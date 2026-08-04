Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75
Serijsko opremljen z zmogljivo baterijo s kapaciteto 170 Ah in vgrajenim polnilnikom: naš čistilno-sesalni stroj s sedežem za upravljavca B 110 R. Kompaktna, okretna naprava z glavo z rotacijskimi krtačami.
Kompakten, okreten, baterijsko gnan: naš čistilno-sesalni stroj B 110 R s sedežem za upravljavca in glavo z rotacijskimi krtačami ter delovno širino 75 centimetrov vas bo med vzdrževalnim čiščenjem prepričal tudi pri delu okoli vogalov. S 110-litrskima rezervoarjema za svežo in umazano vodo ter od hitrosti odvisnim odmerjanjem vode omogoča tudi dolgotrajno delo z zmogljivostmi čiščenja površin do 4500 m² na uro. Zmogljiva baterija s kapaciteto 170 Ah in pripadajoči polnilnik sta prav tako integrirana, enako pa velja za funkcijo hitrega samodejnega polnjenja rezervoarja za svežo vodo Auto Fill in sistem ključev KIK, ki omogoča individualno dodeljevanje pravic dostopa do pomembnih funkcij stroja. Pri tem model B 110 R zaradi barvno kodiranih upravljalnih elementov in velikega prikazovalnika, na katerem je mogoče vse funkcije upravljati v 30 jezikih, zagotavlja zelo preprosto upravljanje. Za dodatno udobje pri delu in varnost je stroj opremljen s po višini nastavljivim sedežem ter z dobro vidno dnevno lučjo za vožnjo.
Značilnosti in prednosti
Po višini nastavljiv sedežPopoln položaj sedeža ne glede na telesno višino upravljavca. Izjemno udobje pri sedenju med vožnjo. Omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo.
Od hitrosti odvisno odmerjanje vodeZmanjša dovajanje vode v zavojih ali pri počasni vožnji. Funkcija varčevanja z vodo poveča sposobnost čiščenja površin. Hitrejše sušenje tal in manjše tveganje ostankov vode na ovinkih.
Inovativen KIK sistemBarvno kodirani ključi za različne upravljavske pravice, ki preprečujejo napake v upravljanju. Načini čiščenja in druge funkcije so nastavljivi za vsakega uporabnika. Optimalna prilagoditev nalogam posameznih uporabnikov.
Robusten sesalni lok iz aluminijeve tlačne litine
- S trpežno sesalno letvijo Linatex®, odporno proti trganju, za vrhunske rezultate odsesavanja.
- Hitra in preprosta zamenjava sesalne letve.
- Ob stiku s steno se umakne in s tem prepreči poškodbe.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Vlečni motor
|Delovna širina krtač (mm)
|750
|Delovna širina sesanja (mm)
|950
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|110 / 110
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|4500
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|3150
|Baterija (V/Ah)
|24 / 170
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 2,5
|Čas polnjenja baterije (h)
|7
|Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V)
|100 - 230
|Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz)
|50 - 60
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|10
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|180
|Pritisni tlak krtač (Kg)
|75
|Širina obračanja hodnika (mm)
|1750
|Poraba vode (l/min)
|max. 5,7
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|59
|Nazivna vhodna moč (W)
|do 2350
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|650
|Posodobitve programske opreme so na voljo do
|2032-01-01
|Teža brez dodatkov (Kg)
|370
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Obseg dobave
- Baterija in vgradni polnilnik vključena
- Sesalni nastavek, upognjen
Oprema
- Auto Fill
- Zmogljiv vlečni pogon
- Samodejna prekinitev dovoda vode
- Zaustavitvena zavora
- Magnetni ventil
- Sistem 2 rezervoarjev
- Po višini nastavljiv sedež
- Prikazovalnik nivoja sveže vode: Z vodnim tlakom
- standardne dnevne luči
- robusten sprednji odbijač
- z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti
- posodobitve programske opreme in ocenjevanje izgub je mogoče izvesti na daljavo prek upravljanja voznega parka Kärcher.
- Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
- Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
- Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
- električno in mehansko stikalo s plavačem
- Izbirno stikalo Easy Operation
Video posnetki
Področja uporabe
- Popolno za uporabo v supermarketih, nakupovalnih središčih ali bolnišnicah
- Primeren tudi za čiščenje proizvodnih površin in skladišč.