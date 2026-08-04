Čistilno-sesalni stroj B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Čistilno-sesalni stroj s sedežem B 150 R Bp z dvema disk krtačama, delovno širino 90 cm in strgalom najnovejše generacije za optimalne rezultate čiščenja in površinsko zmogljivost 5400 m²/h.
Robusten, kompakten, okreten, na baterije: Naš čistilno-sesalni stroj B 150 R Bp na baterije se s svojimi nepogrešljivimi funkcijami in odlično serijsko opremo obnese v težkih vsakodnevnih delovnih pogojih. Sistem doziranja čistilnega sredstva DOSE pomaga varčevati z viri in stroškovno učinkovito opravljati čiščenje. Funkcija samodejnega polnjenja prihrani čas pri polnjenju 150-litrskega rezervoarja za čisto vodo, medtem ko samodejni sistem za izpiranje rezervoarja olajša čiščenje rezervoarja za umazano vodo. Z dvema diskovnima krtačama, delovno širino 90 cm in novo, zelo robustno brisalko iz tlačno litega aluminija lahko stroj brez težav očisti 5400 m² na uro. Dnevna luč izboljša vidljivost, izjemno robustna jeklena zaščita pred udarci z velikimi preusmeritvenimi valji pa zanesljivo ščiti uporabnika in stroj. B 150 R Bp je zelo enostaven za uporabo zaradi velikega barvnega zaslona s 30 jeziki in barvno kodiranih krmilnih elementov. Za zagotavljanje varnosti ima stroj tudi patentiran sistem ključev KIK, ki omogoča dodelitev različnih uporabniških pravic in s tem praktično izključuje napake upravljavca.
Značilnosti in prednosti
Robusten sesalni lok iz aluminijeve tlačne litine
- S trpežno sesalno letvijo Linatex®, odporno proti trganju, za vrhunske rezultate odsesavanja.
- Hitra in preprosta zamenjava sesalne letve.
- Ob stiku s steno se umakne in s tem prepreči poškodbe.
Krtačna glava s ploščno tehnologijo
- Krtačne plošče in pogonske plošče blazinic je enostavno zamenjati.
- Krtačne plošče so na voljo v različnih stopnjah trdote: mehke, srednje in trde.
- Modeli za čiščenje diskov, zlasti za uporabo na gladkih površinah.
Inovativen KIK sistem
- Večja zaščita pred neustreznim upravljanjem.
- Manjši stroški storitve servisa.
- Optimalna prilagoditev posameznim nalogam čiščenje, ne da bi prišlo do preobremenitve uporabnika.
Energijsko varčnen eco!fficiency način
- Znižuje porabo električne energije.
- Do 40 odstotkov daljše delovanje baterije.
- Še tišji in zato idealen za hrupna območja (dnevno čiščenje, bolnišnice, hoteli itd.).
Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
- Enostavno čiščenje rezervoarja za odpadno vodo.
- Prihranek vode do 70% v primerjavi s čiščenjem s standardno vodno cevjo.
- Boljša higiena.
Z "DOSE" sistemom za doziranje čistilnega sredstva
- Prihrani pri čistilnem sredstvu.
- Natančno in enakomerno doziranje (lahko nastavite od 0 do 3%).
- Čistilno sredstvo lahko zamenjate brez praznjenja posode za čisto vodo.
Enostavna uporaba
- Preprosto upravljanje z logično strukturiranimi nadzornimi elementi z barvnim kodiranjem.
- Lažje upravljanje in krajši čas privajanja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Električen
|Delovna širina krtač (mm)
|900
|Delovna širina sesanja (mm)
|1180 - 1180
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|150 / 150
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|7200
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|5040
|Tip baterij
|minimalno vzdrževanje
|Baterija (V/Ah)
|36 / 240
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 5
|Čas polnjenja baterije (h)
|pribl. 7
|Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V)
|100 - 240
|Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz)
|50 - 60
|Hitrost vožnje (km/h)
|8
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|10
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|180
|Pritisni tlak krtač (Kg/g/cm²)
|94 / 89
|Širina obračanja hodnika (cm)
|181
|Poraba vode (l/min)
|max. 7
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|67
|Nazivna vhodna moč (W)
|do 2400
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|957
|Posodobitve programske opreme so na voljo do
|2032-01-01
|Teža brez dodatkov (Kg)
|218
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
Obseg dobave
- Baterija
- Vgrajen polnilnik
- Sesalni nastavek, upognjen
- robustna sesalna cev iz aluminijeve tlačne litine
- dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke
Oprema
- Auto Fill
- Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
- Zmogljiv vlečni pogon
- Samodejna prekinitev dovoda vode
- DOSE
- Zaustavitvena zavora
- Magnetni ventil
- Sistem 2 rezervoarjev
- Prikazovalnik nivoja sveže vode: Z vodnim tlakom
- standardne dnevne luči
- majhno doziranje čistila do 0,25 %
- Vrsta sesalnega traku: Linatex®
- robusten sprednji odbijač
- z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti
- posodobitve programske opreme in ocenjevanje izgub je mogoče izvesti na daljavo prek upravljanja voznega parka Kärcher.
- Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
- Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
- Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
- zmanjšanje hitrosti v zavojih zaradi večje varnosti
- električno in mehansko stikalo s plavačem
- Izbirno stikalo Easy Operation
Področja uporabe
- Primerno za uporabo v proizvodnih, skladiščnih, logističnih halama in halah težke industrije