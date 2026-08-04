Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Čistilno-sesalni stroj B 110 R navdušuje s 160 Ah litij-železofosfatno baterijo, integriranim polnilnikom baterij, stransko čistilno ploščo in sistemom za doziranje detergenta.
Sede upravljalni čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack združuje obsežno opremo z zelo dobrimi TCO vrednostmi. To je posledica številnih inovacij, ki jih vsebuje – kot je funkcija samodejnega polnjenja za hitro polnjenje rezervoarja za svežo vodo, sistem za izpiranje rezervoarja za hitro čiščenje rezervoarja za umazano vodo, doziranje vode, ki se prilagaja hitrosti. in sistem za doziranje detergenta DOSE. Dolgotrajne postopke čiščenja in površinsko zmogljivost 5.100 kvadratnih metrov na uro omogoča kombinacija standardne 160 Ah litij-ionske baterije, 110-litrskega rezervoarja in diskaste krtačne glave z delovno širino 75 centimetrov, ki podaljšuje stransko čistilno ploščo, ki prihrani čas in stroške, za dodatnih 10 centimetrov, da omogočite čiščenje vse do robov, v nekaterih primerih celo pod police. Zahvaljujoč vgrajenemu polnilniku baterij je vmesno polnjenje vzdržljive baterije, ki ima približno štirikrat daljšo življenjsko dobo kot pri svinčenih baterijah, možno kadarkoli. Sistem ključev KIK za individualno dodeljevanje pravic dostopa in preprosto upravljanje s stikalom EASY Operation in barvnim zaslonom zaokrožujejo impresivno celotno zasnovo.
Značilnosti in prednosti
Stranski nastavek za drgnjenje, ki bo prihranil čas in stroške
- Omogoča čiščenje blizu roba ob stenah ali regalih.
- Ob stiku z oviro se umakne pod napravo in s tem prepreči poškodbe.
- Znižanje stroškov, ker odpravlja ročno naknadno popravljanje ob robovih.
Dolgotrajne litij-ionske baterije
- Do štirikrat daljša življenjska doba v primerjavi s svinčenimi baterijami.
- Možno kratko in vmesno polnjenje brez poškodb baterije.
- Manj menjav baterij, nižji stroški, manj izpadov.
Od hitrosti odvisno odmerjanje vode
- Zmanjša dovajanje vode v zavojih ali pri počasni vožnji.
- Funkcija varčevanja z vodo poveča sposobnost čiščenja površin.
- Hitrejše sušenje tal in manjše tveganje ostankov vode na ovinkih.
Robusten sesalni lok iz aluminijeve tlačne litine
- S trpežno sesalno letvijo Linatex®, odporno proti trganju, za vrhunske rezultate odsesavanja.
- Hitra in preprosta zamenjava sesalne letve.
- Ob stiku s steno se umakne in s tem prepreči poškodbe.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Vlečni motor
|Delovna širina krtač (mm)
|750
|Delovna širina sesanja (mm)
|950
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|110 / 110
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|max. 5100
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|3600
|Tip baterij
|Li-Ion
|Baterija (V/Ah)
|25,6 / 180
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 2,5
|Čas polnjenja baterije (h)
|5
|Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V)
|100 - 230
|Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz)
|50
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|10
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|180
|Pritisni tlak krtač (Kg)
|75
|Širina obračanja hodnika (mm)
|1750
|Poraba vode (l/min)
|max. 5,7
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|59
|Nazivna vhodna moč (W)
|do 2350
|Posodobitve programske opreme so na voljo do
|2032-01-01
|Teža brez dodatkov (Kg)
|380,5
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Obseg dobave
- Baterija in vgradni polnilnik vključena
- Sesalni nastavek, upognjen
- Stranski krov za čiščenje
- robustna sesalna cev iz aluminijeve tlačne litine
- dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke
Oprema
- Auto Fill
- Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
- Zmogljiv vlečni pogon
- Samodejna prekinitev dovoda vode
- DOSE
- Zaustavitvena zavora
- Magnetni ventil
- Sistem 2 rezervoarjev
- Po višini nastavljiv sedež
- Prikazovalnik nivoja sveže vode: Z vodnim tlakom
- standardne dnevne luči
- majhno doziranje čistila do 0,25 %
- robusten sprednji odbijač
- z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti
- posodobitve programske opreme in ocenjevanje izgub je mogoče izvesti na daljavo prek upravljanja voznega parka Kärcher.
- Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
- Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
- Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
- električno in mehansko stikalo s plavačem
- Izbirno stikalo Easy Operation
Področja uporabe
- Popolno za uporabo v supermarketih, nakupovalnih središčih ali bolnišnicah
- Primeren tudi za čiščenje proizvodnih površin in skladišč.