Robusten, kompakten, okreten, na baterije: Naš čistilno-sesalni stroj B 150 R Bp na baterije se s svojimi nepogrešljivimi funkcijami in odlično serijsko opremo obnese v težkih vsakodnevnih delovnih pogojih. Sistem doziranja čistilnega sredstva DOSE pomaga varčevati z viri in stroškovno učinkovito opravljati čiščenje. Funkcija samodejnega polnjenja prihrani čas pri polnjenju 150-litrskega rezervoarja za čisto vodo, medtem ko samodejni sistem za izpiranje rezervoarja olajša čiščenje rezervoarja za umazano vodo. Z dvema diskovnima krtačama, delovno širino 90 cm in novo, zelo robustno brisalko iz tlačno litega aluminija lahko stroj brez težav očisti 5400 m² na uro. Dnevna luč izboljša vidljivost, izjemno robustna jeklena zaščita pred udarci z velikimi preusmeritvenimi valji pa zanesljivo ščiti uporabnika in stroj. B 150 R Bp je zelo enostaven za uporabo zaradi velikega barvnega zaslona s 30 jeziki in barvno kodiranih krmilnih elementov. Za zagotavljanje varnosti ima stroj tudi patentiran sistem ključev KIK, ki omogoča dodelitev različnih uporabniških pravic in s tem praktično izključuje napake upravljavca.