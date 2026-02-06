Baterijski čistilno-sesalni stroj B 220 R s sedežem navdušuje z lahkotnim upravljanjem, optimalnimi rezultati čiščenja in udobnim rokovanjem. Ima kompaktno zasnovo in je izjemno okreten, medtem ko 85 cm široka glava valjčne krtače s predpometalno enoto in odlična sesalna moč nove brisalke iz litega aluminija opravita delo čiščenja. Njegova površinska zmogljivost je 8500 m²/h. Sistem doziranja čistilnega sredstva DOSE zagotavlja varčno porabo dragocenih virov. Sistem doziranja vode, ki se odziva na hitrost, prav tako prihrani vodo in čistilo. Pred začetkom uporabe funkcija samodejnega polnjenja omogoča hitro polnjenje 220-litrskega rezervoarja za svežo vodo. Samodejni sistem za izpiranje rezervoarja nato omogoča priročno čiščenje rezervoarja za umazano vodo. Pametno stikalo EASY Operation, barvno kodirani krmilni elementi, velik barvni zaslon v 30 jezikih in senzor kota krmiljenja zagotavljajo enostavno upravljanje stroja. Poleg tega jasno vidna dnevna luč in robustna jeklena zaščita pred udarci zagotavljata varnost in zaščito oseb in stroja.