Naš čistilno-sesalni stroj B 150 R Bp, ki ga poganja zmogljiva svinčeno-kislinska baterija s kapaciteto 240 Ah, se impresivno obnese pri zahtevnih vsakodnevnih opravilih čiščenja in doseže površinsko zmogljivost do 5100 m² na uro. Glava valjčne krtače širine 85 cm s funkcijo predhodnega pometanja in brisalnik najnovejše generacije za optimalne rezultate sesanja sta izdelana iz visokokakovostnega, robustnega aluminija. Stroj ima 2150-litrske rezervoarje za svežo in umazano vodo, ki se hitro polnijo in enostavno čistijo zaradi funkcije samodejnega polnjenja, ter sistem za doziranje čistilnega sredstva DOSE, ki varčuje z viri. Velik barvni zaslon omogoča enostavno upravljanje stroja. Poleg tega integriran sistem ključev KIK pomaga preprečiti napake upravljavca. Serijsko vgrajena dnevna luč, vidna od daleč, in robustna jeklena zaščita pred udarci ščitita uporabnika in stroj med delovanjem.