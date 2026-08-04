Čistilno-sesalni stroj B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90

Čistilno-sesalni stroj s sedežem B 150 R Bp z dvema disk krtačama, delovno širino 90 cm in strgalom najnovejše generacije za optimalne rezultate čiščenja in površinsko zmogljivost 5400 m²/h.

Robusten, kompakten, okreten, na baterije: Naš čistilno-sesalni stroj B 150 R Bp na baterije se s svojimi nepogrešljivimi funkcijami in odlično serijsko opremo obnese v težkih vsakodnevnih delovnih pogojih. Sistem doziranja čistilnega sredstva DOSE pomaga varčevati z viri in stroškovno učinkovito opravljati čiščenje. Funkcija samodejnega polnjenja prihrani čas pri polnjenju 150-litrskega rezervoarja za čisto vodo, medtem ko samodejni sistem za izpiranje rezervoarja olajša čiščenje rezervoarja za umazano vodo. Z dvema diskovnima krtačama, delovno širino 90 cm in novo, zelo robustno brisalko iz tlačno litega aluminija lahko stroj brez težav očisti 5400 m² na uro. Dnevna luč izboljša vidljivost, izjemno robustna jeklena zaščita pred udarci z velikimi preusmeritvenimi valji pa zanesljivo ščiti uporabnika in stroj. B 150 R Bp je zelo enostaven za uporabo zaradi velikega barvnega zaslona s 30 jeziki in barvno kodiranih krmilnih elementov. Za zagotavljanje varnosti ima stroj tudi patentiran sistem ključev KIK, ki omogoča dodelitev različnih uporabniških pravic in s tem praktično izključuje napake upravljavca.

Značilnosti in prednosti
Robusten sesalni lok iz aluminijeve tlačne litine
  • S trpežno sesalno letvijo Linatex®, odporno proti trganju, za vrhunske rezultate odsesavanja.
  • Hitra in preprosta zamenjava sesalne letve.
  • Ob stiku s steno se umakne in s tem prepreči poškodbe.
Krtačna glava s ploščno tehnologijo
  • Krtačne plošče in pogonske plošče blazinic je enostavno zamenjati.
  • Krtačne plošče so na voljo v različnih stopnjah trdote: mehke, srednje in trde.
  • Modeli za čiščenje diskov, zlasti za uporabo na gladkih površinah.
Inovativen KIK sistem
  • Večja zaščita pred neustreznim upravljanjem.
  • Manjši stroški storitve servisa.
  • Optimalna prilagoditev posameznim nalogam čiščenje, ne da bi prišlo do preobremenitve uporabnika.
Energijsko varčnen eco!fficiency način
  • Znižuje porabo električne energije.
  • Do 40 odstotkov daljše delovanje baterije.
  • Še tišji in zato idealen za hrupna območja (dnevno čiščenje, bolnišnice, hoteli itd.).
Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
  • Enostavno čiščenje rezervoarja za odpadno vodo.
  • Prihranek vode do 70% v primerjavi s čiščenjem s standardno vodno cevjo.
  • Boljša higiena.
Z "DOSE" sistemom za doziranje čistilnega sredstva
  • Prihrani pri čistilnem sredstvu.
  • Natančno in enakomerno doziranje (lahko nastavite od 0 do 3%).
  • Čistilno sredstvo lahko zamenjate brez praznjenja posode za čisto vodo.
Enostavna uporaba
  • Preprosto upravljanje z logično strukturiranimi nadzornimi elementi z barvnim kodiranjem.
  • Lažje upravljanje in krajši čas privajanja.
Specifikacije

Tehnični podatki

Vrsta pogona Baterija
Vozni pogon Električen
Delovna širina krtač (mm) 900
Delovna širina sesanja (mm) 1180 - 1180
Posoda sveža/umazana voda (l) 150 / 150
Teoretična površinska zmogljivost (m²/h) 7200
Praktična površinska zmogljivost (m²/h) 5040
Tip baterij minimalno vzdrževanje
Baterija (V/Ah) 36 / 240
Čas trajanja baterije (h) max. 5
Čas polnjenja baterije (h) pribl. 7
Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V) 100 - 240
Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz) 50 - 60
Hitrost vožnje (km/h) 8
Sposobnost premagovanja naklona (%) 10
Hitrost vrtenja krtače (rpm) 180
Pritisni tlak krtač (Kg/g/cm²) 94 / 89
Širina obračanja hodnika (cm) 181
Poraba vode (l/min) max. 7
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 67
Nazivna vhodna moč (W) do 2400
Dovoljena skupna teža (Kg) 957
Posodobitve programske opreme so na voljo do 2032-01-01
Teža brez dodatkov (Kg) 218
Mere (D × Š × V) (mm) 1700 x 1070 x 1420

Obseg dobave

  • Baterija
  • Vgrajen polnilnik
  • Sesalni nastavek, upognjen
  • robustna sesalna cev iz aluminijeve tlačne litine
  • dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke

Oprema

  • Auto Fill
  • Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
  • Zmogljiv vlečni pogon
  • Samodejna prekinitev dovoda vode
  • DOSE
  • Zaustavitvena zavora
  • Magnetni ventil
  • Sistem 2 rezervoarjev
  • Prikazovalnik nivoja sveže vode: Z vodnim tlakom
  • standardne dnevne luči
  • majhno doziranje čistila do 0,25 %
  • Vrsta sesalnega traku: Linatex®
  • robusten sprednji odbijač
  • z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti
  • posodobitve programske opreme in ocenjevanje izgub je mogoče izvesti na daljavo prek upravljanja voznega parka Kärcher.
  • Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
  • Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
  • Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
  • zmanjšanje hitrosti v zavojih zaradi večje varnosti
  • električno in mehansko stikalo s plavačem
  • Izbirno stikalo Easy Operation
Čistilno-sesalni stroj B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Čistilno-sesalni stroj B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Čistilno-sesalni stroj B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Čistilno-sesalni stroj B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Čistilno-sesalni stroj B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Čistilno-sesalni stroj B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Čistilno-sesalni stroj B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Čistilno-sesalni stroj B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Področja uporabe
  • Primerno za uporabo v proizvodnih, skladiščnih, logističnih halama in halah težke industrije
Dodatna oprema
Čistilna sredstva