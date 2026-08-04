Čistilno-sesalni stroj B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
Z aluminijasto krtačno glavo z valjem s funkcijo predhodnega pometanja in delovno širino 85 cm lahko sedeči čistilno-sesalni stroj B 150 R Bp doseže zmogljivost površine do 5100 m² na uro.
Poganja ga zmogljiva baterija s kapaciteto 240 Ah, naš sedeči čistilno-sesalni stroj B 150 R Bp pa deluje impresivno pri težkih vsakodnevnih čistilnih opravilih in dosega zmogljivost površine do 5100 m² na uro. 85 cm široka valjasta krtačna glava s funkcijo predhodnega pometanja in strgalo najnovejše generacije za optimalne rezultate sesanja sta izdelana iz visokokakovostnega, robustnega aluminija. Stroj ima 2150 l rezervoarje za svežo in odpadno vodo, ki se hitro napolnijo in priročno očistijo zahvaljujoč funkciji samodejnega polnjenja ter sistem doziranja čistilnega sredstva DOSE, ki varčuje z viri. Velik barvni zaslon pomeni enostavno upravljanje stroja. Poleg tega integriran sistem ključev KIK pomaga izključiti napake operaterja. Dnevna luč, ki je serijsko vgrajena in je vidna na daljavo, ter robustna jeklena zaščita pred udarci varujeta uporabnika in stroj tudi med delovanjem.
Značilnosti in prednosti
Robusten sesalni lok iz aluminijeve tlačne litine
- S trpežno sesalno letvijo Linatex®, odporno proti trganju, za vrhunske rezultate odsesavanja.
- Hitra in preprosta zamenjava sesalne letve.
- Ob stiku s steno se umakne in s tem prepreči poškodbe.
Glava z valjastimi krtačami z integrirano enoto za pometanje
- Iz robustne aluminijeve tlačne litine z velikimi odbojnimi valji.
- Časovno varčno z integriranim predhodnim pometanjem grobih nečistoč.
- Zelo mirno in tiho delovanje za uporabo na območjih, občutljivih na hrup.
Inovativen KIK sistem
- Večja zaščita pred neustreznim upravljanjem.
- Manjši stroški storitve servisa.
- Optimalna prilagoditev posameznim nalogam čiščenje, ne da bi prišlo do preobremenitve uporabnika.
Z "DOSE" sistemom za doziranje čistilnega sredstva
- Prihrani pri čistilnem sredstvu.
- Natančno in enakomerno doziranje (lahko nastavite od 0 do 3%).
- Čistilno sredstvo lahko zamenjate brez praznjenja posode za čisto vodo.
Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
- Enostavno čiščenje rezervoarja za odpadno vodo.
- Prihranek vode do 70% v primerjavi s čiščenjem s standardno vodno cevjo.
- Boljša higiena.
Velik barvni zaslon
- Jasno urejen prikaz trenutnega programa.
- Hitra in enostavna menjava nastavitev.
Enostavna uporaba
- Preprosto upravljanje z logično strukturiranimi nadzornimi elementi z barvnim kodiranjem.
- Lažje upravljanje in krajši čas privajanja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Električen
|Delovna širina krtač (mm)
|850
|Delovna širina sesanja (mm)
|1180 - 1180
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|150 / 150
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|7600
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|5320
|Tip baterij
|minimalno vzdrževanje
|Baterija (V/Ah)
|36 / 240
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 5
|Čas polnjenja baterije (h)
|pribl. 7
|Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V)
|100 - 240
|Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz)
|50 - 60
|Hitrost vožnje (km/h)
|8
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|10
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|1300
|Širina obračanja hodnika (cm)
|181
|Poraba vode (l/min)
|max. 7
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|67
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|957
|Posodobitve programske opreme so na voljo do
|2032-01-01
|Teža brez dodatkov (Kg)
|218
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1700 x 909 x 1420
Obseg dobave
- Krtačni valj: 2 Kos(i)
- Vgrajen polnilnik
- Vključno z baterijo in polnilnikom baterij
- Sesalni nastavek, upognjen
- Stranski krov za čiščenje
- robustna sesalna cev iz aluminijeve tlačne litine
- dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke
Oprema
- Auto Fill
- Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
- Zmogljiv vlečni pogon
- Samodejna prekinitev dovoda vode
- DOSE
- Zaustavitvena zavora
- Integriran stroj za pometanje
- Funkcija pometanja
- Magnetni ventil
- Sistem 2 rezervoarjev
- Prikazovalnik nivoja sveže vode: Z vodnim tlakom
- standardne dnevne luči
- majhno doziranje čistila do 0,25 %
- Vrsta sesalnega traku: Linatex®
- robusten sprednji odbijač
- z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti
- posodobitve programske opreme in ocenjevanje izgub je mogoče izvesti na daljavo prek upravljanja voznega parka Kärcher.
- Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
- Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
- izjemno tiha valjasta krtačna glava za območja občutljiva na hrup
- Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
- zmanjšanje hitrosti v zavojih zaradi večje varnosti
- električno in mehansko stikalo s plavačem
- Izbirno stikalo Easy Operation
Področja uporabe
- Za uporabo v proizvodnih in logističnih halah ter skladiščih težke industrije
- Parkirne hiše
- Za čiščenje v prehrambeni in kemični industriji