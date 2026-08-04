Čistilno-sesalni stroj B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Standardna oprema našega čistilno-sesalnega stroja s sedežem B 150 R Bp vključuje valjčno krtačo z delovno širino 85 cm, stransko krtačo in robustno aluminijasto strgalo.
Odlično opremljen čistilno-sesalni stroj B 150 R Bp z vzdržljivo baterijo 240 Ah, integriranim polnilnikom baterij in dnevnimi lučmi se s površinsko zmogljivostjo 5100 m² na uro odlično obnese pri temeljitem in vzdrževalnem čiščenju. Optimalne rezultate čiščenja zagotavljajo 85 cm široka glava valjčne krtače iz litega aluminija s funkcijo predhodnega pometanja, dvojne stranske krtače, ki zbirajo odpadke tudi zunaj delovne širine, naš sistem za doziranje čistilnega sredstva DOSE, ki varčuje z viri, in zmogljiva, robustna aluminijasta strgala. Poleg tega funkcija samodejnega polnjenja in samodejno izpiranje rezervoarja omogočata hitro polnjenje ali čiščenje 150-litrskih rezervoarjev za svežo in umazano vodo. Velik barvni zaslon, ki ga je mogoče nastaviti v 30 jezikih, in patentiran sistem ključev KIK omogočata enostavno in varno upravljanje. Možnost dodelitve različnih pravic dostopa do programov različnim uporabnikom učinkovito preprečuje napake uporabnikov.
Značilnosti in prednosti
Robusten sesalni lok iz aluminijeve tlačne litine
- S trpežno sesalno letvijo Linatex®, odporno proti trganju, za vrhunske rezultate odsesavanja.
- Hitra in preprosta zamenjava sesalne letve.
- Ob stiku s steno se umakne in s tem prepreči poškodbe.
Glava z valjastimi krtačami z integrirano enoto za pometanje
- Iz robustne aluminijeve tlačne litine z velikimi odbojnimi valji.
- Časovno varčno z integriranim predhodnim pometanjem grobih nečistoč.
- Zelo mirno in tiho delovanje za uporabo na območjih, občutljivih na hrup.
Inovativen KIK sistem
- Večja zaščita pred neustreznim upravljanjem.
- Manjši stroški storitve servisa.
- Optimalna prilagoditev posameznim nalogam čiščenje, ne da bi prišlo do preobremenitve uporabnika.
Z "DOSE" sistemom za doziranje čistilnega sredstva
- Prihrani pri čistilnem sredstvu.
- Natančno in enakomerno doziranje (lahko nastavite od 0 do 3%).
- Čistilno sredstvo lahko zamenjate brez praznjenja posode za čisto vodo.
Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
- Enostavno čiščenje rezervoarja za odpadno vodo.
- Prihranek vode do 70% v primerjavi s čiščenjem s standardno vodno cevjo.
- Boljša higiena.
Energijsko varčnen eco!fficiency način
- Znižuje porabo električne energije.
- 40% daljši čas delovanja na polnjenje baterije.
- Še tišji in zato idealen za hrupna območja (dnevno čiščenje, bolnišnice, hoteli itd.).
Velik barvni zaslon
- Jasno urejen prikaz trenutnega programa.
- Hitra in enostavna menjava nastavitev.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Električen
|Delovna širina krtač (mm)
|850
|Delovna širina sesanja (mm)
|1180 - 1180
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|150 / 150
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|6800
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|4760
|Tip baterij
|minimalno vzdrževanje
|Baterija (V/Ah)
|36 / 240
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 5
|Čas polnjenja baterije (h)
|pribl. 7
|Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V)
|100 - 240
|Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz)
|50 - 60
|Hitrost vožnje (km/h)
|8
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|10
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|180 - 1300
|Pritisni tlak krtač (Kg)
|94
|Širina obračanja hodnika (cm)
|181
|Poraba vode (l/min)
|max. 7
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|67
|Nazivna vhodna moč (W)
|do 2600
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|957
|Posodobitve programske opreme so na voljo do
|2032-01-01
|Teža brez dodatkov (Kg)
|218
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1790 x 1070 x 1420
Obseg dobave
- Krtačni valj: 2 Kos(i)
- Baterija
- Vgrajen polnilnik
- Sesalni nastavek, upognjen
- Stranska krtača
- robustna sesalna cev iz aluminijeve tlačne litine
- dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke
Oprema
- Auto Fill
- Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
- Zmogljiv vlečni pogon
- Samodejna prekinitev dovoda vode
- DOSE
- Zaustavitvena zavora
- Integriran stroj za pometanje
- Magnetni ventil
- Sistem 2 rezervoarjev
- Prikazovalnik nivoja sveže vode: Z vodnim tlakom
- standardne dnevne luči
- majhno doziranje čistila do 0,25 %
- Vrsta sesalnega traku: Linatex®
- robusten sprednji odbijač
- z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti
- posodobitve programske opreme in ocenjevanje izgub je mogoče izvesti na daljavo prek upravljanja voznega parka Kärcher.
- Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
- Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
- Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
- zmanjšanje hitrosti v zavojih zaradi večje varnosti
- električno in mehansko stikalo s plavačem
- Izbirno stikalo Easy Operation
Področja uporabe
- Primerno za uporabo v proizvodnih, skladiščnih, logističnih halama in halah težke industrije
- Parkirne hiše
- Za čiščenje v prehrambeni in kemični industriji