Kompakten in okreten čistilno-sesalni stroj B 150 R Bp s sedežem lahko pri čiščenju tal doseže površinsko zmogljivost približno 5400 m² na uro. Zmogljiva in vzdrževalna gel baterija s kapaciteto 240 Ah zagotavlja dolg čas delovanja, sistem doziranja čistilnega sredstva DOSE zagotavlja varčno porabo, glava diskaste krtače z delovno širino 90 cm pa zagotavlja najboljše rezultate čiščenja. B 150 R Bp ima tudi robustno zaščito pred udarci in dnevno luč za zaščito uporabnika in stroja. Krmilni elementi stroja so barvno označeni z rumeno barvo, zaslon s 30 jeziki pa olajša nastavitev parametrov čiščenja. Da bi praktično izključili napake upravljavca, je v stroj integriran tudi patentiran sistem ključev KIK, s katerim je mogoče individualno nastaviti pravice dostopa. Da bi prihranili čas pred in po čiščenju, ima stroj funkcijo samodejnega polnjenja za polnjenje 150-litrskega rezervoarja za svežo vodo in brizgalno pištolo za čiščenje rezervoarja za umazano vodo. Serijsko je vgrajen tudi polnilnik baterij.