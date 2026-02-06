Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
Zanesljiv čistilno-sesalni stroj B 110 R s 160 Ah železovim fosfatnim akumulatorjem, vgrajenim polnilnikom akumulatorja, diskasto krtačno glavo in sistemom za doziranje detergenta.
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack združuje uporabniku prijazno upravljanje z najboljšimi rezultati čiščenja in zelo dobrimi TCO vrednostmi. Stikalo EASY Operation in velik barvni zaslon v 30 jezikih omogočata dostop do vseh funkcij – za absolutno varnost in zaščito stroja je integriran sistem ključev KIK za individualno dodelitev pravic dostopa. Obenem pa kombinacija glave diskaste krtače z delovno širino 75 centimetrov, dveh 110-litrskih rezervoarjev in nenazadnje 160 Ah litij-ionske baterije zagotavlja dolgotrajno čiščenje in visoko površinsko zmogljivost do 5.100 kvadratnih metrov na uro. Zahvaljujoč vgrajenemu polnilniku baterij je vmesno polnjenje hitro polnjene baterije, ki ima približno štirikrat daljšo življenjsko dobo od svinčenih baterij, možno kadarkoli. Vsebuje tudi številne druge funkcije – kot je funkcija samodejnega polnjenja za hitro polnjenje rezervoarja za svežo vodo, sistem za izpiranje rezervoarja za hitro čiščenje rezervoarja za umazano vodo, doziranje vode, ki se prilagaja hitrosti in DOSE sistem za doziranje detergenta.
Značilnosti in prednosti
Po višini nastavljiv sedež
- Popoln položaj sedeža ne glede na telesno višino upravljavca.
- Izjemno udobje pri sedenju med vožnjo.
- Omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo.
Dolgotrajne litij-ionske baterije
- Do štirikrat daljša življenjska doba v primerjavi s svinčenimi baterijami.
- Možno kratko in vmesno polnjenje brez poškodb baterije.
- Manj menjav baterij, nižji stroški, manj izpadov.
Od hitrosti odvisno odmerjanje vode
- Zmanjša dovajanje vode v zavojih ali pri počasni vožnji.
- Funkcija varčevanja z vodo poveča sposobnost čiščenja površin.
- Hitrejše sušenje tal in manjše tveganje ostankov vode na ovinkih.
Robusten sesalni lok iz aluminijeve tlačne litine
- S trpežno sesalno letvijo Linatex®, odporno proti trganju, za vrhunske rezultate odsesavanja.
- Hitra in preprosta zamenjava sesalne letve.
- Ob stiku s steno se umakne in s tem prepreči poškodbe.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Vlečni motor
|Delovna širina krtač (mm)
|750
|Delovna širina sesanja (mm)
|950
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|110 / 110
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|max. 4500
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|3150
|Baterija (V/Ah)
|24 / 160
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 2,5
|Čas polnjenja baterije (h)
|5
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 230 / 50
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|10
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|180
|Pritisni tlak krtač (Kg)
|75
|Širina obračanja hodnika (mm)
|1750
|Poraba vode (l/min)
|max. 5,7
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|59
|Nazivna vhodna moč (W)
|do 2350
|Teža brez dodatkov (Kg)
|350
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Obseg dobave
- Baterija in vgradni polnilnik vključena
- Sesalni nastavek, upognjen
- robustna sesalna cev iz aluminijeve tlačne litine
- dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke
Oprema
- Auto Fill
- Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
- Zmogljiv vlečni pogon
- Samodejna prekinitev dovoda vode
- Kositer
- Zaustavitvena zavora
- Magnetni ventil
- Sistem 2 rezervoarjev
- Po višini nastavljiv sedež
- Prikazovalnik nivoja sveže vode: Z vodnim tlakom
- standardne dnevne luči
- majhno doziranje čistila do 0,25 %
- robusten sprednji odbijač
- z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti
- posodobitve programske opreme in ocenjevanje izgub je mogoče izvesti na daljavo prek upravljanja voznega parka Kärcher.
- Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
- Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
- Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
- električno in mehansko stikalo s plavačem
- Izbirno stikalo Easy Operation
Področja uporabe
- Popolno za uporabo v supermarketih, nakupovalnih središčih ali bolnišnicah
- Primeren tudi za čiščenje proizvodnih površin in skladišč.