Premišljena oprema za varčevanje z dragocenimi viri, kot sta sistem za odmerjanje čistila Dose in odmerjanje vode, odvisno od hitrosti, sta stalni sestavni del zasnove naših čistilno-sesalnih strojev B 110 R s sedežem za upravljavca. Serijsko sta v obseg dobave vključena tudi zmogljiva baterija s kapaciteto 170 Ah in vgrajeni polnilnik. Dodatno prepričujeta še glava z valjastimi krtačami delovne širine 75 centimetrov in integrirana funkcija predhodnega pometanja, ki zagotavljata vrhunsko čiščenje. Za hitro polnjenje rezervoarja za svežo vodo oz. temeljito čiščenje rezervoarja za umazano vodo sta na voljo naša pametna funkcija samodejnega polnjenja Auto Fill in sistem za samodejno izpiranje rezervoarja. Oba rezervoarja ponujata 110 litrov prostornine. Poleg tega bodo uporabniki uživali v udobni nastavitvi višine sedeža, preprostih nastavitvah na barvnem prikazovalniku v več kot 30 jezikih in luči za dnevno vožnjo za še večjo varnost. Z modelom B 110 R boste prav tako zlahka očistili približno 4500 m² površine na uro.