Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack združuje uporabniku prijazno upravljanje z najboljšimi rezultati čiščenja in zelo dobrimi TCO vrednostmi. Stikalo EASY Operation in velik barvni zaslon v 30 jezikih omogočata dostop do vseh funkcij – za absolutno varnost in zaščito stroja je integriran sistem ključev KIK za individualno dodelitev pravic dostopa. Obenem pa kombinacija glave diskaste krtače z delovno širino 75 centimetrov, dveh 110-litrskih rezervoarjev in nenazadnje 160 Ah litij-ionske baterije zagotavlja dolgotrajno čiščenje in visoko površinsko zmogljivost do 5.100 kvadratnih metrov na uro. Zahvaljujoč vgrajenemu polnilniku baterij je vmesno polnjenje hitro polnjene baterije, ki ima približno štirikrat daljšo življenjsko dobo od svinčenih baterij, možno kadarkoli. Vsebuje tudi številne druge funkcije – kot je funkcija samodejnega polnjenja za hitro polnjenje rezervoarja za svežo vodo, sistem za izpiranje rezervoarja za hitro čiščenje rezervoarja za umazano vodo, doziranje vode, ki se prilagaja hitrosti in DOSE sistem za doziranje detergenta.