Kompakten polirno-sesalni stroj B 110 R s sedežem za upravljavca in serijsko zmogljivo baterijo s kapaciteto 170 Ah ter integriranim polnilnikom s svojima 110-litrskima rezervoarjema očisti do 5100 m² na uro. To zagotavljata glava z valjastimi krtačami z delovno širino 75 centimetrov in enoto za pometanje ter nameščen stranski nastavek za poliranje, namenjen razširitvi delovne širine za 10 centimetrov, da bo čiščenje mogoče tudi ob robu in pod regali. Serijsko pa ponuja še naslednje: za varčevanje z viri od hitrosti odvisno odmerjanje vode in sistem za odmerjanje čistil Dose, funkcija za hitro samodejno polnjenje rezervoarja za svežo vodo Auto Fill in sistem za izpiranje rezervoarja, namenjen hitremu čiščenju rezervoarja za umazano vodo. Vse funkcije so udobne, prijazne do uporabnika in na velikem barvnem prikazovalniku na voljo v 30 jezikih, omogočajo pa tudi upravljanje s stikalom za preprosto upravljanje EASY. Integrirani sistem ključev KIK omogoča individualno dodeljevanje pravic dostopa do pomembnih funkcij stroja, s čimer učinkovito preprečuje napake med upravljanjem. Za izboljšanje pasivne varnosti je vgrajena tudi luč za vožnjo podnevi.