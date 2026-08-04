Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75

Naš baterijsko gnan čistilno-sesalni stroj B 110 R s sedežem za upravljavca lahko na uro očisti do 4500 m² površine. Baterija s kapaciteto 170 Ah in polnilnik sta integrirana serijsko.

Dolgotrajno delo in velike zmogljivosti čiščenja do 4500 m² na uro so z našim čistilno-sesalnim strojem B 110 R s sedežem za upravljavca mogoči brez težav. Poleg tega je opremljen še z zmogljivo baterijo s kapaciteto 170 Ah poleg integriranega polnilnika, z rezervoarjem za svežo in umazano vodo s prostornino 110 litrov ter z varčnim odmerjanjem vode, odvisnim od hitrosti. Integrirana funkcija pometanja z delovno širino 75 centimetrov zagotavlja čiščenje z zanesljivo tehniko valjastih krtač. Tudi upravljanje naprave je zelo preprosto. Poleg našega inovativnega sistema ključev KIK za preprečevanje napak med upravljanjem barvno kodirani elementi, stikalo za preprosto upravljanje EASY, prikazovalnik z možnostjo številnih jezikov ter časovno varčna in udobna funkcija samodejnega polnjenja rezervoarja za svežo vodo Auto Fill zagotavljajo izjemno preprosto delo. Za še izboljšano udobje med delom in varnost je stroj opremljen s po višini nastavljivim sedežem in z dobro vidno dnevno lučjo za vožnjo.

Značilnosti in prednosti
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75: Glava z valjastimi krtačami z integrirano enoto za pometanje
Glava z valjastimi krtačami z integrirano enoto za pometanje
Iz robustne aluminijeve tlačne litine z velikimi odbojnimi valji. Časovno varčno z integriranim predhodnim pometanjem grobih nečistoč. Zelo mirno in tiho delovanje za uporabo na območjih, občutljivih na hrup.
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75: Po višini nastavljiv sedež
Po višini nastavljiv sedež
Popoln položaj sedeža ne glede na telesno višino upravljavca. Izjemno udobje pri sedenju med vožnjo. Omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo.
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75: Od hitrosti odvisno odmerjanje vode
Od hitrosti odvisno odmerjanje vode
Zmanjša dovajanje vode v zavojih ali pri počasni vožnji. Funkcija varčevanja z vodo poveča sposobnost čiščenja površin. Hitrejše sušenje tal in manjše tveganje ostankov vode na ovinkih.
Robusten sesalni lok iz aluminijeve tlačne litine
  • S trpežno sesalno letvijo Linatex®, odporno proti trganju, za vrhunske rezultate odsesavanja.
  • Hitra in preprosta zamenjava sesalne letve.
  • Ob stiku s steno se umakne in s tem prepreči poškodbe.
Specifikacije

Tehnični podatki

Vrsta pogona Baterija
Vozni pogon Vlečni motor
Delovna širina krtač (mm) 750
Delovna širina sesanja (mm) 950
Posoda sveža/umazana voda (l) 110 / 110
Teoretična površinska zmogljivost (m²/h) 4500
Praktična površinska zmogljivost (m²/h) 3150
Baterija (V/Ah) 24 / 170
Čas trajanja baterije (h) max. 2,5
Čas polnjenja baterije (h) 7
Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V) 100 - 230
Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz) 50 - 60
Sposobnost premagovanja naklona (%) 10
Hitrost vrtenja krtače (rpm) 1200
Pritisni tlak krtač (Kg) 75
Širina obračanja hodnika (mm) 1750
Poraba vode (l/min) max. 5,7
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 59
Nazivna vhodna moč (W) do 2350
Dovoljena skupna teža (Kg) 650
Posodobitve programske opreme so na voljo do 2032-01-01
Teža brez dodatkov (Kg) 370
Mere (D × Š × V) (mm) 1695 x 975 x 1315

Obseg dobave

  • Baterija in vgradni polnilnik vključena
  • Sesalni nastavek, upognjen

Oprema

  • Auto Fill
  • Zmogljiv vlečni pogon
  • Samodejna prekinitev dovoda vode
  • Zaustavitvena zavora
  • Integriran stroj za pometanje
  • Magnetni ventil
  • Sistem 2 rezervoarjev
  • Po višini nastavljiv sedež
  • Prikazovalnik nivoja sveže vode: Z vodnim tlakom
  • standardne dnevne luči
  • robusten sprednji odbijač
  • z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti
  • posodobitve programske opreme in ocenjevanje izgub je mogoče izvesti na daljavo prek upravljanja voznega parka Kärcher.
  • Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
  • Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
  • izjemno tiha valjasta krtačna glava za območja občutljiva na hrup
  • Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
  • električno in mehansko stikalo s plavačem
  • Izbirno stikalo Easy Operation
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75

Video posnetki

Področja uporabe
  • Popolno za uporabo v supermarketih, nakupovalnih središčih ali bolnišnicah
  • Primeren tudi za čiščenje proizvodnih površin in skladišč.
Dodatna oprema
Čistilna sredstva