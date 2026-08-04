Odlično opremljen čistilno-sesalni stroj B 150 R Bp z vzdržljivo baterijo 240 Ah, integriranim polnilnikom baterij in dnevnimi lučmi se s površinsko zmogljivostjo 5100 m² na uro odlično obnese pri temeljitem in vzdrževalnem čiščenju. Optimalne rezultate čiščenja zagotavljajo 85 cm široka glava valjčne krtače iz litega aluminija s funkcijo predhodnega pometanja, dvojne stranske krtače, ki zbirajo odpadke tudi zunaj delovne širine, naš sistem za doziranje čistilnega sredstva DOSE, ki varčuje z viri, in zmogljiva, robustna aluminijasta strgala. Poleg tega funkcija samodejnega polnjenja in samodejno izpiranje rezervoarja omogočata hitro polnjenje ali čiščenje 150-litrskih rezervoarjev za svežo in umazano vodo. Velik barvni zaslon, ki ga je mogoče nastaviti v 30 jezikih, in patentiran sistem ključev KIK omogočata enostavno in varno upravljanje. Možnost dodelitve različnih pravic dostopa do programov različnim uporabnikom učinkovito preprečuje napake uporabnikov.