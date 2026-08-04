S prostornino rezervoarjev za svežo in umazano vodo 110 litrov ter z glavo z rotacijskimi valjastimi krtačami z delovno širino 75 centimetrov naš čistilno-sesalni stroj B 110 R s sedežem za upravljavca brez težav na uro očisti do 5100 m² površine. V ta namen je nameščen stranski nastavek za poliranje, ki delovno širino poveča za 10 centimetrov in omogoča čiščenje v bližini robov. Z varčnim sistemom za odmerjanje čistila Dose, funkcijo hitrega polnjenja rezervoarja za svežo vodo Auto Fill in sistemom ključev KIK za preprečevanje napak med upravljanjem stroj ponuja še več opreme za gospodarno ter uporabnikom prijazno delovanje. Serijsko sta vključena še zmogljiva baterija s kapaciteto 170 Ah in vgrajeni polnilnik. Uporabniku bodo v pomoč še udobna nastavitev višine sedeža, preproste nastavitve prek barvnega prikazovalnika v več kot 30 jezikih ter dnevna luč za vožnjo, namenjena izboljšanju pasivne varnosti.