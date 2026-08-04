Čistilno-sesalni stroj B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
Sedeči čistilno-sesalni stroj B 150 R Bp z dvema diskastima krtačama, širino 90 cm in strgalom najnovejše generacije za optimalne rezultate čiščenja in zmogljivost površine 5400 m² na uro.
Robusten, kompakten, okreten, na baterijski pogon: naš sedeči čistilno-sesalni stroj B 150 R Bp na baterijski pogon deluje impresivno v težkih vsakodnevnih delovnih pogojih s svojimi nepogrešljivimi funkcijami in odlično standardno opremo. Sistem za doziranje čistilnega sredstva DOSE pomaga varčevati z viri in opravljati čistilna opravila stroškovno učinkovito. Funkcija samodejnega polnjenja prihrani čas pri polnjenju 150 l rezervoarja za svežo vodo, avtomatski sistem za izpiranje rezervoarja pa olajša čiščenje rezervoarja za odpadno vodo. Z dvema diskastima krtačama, delovno širino 90 cm in novim, zelo robustnim otiralnikom iz tlačno litega aluminija lahko stroj brez težav očisti 5400 m² na uro. Dnevna luč izboljša vidljivost, izjemno robustna jeklena zaščita pred udarci z velikimi odklonskimi valji pa zanesljivo ščiti uporabnika in stroj. B 150 R Bp je zelo enostaven za uporabo zahvaljujoč velikemu barvnemu zaslonu s 30 jeziki in barvno kodiranim krmilnikom. Za zagotavljanje varnosti ima stroj tudi patentiran sistem ključev KIK, ki omogoča dodeljevanje različnih uporabniških pravic in tako praktično izključuje napake operaterja.
Značilnosti in prednosti
Robusten sesalni lok iz aluminijeve tlačne litine
- S trpežno sesalno letvijo Linatex®, odporno proti trganju, za vrhunske rezultate odsesavanja.
- Hitra in preprosta zamenjava sesalne letve.
- Ob stiku s steno se umakne in s tem prepreči poškodbe.
Krtačna glava s ploščno tehnologijo
- Krtačne plošče in pogonske plošče blazinic je enostavno zamenjati.
- Krtačne plošče so na voljo v različnih stopnjah trdote: mehke, srednje in trde.
- Modeli za čiščenje diskov, zlasti za uporabo na gladkih površinah.
Inovativen KIK sistem
- Večja zaščita pred neustreznim upravljanjem.
- Manjši stroški storitve servisa.
- Optimalna prilagoditev posameznim nalogam čiščenje, ne da bi prišlo do preobremenitve uporabnika.
Energijsko varčnen eco!fficiency način
- Znižuje porabo električne energije.
- Do 40 odstotkov daljše delovanje baterije.
- Še tišji in zato idealen za hrupna območja (dnevno čiščenje, bolnišnice, hoteli itd.).
Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
- Enostavno čiščenje rezervoarja za odpadno vodo.
- Prihranek vode do 70% v primerjavi s čiščenjem s standardno vodno cevjo.
- Boljša higiena.
Z "DOSE" sistemom za doziranje čistilnega sredstva
- Prihrani pri čistilnem sredstvu.
- Natančno in enakomerno doziranje (lahko nastavite od 0 do 3%).
- Čistilno sredstvo lahko zamenjate brez praznjenja posode za čisto vodo.
Enostavna uporaba
- Preprosto upravljanje z logično strukturiranimi nadzornimi elementi z barvnim kodiranjem.
- Lažje upravljanje in krajši čas privajanja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Električen
|Delovna širina krtač (mm)
|900
|Delovna širina sesanja (mm)
|1180 - 1180
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|150 / 150
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|8000
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|5600
|Tip baterij
|minimalno vzdrževanje
|Baterija (V/Ah)
|36 / 240
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 5
|Čas polnjenja baterije (h)
|pribl. 7
|Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V)
|100 - 240
|Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz)
|50 - 60
|Hitrost vožnje (km/h)
|8
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|10
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|180
|Širina obračanja hodnika (cm)
|181
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|67
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|957
|Posodobitve programske opreme so na voljo do
|2032-01-01
|Teža brez dodatkov (Kg)
|218
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1790 x 1070 x 1420
Obseg dobave
- Ščetka za disk: 2 Kos(i)
- Baterija
- Vgrajen polnilnik
- Sesalni nastavek, upognjen
- Stranski krov za čiščenje
- robustna sesalna cev iz aluminijeve tlačne litine
- dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke
Oprema
- Auto Fill
- Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
- Zmogljiv vlečni pogon
- Samodejna prekinitev dovoda vode
- DOSE
- Zaustavitvena zavora
- Magnetni ventil
- Sistem 2 rezervoarjev
- Prikazovalnik nivoja sveže vode: Z vodnim tlakom
- standardne dnevne luči
- majhno doziranje čistila do 0,25 %
- Vrsta sesalnega traku: Linatex®
- robusten sprednji odbijač
- z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti
- posodobitve programske opreme in ocenjevanje izgub je mogoče izvesti na daljavo prek upravljanja voznega parka Kärcher.
- Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
- Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
- Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
- zmanjšanje hitrosti v zavojih zaradi večje varnosti
- električno in mehansko stikalo s plavačem
- Izbirno stikalo Easy Operation
Področja uporabe
- Primerno za uporabo v proizvodnih, skladiščnih, logističnih halama in halah težke industrije
- Parkirne hiše
- Za čiščenje v prehrambeni in kemični industriji