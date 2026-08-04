Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
Zmogljiv čistilno-sesalni stroj B 110 R s sedežem za upravljavca in zelo preprostim upravljanjem, bogato opremo, glavo z valjastimi krtačami in integrirano pometalno enoto ter 75 centimetri delovne širine.
Premišljena oprema za varčevanje z dragocenimi viri, kot sta sistem za odmerjanje čistila Dose in odmerjanje vode, odvisno od hitrosti, sta stalni sestavni del zasnove naših čistilno-sesalnih strojev B 110 R s sedežem za upravljavca. Serijsko sta v obseg dobave vključena tudi zmogljiva baterija s kapaciteto 170 Ah in vgrajeni polnilnik. Dodatno prepričujeta še glava z valjastimi krtačami delovne širine 75 centimetrov in integrirana funkcija predhodnega pometanja, ki zagotavljata vrhunsko čiščenje. Za hitro polnjenje rezervoarja za svežo vodo oz. temeljito čiščenje rezervoarja za umazano vodo sta na voljo naša pametna funkcija samodejnega polnjenja Auto Fill in sistem za samodejno izpiranje rezervoarja. Oba rezervoarja ponujata 110 litrov prostornine. Poleg tega bodo uporabniki uživali v udobni nastavitvi višine sedeža, preprostih nastavitvah na barvnem prikazovalniku v več kot 30 jezikih in luči za dnevno vožnjo za še večjo varnost. Z modelom B 110 R boste prav tako zlahka očistili približno 4500 m² površine na uro.
Značilnosti in prednosti
Glava z valjastimi krtačami z integrirano enoto za pometanjeIz robustne aluminijeve tlačne litine z velikimi odbojnimi valji. Časovno varčno z integriranim predhodnim pometanjem grobih nečistoč. Zelo mirno in tiho delovanje za uporabo na območjih, občutljivih na hrup.
Po višini nastavljiv sedežPopoln položaj sedeža ne glede na telesno višino upravljavca. Izjemno udobje pri sedenju med vožnjo. Omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo.
Od hitrosti odvisno odmerjanje vodeZmanjša dovajanje vode v zavojih ali pri počasni vožnji. Funkcija varčevanja z vodo poveča sposobnost čiščenja površin. Hitrejše sušenje tal in manjše tveganje ostankov vode na ovinkih.
Robusten sesalni lok iz aluminijeve tlačne litine
- S trpežno sesalno letvijo Linatex®, odporno proti trganju, za vrhunske rezultate odsesavanja.
- Hitra in preprosta zamenjava sesalne letve.
- Ob stiku s steno se umakne in s tem prepreči poškodbe.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Vlečni motor
|Delovna širina krtač (mm)
|750
|Delovna širina sesanja (mm)
|950
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|110 / 110
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|4500
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|3150
|Baterija (V/Ah)
|24 / 170
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 2,5
|Čas polnjenja baterije (h)
|7
|Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V)
|100 - 230
|Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz)
|50 - 60
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|10
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|1200
|Pritisni tlak krtač (Kg)
|75
|Širina obračanja hodnika (mm)
|1750
|Poraba vode (l/min)
|max. 5,7
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|59
|Nazivna vhodna moč (W)
|do 2350
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|650
|Posodobitve programske opreme so na voljo do
|2032-01-01
|Teža brez dodatkov (Kg)
|373
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Obseg dobave
- Baterija in vgradni polnilnik vključena
- Sesalni nastavek, upognjen
- dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke
Oprema
- Auto Fill
- Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
- Zmogljiv vlečni pogon
- Samodejna prekinitev dovoda vode
- DOSE
- Zaustavitvena zavora
- Integriran stroj za pometanje
- Magnetni ventil
- Sistem 2 rezervoarjev
- Po višini nastavljiv sedež
- Prikazovalnik nivoja sveže vode: Z vodnim tlakom
- standardne dnevne luči
- majhno doziranje čistila do 0,25 %
- robusten sprednji odbijač
- z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti
- posodobitve programske opreme in ocenjevanje izgub je mogoče izvesti na daljavo prek upravljanja voznega parka Kärcher.
- Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
- Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
- izjemno tiha valjasta krtačna glava za območja občutljiva na hrup
- Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
- električno in mehansko stikalo s plavačem
- Izbirno stikalo Easy Operation
Video posnetki
Področja uporabe
- Popolno za uporabo v supermarketih, nakupovalnih središčih ali bolnišnicah
- Primeren tudi za čiščenje proizvodnih površin in skladišč.