Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
Čistilno-sesalni stroj B 110 R s sedežem za upravljavca, opremljen s 110-litrskima rezervoarjema za svežo in umazano vodo ter s funkcijo samodejnega polnjenja Auto Fill, omogoča čiščenje do 5100 m² na uro.
S prostornino rezervoarjev za svežo in umazano vodo 110 litrov ter z glavo z rotacijskimi valjastimi krtačami z delovno širino 75 centimetrov naš čistilno-sesalni stroj B 110 R s sedežem za upravljavca brez težav na uro očisti do 5100 m² površine. V ta namen je nameščen stranski nastavek za poliranje, ki delovno širino poveča za 10 centimetrov in omogoča čiščenje v bližini robov. Z varčnim sistemom za odmerjanje čistila Dose, funkcijo hitrega polnjenja rezervoarja za svežo vodo Auto Fill in sistemom ključev KIK za preprečevanje napak med upravljanjem stroj ponuja še več opreme za gospodarno ter uporabnikom prijazno delovanje. Serijsko sta vključena še zmogljiva baterija s kapaciteto 170 Ah in vgrajeni polnilnik. Uporabniku bodo v pomoč še udobna nastavitev višine sedeža, preproste nastavitve prek barvnega prikazovalnika v več kot 30 jezikih ter dnevna luč za vožnjo, namenjena izboljšanju pasivne varnosti.
Značilnosti in prednosti
Stranski nastavek za drgnjenje, ki bo prihranil čas in stroškeOmogoča čiščenje blizu roba ob stenah ali regalih. Ob stiku z oviro se umakne pod napravo in s tem prepreči poškodbe. Znižanje stroškov, ker odpravlja ročno naknadno popravljanje ob robovih.
Po višini nastavljiv sedežPopoln položaj sedeža ne glede na telesno višino upravljavca. Izjemno udobje pri sedenju med vožnjo. Omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo.
Od hitrosti odvisno odmerjanje vodeZmanjša dovajanje vode v zavojih ali pri počasni vožnji. Funkcija varčevanja z vodo poveča sposobnost čiščenja površin. Hitrejše sušenje tal in manjše tveganje ostankov vode na ovinkih.
Robusten sesalni lok iz aluminijeve tlačne litine
- S trpežno sesalno letvijo Linatex®, odporno proti trganju, za vrhunske rezultate odsesavanja.
- Hitra in preprosta zamenjava sesalne letve.
- Ob stiku s steno se umakne in s tem prepreči poškodbe.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Vlečni motor
|Delovna širina krtač (mm)
|750
|Delovna širina sesanja (mm)
|950
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|110 / 110
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|max. 5100
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|3600
|Baterija (V/Ah)
|24 / 170
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 2,5
|Čas polnjenja baterije (h)
|7
|Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V)
|100 - 230
|Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz)
|50 - 60
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|10
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|180
|Pritisni tlak krtač (Kg)
|75
|Širina obračanja hodnika (mm)
|1750
|Poraba vode (l/min)
|max. 5,7
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|59
|Nazivna vhodna moč (W)
|do 2350
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|650
|Posodobitve programske opreme so na voljo do
|2032-01-01
|Teža brez dodatkov (Kg)
|380
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Obseg dobave
- Baterija in vgradni polnilnik vključena
- Sesalni nastavek, upognjen
- Stranski krov za čiščenje
- robustna sesalna cev iz aluminijeve tlačne litine
- dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke
Oprema
- Auto Fill
- Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
- Zmogljiv vlečni pogon
- Samodejna prekinitev dovoda vode
- DOSE
- Zaustavitvena zavora
- Magnetni ventil
- Sistem 2 rezervoarjev
- Po višini nastavljiv sedež
- Prikazovalnik nivoja sveže vode: Z vodnim tlakom
- standardne dnevne luči
- majhno doziranje čistila do 0,25 %
- robusten sprednji odbijač
- z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti
- posodobitve programske opreme in ocenjevanje izgub je mogoče izvesti na daljavo prek upravljanja voznega parka Kärcher.
- Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
- Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
- Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
- električno in mehansko stikalo s plavačem
- Izbirno stikalo Easy Operation
Video posnetki
Področja uporabe
- Popolno za uporabo v supermarketih, nakupovalnih središčih ali bolnišnicah
- Primeren tudi za čiščenje proizvodnih površin in skladišč.