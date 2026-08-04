Izjemno opremljen, zmogljiv in enostaven za upravljanje: čistilno-sesalni stroj B 220 R s sedežem prepriča pri dolgotrajnem čiščenju velikih površin s hitro hitrostjo vožnje 10 km/h – z dodatno varnostjo zaradi senzorja kota krmiljenja. Stroj za čiščenje tal je serijsko opremljen z našim sistemom doziranja čistilnega sredstva DOSE, sistemom doziranja vode, ki se odziva na hitrost, časovno varčnim sistemom Auto-Fill za priročno polnjenje rezervoarja za svežo vodo in samodejnim sistemom izpiranja rezervoarja za umazano vodo. Velika, 110 cm široka glava diskaste krtače, robustna brisača iz tlačno litega aluminija najnovejše generacije in dva 220-litrska rezervoarja za svežo in umazano vodo zagotavljajo odlične rezultate čiščenja in površinsko zmogljivost do 11.000 m²/h. Za zaščito upravljavca in stroja je stroj opremljen s patentiranim sistemom ključev KIK za preprečevanje napak upravljavca, pa tudi z utripajočo lučjo, dnevno lučjo in močno zaščito pred čelnim trkom. S svojo praktično zasnovo in lahko razumljivim barvnim kodiranjem je stroj zelo enostaven za upravljanje. Vgrajen polnilnik in druge možnosti zaokrožujejo zmogljivosti naprave.