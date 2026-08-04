Dolgotrajno delo in velike zmogljivosti čiščenja do 4500 m² na uro so z našim čistilno-sesalnim strojem B 110 R s sedežem za upravljavca mogoči brez težav. Poleg tega je opremljen še z zmogljivo baterijo s kapaciteto 170 Ah poleg integriranega polnilnika, z rezervoarjem za svežo in umazano vodo s prostornino 110 litrov ter z varčnim odmerjanjem vode, odvisnim od hitrosti. Integrirana funkcija pometanja z delovno širino 75 centimetrov zagotavlja čiščenje z zanesljivo tehniko valjastih krtač. Tudi upravljanje naprave je zelo preprosto. Poleg našega inovativnega sistema ključev KIK za preprečevanje napak med upravljanjem barvno kodirani elementi, stikalo za preprosto upravljanje EASY, prikazovalnik z možnostjo številnih jezikov ter časovno varčna in udobna funkcija samodejnega polnjenja rezervoarja za svežo vodo Auto Fill zagotavljajo izjemno preprosto delo. Za še izboljšano udobje med delom in varnost je stroj opremljen s po višini nastavljivim sedežem in z dobro vidno dnevno lučjo za vožnjo.