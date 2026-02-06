Vrhunski sedalni čistilno-sesalni stroj B 220 R z dolgotrajno baterijo 240 Ah, vgrajenim polnilnikom baterij in dnevnimi lučmi deluje impresivno s površinsko zmogljivostjo nekaj več kot 9.000 m² na uro. 90 cm široka diskasta krtačna glava v kombinaciji z našim varčnim sistemom za doziranje detergenta DOSE, načinom eco!efficiency, sistemom za doziranje vode, ki je odvisen od hitrosti, in močnim, robustno aluminijasto letvijo zagotavlja najboljše rezultate čiščenja. Litij-ionske baterije z dolgo garancijo proizvajalca poskrbijo za enostavno čiščenje: baterije ni treba menjati med življenjsko dobo aparata, ima funkcijo hitrega polnjenja in vmesnega polnjenja, nudi varno rokovanje in najboljši TCO. S funkcijo samodejnega polnjenja in samodejnim izpiranjem rezervoarja je mogoče 220-litrske rezervoarje za svežo in umazano vodo hitro napolniti ali očistiti za dodatno udobje. Patentiran sistem ključev KIK učinkovito preprečuje napake operaterja s pomočjo individualnih pravic dostopa. S hitrostjo vožnje 10 km/h in senzorjem kota krmiljenja.