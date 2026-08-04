Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE+SSD
Čistilno-sesalni stroj B 110 R s sedežem za upravljavca in baterijo s kapaciteto 170 Ah, integriranim polnilnikom, stranskim nastavkom za poliranje. Zmogljivost čiščenja površin: 5100 m2/h.
Kompakten polirno-sesalni stroj B 110 R s sedežem za upravljavca in serijsko zmogljivo baterijo s kapaciteto 170 Ah ter integriranim polnilnikom s svojima 110-litrskima rezervoarjema očisti do 5100 m² na uro. To zagotavljata glava z valjastimi krtačami z delovno širino 75 centimetrov in enoto za pometanje ter nameščen stranski nastavek za poliranje, namenjen razširitvi delovne širine za 10 centimetrov, da bo čiščenje mogoče tudi ob robu in pod regali. Serijsko pa ponuja še naslednje: za varčevanje z viri od hitrosti odvisno odmerjanje vode in sistem za odmerjanje čistil Dose, funkcija za hitro samodejno polnjenje rezervoarja za svežo vodo Auto Fill in sistem za izpiranje rezervoarja, namenjen hitremu čiščenju rezervoarja za umazano vodo. Vse funkcije so udobne, prijazne do uporabnika in na velikem barvnem prikazovalniku na voljo v 30 jezikih, omogočajo pa tudi upravljanje s stikalom za preprosto upravljanje EASY. Integrirani sistem ključev KIK omogoča individualno dodeljevanje pravic dostopa do pomembnih funkcij stroja, s čimer učinkovito preprečuje napake med upravljanjem. Za izboljšanje pasivne varnosti je vgrajena tudi luč za vožnjo podnevi.
Značilnosti in prednosti
Glava z valjastimi krtačami z integrirano enoto za pometanjeIz robustne aluminijeve tlačne litine z velikimi odbojnimi valji. Časovno varčno z integriranim predhodnim pometanjem grobih nečistoč. Zelo mirno in tiho delovanje za uporabo na območjih, občutljivih na hrup.
Stranski nastavek za drgnjenje, ki bo prihranil čas in stroškeOmogoča čiščenje blizu roba ob stenah ali regalih. Ob stiku z oviro se umakne pod napravo in s tem prepreči poškodbe. Znižanje stroškov, ker odpravlja ročno naknadno popravljanje ob robovih.
Po višini nastavljiv sedežPopoln položaj sedeža ne glede na telesno višino upravljavca. Izjemno udobje pri sedenju med vožnjo. Omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo.
Od hitrosti odvisno odmerjanje vode
- Zmanjša dovajanje vode v zavojih ali pri počasni vožnji.
- Funkcija varčevanja z vodo poveča sposobnost čiščenja površin.
- Hitrejše sušenje tal in manjše tveganje ostankov vode na ovinkih.
Robusten sesalni lok iz aluminijeve tlačne litine
- S trpežno sesalno letvijo Linatex®, odporno proti trganju, za vrhunske rezultate odsesavanja.
- Hitra in preprosta zamenjava sesalne letve.
- Ob stiku s steno se umakne in s tem prepreči poškodbe.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Vlečni motor
|Delovna širina krtač (mm)
|750
|Delovna širina sesanja (mm)
|950
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|110 / 110
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|max. 5100
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|3600
|Baterija (V/Ah)
|24 / 170
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 2,5
|Čas polnjenja baterije (h)
|7
|Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V)
|100 - 230
|Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz)
|50 - 60
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|10
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|1200
|Pritisni tlak krtač (Kg)
|75
|Širina obračanja hodnika (mm)
|1750
|Poraba vode (l/min)
|max. 5,7
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|59
|Nazivna vhodna moč (W)
|do 2350
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|650
|Posodobitve programske opreme so na voljo do
|2032-01-01
|Teža brez dodatkov (Kg)
|380
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Obseg dobave
- Baterija in vgradni polnilnik vključena
- Sesalni nastavek, upognjen
- Stranski krov za čiščenje
- robustna sesalna cev iz aluminijeve tlačne litine
- dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke
Oprema
- Auto Fill
- Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
- Zmogljiv vlečni pogon
- Samodejna prekinitev dovoda vode
- DOSE
- Zaustavitvena zavora
- Integriran stroj za pometanje
- Magnetni ventil
- Sistem 2 rezervoarjev
- Po višini nastavljiv sedež
- Prikazovalnik nivoja sveže vode: Z vodnim tlakom
- standardne dnevne luči
- majhno doziranje čistila do 0,25 %
- robusten sprednji odbijač
- z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti
- posodobitve programske opreme in ocenjevanje izgub je mogoče izvesti na daljavo prek upravljanja voznega parka Kärcher.
- Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
- Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
- izjemno tiha valjasta krtačna glava za območja občutljiva na hrup
- Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
- električno in mehansko stikalo s plavačem
- Izbirno stikalo Easy Operation
Video posnetki
Področja uporabe
- Popolno za uporabo v supermarketih, nakupovalnih središčih ali bolnišnicah
- Primeren tudi za čiščenje proizvodnih površin in skladišč.