Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE

Zmogljiv čistilno-sesalni stroj B 110 R s sedežem za upravljavca in zelo preprostim upravljanjem, bogato opremo, glavo z valjastimi krtačami in integrirano pometalno enoto ter 75 centimetri delovne širine.

Premišljena oprema za varčevanje z dragocenimi viri, kot sta sistem za odmerjanje čistila Dose in odmerjanje vode, odvisno od hitrosti, sta stalni sestavni del zasnove naših čistilno-sesalnih strojev B 110 R s sedežem za upravljavca. Serijsko sta v obseg dobave vključena tudi zmogljiva baterija s kapaciteto 170 Ah in vgrajeni polnilnik. Dodatno prepričujeta še glava z valjastimi krtačami delovne širine 75 centimetrov in integrirana funkcija predhodnega pometanja, ki zagotavljata vrhunsko čiščenje. Za hitro polnjenje rezervoarja za svežo vodo oz. temeljito čiščenje rezervoarja za umazano vodo sta na voljo naša pametna funkcija samodejnega polnjenja Auto Fill in sistem za samodejno izpiranje rezervoarja. Oba rezervoarja ponujata 110 litrov prostornine. Poleg tega bodo uporabniki uživali v udobni nastavitvi višine sedeža, preprostih nastavitvah na barvnem prikazovalniku v več kot 30 jezikih in luči za dnevno vožnjo za še večjo varnost. Z modelom B 110 R boste prav tako zlahka očistili približno 4500 m² površine na uro.

Značilnosti in prednosti
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE: Glava z valjastimi krtačami z integrirano enoto za pometanje
Glava z valjastimi krtačami z integrirano enoto za pometanje
Iz robustne aluminijeve tlačne litine z velikimi odbojnimi valji. Časovno varčno z integriranim predhodnim pometanjem grobih nečistoč. Zelo mirno in tiho delovanje za uporabo na območjih, občutljivih na hrup.
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE: Po višini nastavljiv sedež
Po višini nastavljiv sedež
Popoln položaj sedeža ne glede na telesno višino upravljavca. Izjemno udobje pri sedenju med vožnjo. Omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo.
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE: Od hitrosti odvisno odmerjanje vode
Od hitrosti odvisno odmerjanje vode
Zmanjša dovajanje vode v zavojih ali pri počasni vožnji. Funkcija varčevanja z vodo poveča sposobnost čiščenja površin. Hitrejše sušenje tal in manjše tveganje ostankov vode na ovinkih.
Robusten sesalni lok iz aluminijeve tlačne litine
  • S trpežno sesalno letvijo Linatex®, odporno proti trganju, za vrhunske rezultate odsesavanja.
  • Hitra in preprosta zamenjava sesalne letve.
  • Ob stiku s steno se umakne in s tem prepreči poškodbe.
Specifikacije

Tehnični podatki

Vrsta pogona Baterija
Vozni pogon Vlečni motor
Delovna širina krtač (mm) 750
Delovna širina sesanja (mm) 950
Posoda sveža/umazana voda (l) 110 / 110
Teoretična površinska zmogljivost (m²/h) 4500
Praktična površinska zmogljivost (m²/h) 3150
Baterija (V/Ah) 24 / 170
Čas trajanja baterije (h) max. 2,5
Čas polnjenja baterije (h) 7
Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V) 100 - 230
Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz) 50 - 60
Sposobnost premagovanja naklona (%) 10
Hitrost vrtenja krtače (rpm) 1200
Pritisni tlak krtač (Kg) 75
Širina obračanja hodnika (mm) 1750
Poraba vode (l/min) max. 5,7
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 59
Nazivna vhodna moč (W) do 2350
Dovoljena skupna teža (Kg) 650
Posodobitve programske opreme so na voljo do 2032-01-01
Teža brez dodatkov (Kg) 373
Mere (D × Š × V) (mm) 1695 x 975 x 1315

Obseg dobave

  • Baterija in vgradni polnilnik vključena
  • Sesalni nastavek, upognjen
  • dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke

Oprema

  • Auto Fill
  • Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
  • Zmogljiv vlečni pogon
  • Samodejna prekinitev dovoda vode
  • DOSE
  • Zaustavitvena zavora
  • Integriran stroj za pometanje
  • Magnetni ventil
  • Sistem 2 rezervoarjev
  • Po višini nastavljiv sedež
  • Prikazovalnik nivoja sveže vode: Z vodnim tlakom
  • standardne dnevne luči
  • majhno doziranje čistila do 0,25 %
  • robusten sprednji odbijač
  • z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti
  • posodobitve programske opreme in ocenjevanje izgub je mogoče izvesti na daljavo prek upravljanja voznega parka Kärcher.
  • Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
  • Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
  • izjemno tiha valjasta krtačna glava za območja občutljiva na hrup
  • Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
  • električno in mehansko stikalo s plavačem
  • Izbirno stikalo Easy Operation
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE

Video posnetki

Področja uporabe
  • Popolno za uporabo v supermarketih, nakupovalnih središčih ali bolnišnicah
  • Primeren tudi za čiščenje proizvodnih površin in skladišč.
Dodatna oprema
Čistilna sredstva