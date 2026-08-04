Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
Glava z valjčno krtačo, 160 Ah litij železofosfatna baterija, vgrajen polnilec baterij in sistem za doziranje detergenta kot standard: zanesljiv čistilni stroj B 110 R.
Uporabniku prijazen in zanesljiv za visoko zmogljivo čiščenje in najboljše vrednosti skupne lastniške lastnine: naš čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack, sede upravljalni, ima standardno impresivno širok izbor opreme za največjo stroškovno učinkovitost. Obseg dobave vključuje 160 Ah litij-ionsko baterijo z možnostjo hitrega in vmesnega polnjenja, ki ima približno štirikrat daljšo življenjsko dobo od svinčenih baterij ter polnilnik baterij. Vsebuje tudi številne inteligentne funkcije – kot je funkcija samodejnega polnjenja za hitro polnjenje rezervoarja za svežo vodo, sistem za izpiranje rezervoarja za hitro čiščenje rezervoarja za umazano vodo, doziranje vode, ki se prilagaja hitrosti in DOSE sistem za doziranje detergenta. Z delovno širino 75 centimetrov glava krtače z valjem s praktično funkcijo pometanja skupaj z dvema 110-litrskima rezervoarjema zagotavlja površinsko zmogljivost do 5.100 kvadratnih metrov na uro. Nenazadnje inteligentni sistem ključev KIK za dodeljevanje individualnih pravic dostopa in zelo enostavno upravljanje stroja preko stikala EASY Operation ter velikega barvnega zaslona, ki je na voljo v 30 jezikih, zagotavljajo maksimalno varnost in udobje.
Značilnosti in prednosti
Glava z valjastimi krtačami z integrirano enoto za pometanje
- Iz robustne aluminijeve tlačne litine z velikimi odbojnimi valji.
- Časovno varčno z integriranim predhodnim pometanjem grobih nečistoč.
- Zelo mirno in tiho delovanje za uporabo na območjih, občutljivih na hrup.
Dolgotrajne litij-ionske baterije
- Do štirikrat daljša življenjska doba v primerjavi s svinčenimi baterijami.
- Možno kratko in vmesno polnjenje brez poškodb baterije.
- Manj menjav baterij, nižji stroški, manj izpadov.
Od hitrosti odvisno odmerjanje vode
- Zmanjša dovajanje vode v zavojih ali pri počasni vožnji.
- Funkcija varčevanja z vodo poveča sposobnost čiščenja površin.
- Hitrejše sušenje tal in manjše tveganje ostankov vode na ovinkih.
Robusten sesalni lok iz aluminijeve tlačne litine
- S trpežno sesalno letvijo Linatex®, odporno proti trganju, za vrhunske rezultate odsesavanja.
- Hitra in preprosta zamenjava sesalne letve.
- Ob stiku s steno se umakne in s tem prepreči poškodbe.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Vlečni motor
|Delovna širina krtač (mm)
|750
|Delovna širina sesanja (mm)
|950
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|110 / 110
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|max. 4500
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|3150
|Tip baterij
|Li-Ion
|Baterija (V/Ah)
|25,6 / 180
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 2,5
|Čas polnjenja baterije (h)
|5
|Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V)
|100 - 230
|Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz)
|50
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|10
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|1200
|Pritisni tlak krtač (Kg)
|75
|Širina obračanja hodnika (mm)
|1750
|Poraba vode (l/min)
|max. 5,7
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|59
|Nazivna vhodna moč (W)
|do 2350
|Posodobitve programske opreme so na voljo do
|2032-01-01
|Teža brez dodatkov (Kg)
|350
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Obseg dobave
- Baterija in vgradni polnilnik vključena
- Sesalni nastavek, upognjen
- robustna sesalna cev iz aluminijeve tlačne litine
- dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke
Oprema
- Auto Fill
- Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
- Zmogljiv vlečni pogon
- Samodejna prekinitev dovoda vode
- DOSE
- Zaustavitvena zavora
- Integriran stroj za pometanje
- Magnetni ventil
- Sistem 2 rezervoarjev
- Po višini nastavljiv sedež
- Prikazovalnik nivoja sveže vode: Z vodnim tlakom
- standardne dnevne luči
- majhno doziranje čistila do 0,25 %
- robusten sprednji odbijač
- z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti
- posodobitve programske opreme in ocenjevanje izgub je mogoče izvesti na daljavo prek upravljanja voznega parka Kärcher.
- Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
- Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
- izjemno tiha valjasta krtačna glava za območja občutljiva na hrup
- Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
- električno in mehansko stikalo s plavačem
- Izbirno stikalo Easy Operation
Področja uporabe
- Popolno za uporabo v supermarketih, nakupovalnih središčih ali bolnišnicah
- Primeren tudi za čiščenje proizvodnih površin in skladišč.