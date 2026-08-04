Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75
Naš baterijsko gnan čistilno-sesalni stroj B 110 R s sedežem za upravljavca lahko na uro očisti do 4500 m² površine. Baterija s kapaciteto 170 Ah in polnilnik sta integrirana serijsko.
Dolgotrajno delo in velike zmogljivosti čiščenja do 4500 m² na uro so z našim čistilno-sesalnim strojem B 110 R s sedežem za upravljavca mogoči brez težav. Poleg tega je opremljen še z zmogljivo baterijo s kapaciteto 170 Ah poleg integriranega polnilnika, z rezervoarjem za svežo in umazano vodo s prostornino 110 litrov ter z varčnim odmerjanjem vode, odvisnim od hitrosti. Integrirana funkcija pometanja z delovno širino 75 centimetrov zagotavlja čiščenje z zanesljivo tehniko valjastih krtač. Tudi upravljanje naprave je zelo preprosto. Poleg našega inovativnega sistema ključev KIK za preprečevanje napak med upravljanjem barvno kodirani elementi, stikalo za preprosto upravljanje EASY, prikazovalnik z možnostjo številnih jezikov ter časovno varčna in udobna funkcija samodejnega polnjenja rezervoarja za svežo vodo Auto Fill zagotavljajo izjemno preprosto delo. Za še izboljšano udobje med delom in varnost je stroj opremljen s po višini nastavljivim sedežem in z dobro vidno dnevno lučjo za vožnjo.
Značilnosti in prednosti
Glava z valjastimi krtačami z integrirano enoto za pometanjeIz robustne aluminijeve tlačne litine z velikimi odbojnimi valji. Časovno varčno z integriranim predhodnim pometanjem grobih nečistoč. Zelo mirno in tiho delovanje za uporabo na območjih, občutljivih na hrup.
Po višini nastavljiv sedežPopoln položaj sedeža ne glede na telesno višino upravljavca. Izjemno udobje pri sedenju med vožnjo. Omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo.
Od hitrosti odvisno odmerjanje vodeZmanjša dovajanje vode v zavojih ali pri počasni vožnji. Funkcija varčevanja z vodo poveča sposobnost čiščenja površin. Hitrejše sušenje tal in manjše tveganje ostankov vode na ovinkih.
Robusten sesalni lok iz aluminijeve tlačne litine
- S trpežno sesalno letvijo Linatex®, odporno proti trganju, za vrhunske rezultate odsesavanja.
- Hitra in preprosta zamenjava sesalne letve.
- Ob stiku s steno se umakne in s tem prepreči poškodbe.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Vlečni motor
|Delovna širina krtač (mm)
|750
|Delovna širina sesanja (mm)
|950
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|110 / 110
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|4500
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|3150
|Baterija (V/Ah)
|24 / 170
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 2,5
|Čas polnjenja baterije (h)
|7
|Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V)
|100 - 230
|Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz)
|50 - 60
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|10
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|1200
|Pritisni tlak krtač (Kg)
|75
|Širina obračanja hodnika (mm)
|1750
|Poraba vode (l/min)
|max. 5,7
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|59
|Nazivna vhodna moč (W)
|do 2350
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|650
|Posodobitve programske opreme so na voljo do
|2032-01-01
|Teža brez dodatkov (Kg)
|370
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Obseg dobave
- Baterija in vgradni polnilnik vključena
- Sesalni nastavek, upognjen
Oprema
- Auto Fill
- Zmogljiv vlečni pogon
- Samodejna prekinitev dovoda vode
- Zaustavitvena zavora
- Integriran stroj za pometanje
- Magnetni ventil
- Sistem 2 rezervoarjev
- Po višini nastavljiv sedež
- Prikazovalnik nivoja sveže vode: Z vodnim tlakom
- standardne dnevne luči
- robusten sprednji odbijač
- z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti
- posodobitve programske opreme in ocenjevanje izgub je mogoče izvesti na daljavo prek upravljanja voznega parka Kärcher.
- Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
- Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
- izjemno tiha valjasta krtačna glava za območja občutljiva na hrup
- Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
- električno in mehansko stikalo s plavačem
- Izbirno stikalo Easy Operation
Video posnetki
Področja uporabe
- Popolno za uporabo v supermarketih, nakupovalnih središčih ali bolnišnicah
- Primeren tudi za čiščenje proizvodnih površin in skladišč.