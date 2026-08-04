Baterijsko gnan čistilno-sesalni stroj B 110 R s sedežem za upravljavca in s preverjeno tehniko valjastih krtač, z delovno širino 75 centimetrov in integrirano funkcijo pometanja za hitro ter temeljito čiščenje v samo enem delovnem koraku. Za varčevanje z viri je naprava opremljena s sistemom za odmerjanje čistila Dose in z od hitrosti odvisnim odmerjanjem vode. Za udobno in hitro polnjenje 110 litrov velikega rezervoarja za svežo vodo je seveda serijsko na voljo tudi inovativna funkcija samodejnega polnjenja Auto Fill. Serijski je tudi velik barvni prikazovalnik, ki ponuja upravljanje v 30 jezikih in s katerim izvajate vse pomembne nastavitve. Za zanesljivo preprečevanje napak med upravljanjem je mogoče z inovativnim sistemom ključev KIK vsakemu uporabniku dodeliti individualne pravice dostopa. Pri tem uporabnik uživa v visokem udobju med vožnjo in vrhunski varnosti zaradi prilagodljive nastavitve višine sedeža in dnevnih luči za vožnjo. Po želji je na voljo tudi nastavek za stransko čiščenje, ki poveča delovno širino in omogoča čiščenje ob robovih.