Uporabniku prijazen in zanesljiv za visoko zmogljivo čiščenje in najboljše vrednosti skupne lastniške lastnine: naš čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack, sede upravljalni, ima standardno impresivno širok izbor opreme za največjo stroškovno učinkovitost. Obseg dobave vključuje 160 Ah litij-ionsko baterijo z možnostjo hitrega in vmesnega polnjenja, ki ima približno štirikrat daljšo življenjsko dobo od svinčenih baterij ter polnilnik baterij. Vsebuje tudi številne inteligentne funkcije – kot je funkcija samodejnega polnjenja za hitro polnjenje rezervoarja za svežo vodo, sistem za izpiranje rezervoarja za hitro čiščenje rezervoarja za umazano vodo, doziranje vode, ki se prilagaja hitrosti in DOSE sistem za doziranje detergenta. Z delovno širino 75 centimetrov glava krtače z valjem s praktično funkcijo pometanja skupaj z dvema 110-litrskima rezervoarjema zagotavlja površinsko zmogljivost do 5.100 kvadratnih metrov na uro. Nenazadnje inteligentni sistem ključev KIK za dodeljevanje individualnih pravic dostopa in zelo enostavno upravljanje stroja preko stikala EASY Operation ter velikega barvnega zaslona, ​​ki je na voljo v 30 jezikih, zagotavljajo maksimalno varnost in udobje.