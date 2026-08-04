Čistilno-sesalni stroj B 220 R Bc DOSE+D110+Rins+Beacon
Z dvema 220-litrskima rezervoarjema in glavo diskaste krtače s širino 110 cm naš polirno-sesalni stroj s sedežem B 200 R dosega impresivne rezultate čiščenja na velikih površinah.
Izjemno opremljen, zmogljiv in enostaven za upravljanje: čistilno-sesalni stroj B 220 R s sedežem prepriča pri dolgotrajnem čiščenju velikih površin s hitro hitrostjo vožnje 10 km/h – z dodatno varnostjo zaradi senzorja kota krmiljenja. Stroj za čiščenje tal je serijsko opremljen z našim sistemom doziranja čistilnega sredstva DOSE, sistemom doziranja vode, ki se odziva na hitrost, časovno varčnim sistemom Auto-Fill za priročno polnjenje rezervoarja za svežo vodo in samodejnim sistemom izpiranja rezervoarja za umazano vodo. Velika, 110 cm široka glava diskaste krtače, robustna brisača iz tlačno litega aluminija najnovejše generacije in dva 220-litrska rezervoarja za svežo in umazano vodo zagotavljajo odlične rezultate čiščenja in površinsko zmogljivost do 11.000 m²/h. Za zaščito upravljavca in stroja je stroj opremljen s patentiranim sistemom ključev KIK za preprečevanje napak upravljavca, pa tudi z utripajočo lučjo, dnevno lučjo in močno zaščito pred čelnim trkom. S svojo praktično zasnovo in lahko razumljivim barvnim kodiranjem je stroj zelo enostaven za upravljanje. Vgrajen polnilnik in druge možnosti zaokrožujejo zmogljivosti naprave.
Značilnosti in prednosti
Robusten sesalni lok iz aluminijeve tlačne litine
- Krtačne plošče in pogonske plošče blazinic je enostavno zamenjati.
- Krtačne plošče so na voljo v različnih stopnjah trdote: mehke, srednje in trde.
- Modeli za čiščenje diskov, zlasti za uporabo na gladkih površinah.
- S trpežno sesalno letvijo Linatex®, odporno proti trganju, za vrhunske rezultate odsesavanja.
- Hitra in preprosta zamenjava sesalne letve.
- Ob stiku s steno se umakne in s tem prepreči poškodbe.
Robusten sesalni lok iz aluminijeve tlačne litine
Krtačna glava s ploščno tehnologijo
- Jasno urejen prikaz trenutnega programa.
- Lažje upravljanje in krajši čas privajanja.
Z "DOSE" sistemom za doziranje čistilnega sredstva
- Prihrani pri čistilnem sredstvu.
- Natančno in enakomerno doziranje (lahko nastavite od 0 do 3%).
- Čistilno sredstvo lahko zamenjate brez praznjenja posode za čisto vodo.
Energijsko varčnen eco!fficiency način
Inovativen KIK sistem
- Večja zaščita pred neustreznim upravljanjem.
- Manjši stroški storitve servisa.
- Optimalna prilagoditev posameznim nalogam čiščenje, ne da bi prišlo do preobremenitve uporabnika.
Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
- Enostavno čiščenje rezervoarja za odpadno vodo.
- Prihranek do 70% v primerjavi s čiščenjem z običajno cevjo za vodo.
- Boljša higiena.
Velik barvni zaslon
- Znižuje porabo električne energije.
- 40% daljši čas delovanja na polnjenje baterije.
- Še tišji in zato idealen za hrupna območja (dnevno čiščenje, bolnišnice, hoteli itd.).
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Električen
|Delovna širina krtač (mm)
|1100 - 1100
|Delovna širina sesanja (mm)
|1180 - 1180
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|220 / 220
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|11000
|Baterija (V/Ah)
|36 / 240
|Čas polnjenja baterije (h)
|pribl. 7
|Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V)
|100 - 240
|Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz)
|50 - 60
|Hitrost vožnje (km/h)
|10
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|10
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|180 - 180
|Poraba vode (l/min)
|max. 7
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|67
|Nazivna vhodna moč (W)
|2500
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|994
|Posodobitve programske opreme so na voljo do
|2032-01-01
|Teža brez dodatkov (Kg)
|230
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1925 x 1106 x 1420
Obseg dobave
- Ščetka za disk: 2 Kos(i)
- Vgrajen polnilnik
- Sesalni nastavek, upognjen
- robustna sesalna cev iz aluminijeve tlačne litine
- dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke
Oprema
- Auto Fill
- Zmogljiv vlečni pogon
- Samodejna prekinitev dovoda vode
- DOSE
- Zaustavitvena zavora
- Magnetni ventil
- Sistem 2 rezervoarjev
- Prikazovalnik nivoja sveže vode: Z vodnim tlakom
- standardne dnevne luči
- majhno doziranje čistila do 0,25 %
- Vrsta sesalnega traku: Linatex®
- robusten sprednji odbijač
- z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti
- posodobitve programske opreme in ocenjevanje izgub je mogoče izvesti na daljavo prek upravljanja voznega parka Kärcher.
- Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
- Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
- Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
- zmanjšanje hitrosti v zavojih zaradi večje varnosti
- električno in mehansko stikalo s plavačem
- Izbirno stikalo Easy Operation
Področja uporabe
- Za uporabo v proizvodnih in logističnih halah ter skladiščih težke industrije
- Parkirne hiše
- Za čiščenje v prehrambeni in kemični industriji