pritisni tlak krtač (g/cm²)
|500
|Poraba vode (l/min)
|max. 5,7
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|59
|Nazivna vhodna moč (W)
|do 2350
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|650
|Posodobitve programske opreme so na voljo do
|2032-01-01
|Teža brez dodatkov (Kg)
|251
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Obseg dobave
- Vgrajen polnilnik
- Sesalni nastavek, upognjen
- dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke
Oprema
- Auto Fill
- Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
- Zmogljiv vlečni pogon
- Samodejna prekinitev dovoda vode
- DOSE
- Zaustavitvena zavora
- Integriran stroj za pometanje
- Magnetni ventil
- Sistem 2 rezervoarjev
- Po višini nastavljiv sedež
- Prikazovalnik nivoja sveže vode: Z vodnim tlakom
- standardne dnevne luči
- majhno doziranje čistila do 0,25 %
- robusten sprednji odbijač
- z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti
- posodobitve programske opreme in ocenjevanje izgub je mogoče izvesti na daljavo prek upravljanja voznega parka Kärcher.
- Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
- Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
- izjemno tiha valjasta krtačna glava za območja občutljiva na hrup
- Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
- električno in mehansko stikalo s plavačem
- Izbirno stikalo Easy Operation
Video posnetki
Področja uporabe
- Popolno za uporabo v supermarketih, nakupovalnih središčih ali bolnišnicah
- Primeren tudi za čiščenje proizvodnih površin in skladišč.