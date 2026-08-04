Kompakten, okreten, baterijsko gnan: naš čistilno-sesalni stroj B 110 R s sedežem za upravljavca in glavo z rotacijskimi krtačami ter delovno širino 75 centimetrov vas bo med vzdrževalnim čiščenjem prepričal tudi pri delu okoli vogalov. S 110-litrskima rezervoarjema za svežo in umazano vodo ter od hitrosti odvisnim odmerjanjem vode omogoča tudi dolgotrajno delo z zmogljivostmi čiščenja površin do 4500 m² na uro. Zmogljiva baterija s kapaciteto 170 Ah in pripadajoči polnilnik sta prav tako integrirana, enako pa velja za funkcijo hitrega samodejnega polnjenja rezervoarja za svežo vodo Auto Fill in sistem ključev KIK, ki omogoča individualno dodeljevanje pravic dostopa do pomembnih funkcij stroja. Pri tem model B 110 R zaradi barvno kodiranih upravljalnih elementov in velikega prikazovalnika, na katerem je mogoče vse funkcije upravljati v 30 jezikih, zagotavlja zelo preprosto upravljanje. Za dodatno udobje pri delu in varnost je stroj opremljen s po višini nastavljivim sedežem ter z dobro vidno dnevno lučjo za vožnjo.