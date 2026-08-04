Z ultra visokozmogljivim čistilno-sesalnim strojem B 220 R s sedežem lahko hitro in temeljito očistite zelo velike površine, ne da bi vas skrbelo, da bi vam zmanjkalo baterije. Standardno je opremljen z dvema velikima baterijama AGM z zmogljivostjo 285 Ah in vgrajenim polnilnikom za do 5 ur neprekinjenega čiščenja tal. V kombinaciji z veliko glavo diskaste krtače z delovno širino 110 cm, robustnim brisalcem najnovejše generacije in dvema 220-litrskima rezervoarjema za svežo in odpadno vodo lahko očisti do 11.000 m²/h. Krmilni elementi so premišljeno barvno kodirani za lažje upravljanje, patentiran sistem ključev KIK pa učinkovito preprečuje napake upravljavca. Sistem samodejnega polnjenja, ki prihrani dragoceni čas pri polnjenju rezervoarja za svežo vodo, sistem samodejnega izpiranja v rezervoarju za odpadno vodo, sistem za doziranje detergenta DOSE, skupaj z dnevno lučjo, utripajočo lučjo, robustno zaščito pred čelnim trkom, sistemom za doziranje vode, ki se odziva na hitrost, in senzorjem kota krmiljenja, uvrščajo to napravo med najzmogljivejše stroje v svojem razredu.