Sede upravljalni čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack združuje obsežno opremo z zelo dobrimi TCO vrednostmi. To je posledica številnih inovacij, ki jih vsebuje – kot je funkcija samodejnega polnjenja za hitro polnjenje rezervoarja za svežo vodo, sistem za izpiranje rezervoarja za hitro čiščenje rezervoarja za umazano vodo, doziranje vode, ki se prilagaja hitrosti. in sistem za doziranje detergenta DOSE. Dolgotrajne postopke čiščenja in površinsko zmogljivost 5.100 kvadratnih metrov na uro omogoča kombinacija standardne 160 Ah litij-ionske baterije, 110-litrskega rezervoarja in diskaste krtačne glave z delovno širino 75 centimetrov, ki podaljšuje stransko čistilno ploščo, ki prihrani čas in stroške, za dodatnih 10 centimetrov, da omogočite čiščenje vse do robov, v nekaterih primerih celo pod police. Zahvaljujoč vgrajenemu polnilniku baterij je vmesno polnjenje vzdržljive baterije, ki ima približno štirikrat daljšo življenjsko dobo kot pri svinčenih baterijah, možno kadarkoli. Sistem ključev KIK za individualno dodeljevanje pravic dostopa in preprosto upravljanje s stikalom EASY Operation in barvnim zaslonom zaokrožujejo impresivno celotno zasnovo.