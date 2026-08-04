Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
Zanesljiv čistilno-sesalni stroj B 110 R s 160 Ah litij-železofosfatno baterijo, integriranim polnilnikom baterij, stransko čistilno ploščo in sistemom za doziranje detergenta DOSE.
B 110 R Bp je standardno opremljen z litijevo baterijo 160 Ah z možnostjo hitrega in vmesnega polnjenja, ki ima približno štirikrat daljšo življenjsko dobo kot svinčeno-kislinske baterije in jo je mogoče kadar koli polniti zahvaljujoč vgrajenemu polnilniku baterij. Sede upravljalni čistilno-sesalni stroj navdušuje s svojo visoko zmogljivostjo na površini, zanesljivostjo in odličnimi TCO vrednostmi. Stroj očisti do 5.100 kvadratnih metrov na uro zahvaljujoč dvema 110-litrskima rezervoarjema in valjčni krtačni glavi s pometalno enoto ter 75 centimetrsko delovno širino. Stranska čistilna plošča, ki prihrani čas in stroške, podaljša delovno širino za dodatnih 10 centimetrov, kar omogoča čiščenje vse do roba, v nekaterih primerih tudi pod policami. Obsežna oprema vključuje tudi avtomatski sistem izpiranja rezervoarja za hitro čiščenje rezervoarja za umazano vodo, doziranje vode, ki se prilagaja hitrosti, sistem za doziranje detergenta DOSE in integriran sistem ključev KIK za dodeljevanje individualnih pravic dostopa. Nenazadnje B 110 R navduši s svojo preprostostjo upravljanja, tako prek inovativnega stikala EASY Operation kot velikega barvnega zaslona, ki je na voljo v 30 jezikih.
Značilnosti in prednosti
Stranski nastavek za drgnjenje, ki bo prihranil čas in stroške
- Omogoča čiščenje blizu roba ob stenah ali regalih.
- Ob stiku z oviro se umakne pod napravo in s tem prepreči poškodbe.
- Znižanje stroškov, ker odpravlja ročno naknadno popravljanje ob robovih.
Dolgotrajne litij-ionske baterije
- Do štirikrat daljša življenjska doba v primerjavi s svinčenimi baterijami.
- Možno kratko in vmesno polnjenje brez poškodb baterije.
- Manj menjav baterij, nižji stroški, manj izpadov.
Glava z valjastimi krtačami z integrirano enoto za pometanje
- Iz robustne aluminijeve tlačne litine z velikimi odbojnimi valji.
- Časovno varčno z integriranim predhodnim pometanjem grobih nečistoč.
- Zelo mirno in tiho delovanje za uporabo na območjih, občutljivih na hrup.
Robusten sesalni lok iz aluminijeve tlačne litine
- S trpežno sesalno letvijo Linatex®, odporno proti trganju, za vrhunske rezultate odsesavanja.
- Hitra in preprosta zamenjava sesalne letve.
- Ob stiku s steno se umakne in s tem prepreči poškodbe.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Vlečni motor
|Delovna širina krtač (mm)
|750
|Delovna širina sesanja (mm)
|950
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|110 / 110
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|max. 5100
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|3600
|Tip baterij
|Li-Ion
|Baterija (V/Ah)
|25,6 / 180
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 2,5
|Čas polnjenja baterije (h)
|5
|Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V)
|100 - 230
|Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz)
|50
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|10
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|1200
|Pritisni tlak krtač (Kg)
|75
|Širina obračanja hodnika (mm)
|1750
|Poraba vode (l/min)
|max. 5,7
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|59
|Nazivna vhodna moč (W)
|do 2350
|Posodobitve programske opreme so na voljo do
|2032-01-01
|Teža brez dodatkov (Kg)
|396,5
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Obseg dobave
- Baterija in vgradni polnilnik vključena
- Sesalni nastavek, upognjen
- Stranski krov za čiščenje
- robustna sesalna cev iz aluminijeve tlačne litine
- dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke
Oprema
- Auto Fill
- Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
- Zmogljiv vlečni pogon
- Samodejna prekinitev dovoda vode
- DOSE
- Zaustavitvena zavora
- Integriran stroj za pometanje
- Magnetni ventil
- Sistem 2 rezervoarjev
- Po višini nastavljiv sedež
- Prikazovalnik nivoja sveže vode: Z vodnim tlakom
- standardne dnevne luči
- majhno doziranje čistila do 0,25 %
- robusten sprednji odbijač
- z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti
- posodobitve programske opreme in ocenjevanje izgub je mogoče izvesti na daljavo prek upravljanja voznega parka Kärcher.
- Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
- Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
- izjemno tiha valjasta krtačna glava za območja občutljiva na hrup
- Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
- električno in mehansko stikalo s plavačem
- Izbirno stikalo Easy Operation
Področja uporabe
- Popolno za uporabo v supermarketih, nakupovalnih središčih ali bolnišnicah
- Primeren tudi za čiščenje proizvodnih površin in skladišč.