B 110 R Bp je standardno opremljen z litijevo baterijo 160 Ah z možnostjo hitrega in vmesnega polnjenja, ki ima približno štirikrat daljšo življenjsko dobo kot svinčeno-kislinske baterije in jo je mogoče kadar koli polniti zahvaljujoč vgrajenemu polnilniku baterij. Sede upravljalni čistilno-sesalni stroj navdušuje s svojo visoko zmogljivostjo na površini, zanesljivostjo in odličnimi TCO vrednostmi. Stroj očisti do 5.100 kvadratnih metrov na uro zahvaljujoč dvema 110-litrskima rezervoarjema in valjčni krtačni glavi s pometalno enoto ter 75 centimetrsko delovno širino. Stranska čistilna plošča, ki prihrani čas in stroške, podaljša delovno širino za dodatnih 10 centimetrov, kar omogoča čiščenje vse do roba, v nekaterih primerih tudi pod policami. Obsežna oprema vključuje tudi avtomatski sistem izpiranja rezervoarja za hitro čiščenje rezervoarja za umazano vodo, doziranje vode, ki se prilagaja hitrosti, sistem za doziranje detergenta DOSE in integriran sistem ključev KIK za dodeljevanje individualnih pravic dostopa. Nenazadnje B 110 R navduši s svojo preprostostjo upravljanja, tako prek inovativnega stikala EASY Operation kot velikega barvnega zaslona, ​​ki je na voljo v 30 jezikih.