Čistilno-sesalni stroj B 220 R Bp Pack DOSE+ SB+240Ah Wet+Ri+R85
Z 220-litrskim rezervoarjem in dozirno enoto za čistilo DOSE za maksimalno ekonomičnost: naš baterijski čistilno-sesalni stroj s sedežem B 220 R z delovno hitrostjo 10 km/h.
Baterijski čistilno-sesalni stroj B 220 R s sedežem navdušuje z lahkotnim upravljanjem, optimalnimi rezultati čiščenja in udobnim rokovanjem. Ima kompaktno zasnovo in je izjemno okreten, medtem ko 85 cm široka glava valjčne krtače s predpometalno enoto in odlična sesalna moč nove brisalke iz litega aluminija opravita delo čiščenja. Njegova površinska zmogljivost je 8500 m²/h. Sistem doziranja čistilnega sredstva DOSE zagotavlja varčno porabo dragocenih virov. Sistem doziranja vode, ki se odziva na hitrost, prav tako prihrani vodo in čistilo. Pred začetkom uporabe funkcija samodejnega polnjenja omogoča hitro polnjenje 220-litrskega rezervoarja za svežo vodo. Samodejni sistem za izpiranje rezervoarja nato omogoča priročno čiščenje rezervoarja za umazano vodo. Pametno stikalo EASY Operation, barvno kodirani krmilni elementi, velik barvni zaslon v 30 jezikih in senzor kota krmiljenja zagotavljajo enostavno upravljanje stroja. Poleg tega jasno vidna dnevna luč in robustna jeklena zaščita pred udarci zagotavljata varnost in zaščito oseb in stroja.
Značilnosti in prednosti
Robusten sesalni lok iz aluminijeve tlačne litine
- S trpežno sesalno letvijo Linatex®, odporno proti trganju, za vrhunske rezultate odsesavanja.
- Hitra in preprosta zamenjava sesalne letve.
- Ob stiku s steno se umakne in s tem prepreči poškodbe.
Glava z valjastimi krtačami z integrirano enoto za pometanje
- Iz robustne aluminijeve tlačne litine z velikimi odbojnimi valji.
- Časovno varčno z integriranim predhodnim pometanjem grobih nečistoč.
- Zelo mirno in tiho delovanje za uporabo na območjih, občutljivih na hrup.
Inovativen KIK sistem
- Večja zaščita pred neustreznim upravljanjem.
- Manjši stroški storitve servisa.
- Optimalna prilagoditev posameznim nalogam čiščenje, ne da bi prišlo do preobremenitve uporabnika.
Energijsko varčnen eco!fficiency način
- Znižuje porabo električne energije.
- 40% daljši čas delovanja na polnjenje baterije.
- Še tišji in zato idealen za hrupna območja (dnevno čiščenje, bolnišnice, hoteli itd.).
Z "DOSE" sistemom za doziranje čistilnega sredstva
- Prihrani pri čistilnem sredstvu.
- Natančno in enakomerno doziranje (lahko nastavite od 0 do 3%).
- Čistilno sredstvo lahko zamenjate brez praznjenja posode za čisto vodo.
Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
- Enostavno čiščenje rezervoarja za odpadno vodo.
- Prihranek vode do 70% v primerjavi s čiščenjem s standardno vodno cevjo.
- Boljša higiena.
Velik barvni zaslon
- Jasno urejen prikaz trenutnega programa.
- Lažje upravljanje in krajši čas privajanja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Električen
|Delovna širina krtač (mm)
|850 - 850
|Delovna širina sesanja (mm)
|1180 - 1180
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|220 / 220
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|8500
|Tip baterij
|minimalno vzdrževanje
|Baterija (V/Ah)
|36 / 240
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 5
|Čas polnjenja baterije (h)
|pribl. 7
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Hitrost vožnje (km/h)
|10
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|10
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|1300
|Pritisni tlak krtač (Kg)
|97
|Poraba vode (l/min)
|max. 7
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|67 - 67
|Nazivna vhodna moč (W)
|do 2600
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|994
|Teža brez dodatkov (Kg)
|230
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1925 x 909 x 1420
Obseg dobave
- Krtačni valj: 2 Kos(i)
- Baterija in vgradni polnilnik vključena
- Sesalni nastavek, upognjen
- Stranska krtača
- robustna sesalna cev iz aluminijeve tlačne litine
- dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke
Oprema
- Auto Fill
- Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
- Zmogljiv vlečni pogon
- Samodejna prekinitev dovoda vode
- Kositer
- Zaustavitvena zavora
- Integriran stroj za pometanje
- Magnetni ventil
- Sistem 2 rezervoarjev
- Prikazovalnik nivoja sveže vode: Z vodnim tlakom
- standardne dnevne luči
- majhno doziranje čistila do 0,25 %
- Vrsta sesalnega traku: Linatex®
- robusten sprednji odbijač
- z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti
- posodobitve programske opreme in ocenjevanje izgub je mogoče izvesti na daljavo prek upravljanja voznega parka Kärcher.
- Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
- Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
- izjemno tiha valjasta krtačna glava za območja občutljiva na hrup
- Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
- zmanjšanje hitrosti v zavojih zaradi večje varnosti
- električno in mehansko stikalo s plavačem
- Izbirno stikalo Easy Operation
Video posnetki
Področja uporabe
- Za uporabo v proizvodnih in logističnih halah ter skladiščih težke industrije
- Parkirne hiše
- Za čiščenje v prehrambeni in kemični industriji