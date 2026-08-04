Poganja ga zmogljiva baterija s kapaciteto 240 Ah, naš sedeči čistilno-sesalni stroj B 150 R Bp pa deluje impresivno pri težkih vsakodnevnih čistilnih opravilih in dosega zmogljivost površine do 5100 m² na uro. 85 cm široka valjasta krtačna glava s funkcijo predhodnega pometanja in strgalo najnovejše generacije za optimalne rezultate sesanja sta izdelana iz visokokakovostnega, robustnega aluminija. Stroj ima 2150 l rezervoarje za svežo in odpadno vodo, ki se hitro napolnijo in priročno očistijo zahvaljujoč funkciji samodejnega polnjenja ter sistem doziranja čistilnega sredstva DOSE, ki varčuje z viri. Velik barvni zaslon pomeni enostavno upravljanje stroja. Poleg tega integriran sistem ključev KIK pomaga izključiti napake operaterja. Dnevna luč, ki je serijsko vgrajena in je vidna na daljavo, ter robustna jeklena zaščita pred udarci varujeta uporabnika in stroj tudi med delovanjem.