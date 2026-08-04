Robusten, kompakten, okreten, na baterijski pogon: naš sedeči čistilno-sesalni stroj B 150 R Bp na baterijski pogon deluje impresivno v težkih vsakodnevnih delovnih pogojih s svojimi nepogrešljivimi funkcijami in odlično standardno opremo. Sistem za doziranje čistilnega sredstva DOSE pomaga varčevati z viri in opravljati čistilna opravila stroškovno učinkovito. Funkcija samodejnega polnjenja prihrani čas pri polnjenju 150 l rezervoarja za svežo vodo, avtomatski sistem za izpiranje rezervoarja pa olajša čiščenje rezervoarja za odpadno vodo. Z dvema diskastima krtačama, delovno širino 90 cm in novim, zelo robustnim otiralnikom iz tlačno litega aluminija lahko stroj brez težav očisti 5400 m² na uro. Dnevna luč izboljša vidljivost, izjemno robustna jeklena zaščita pred udarci z velikimi odklonskimi valji pa zanesljivo ščiti uporabnika in stroj. B 150 R Bp je zelo enostaven za uporabo zahvaljujoč velikemu barvnemu zaslonu s 30 jeziki in barvno kodiranim krmilnikom. Za zagotavljanje varnosti ima stroj tudi patentiran sistem ključev KIK, ki omogoča dodeljevanje različnih uporabniških pravic in tako praktično izključuje napake operaterja.