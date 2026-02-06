Čistilno-sesalni stroj B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
Glava diskaste krtače z delovno širino 90 cm, litijeve baterije in robustna aluminijasta letev so standardni. Površinska zmogljivost 9.000 m²/h in delovna hitrost 10 km/h.
Vrhunski sedalni čistilno-sesalni stroj B 220 R z dolgotrajno baterijo 240 Ah, vgrajenim polnilnikom baterij in dnevnimi lučmi deluje impresivno s površinsko zmogljivostjo nekaj več kot 9.000 m² na uro. 90 cm široka diskasta krtačna glava v kombinaciji z našim varčnim sistemom za doziranje detergenta DOSE, načinom eco!efficiency, sistemom za doziranje vode, ki je odvisen od hitrosti, in močnim, robustno aluminijasto letvijo zagotavlja najboljše rezultate čiščenja. Litij-ionske baterije z dolgo garancijo proizvajalca poskrbijo za enostavno čiščenje: baterije ni treba menjati med življenjsko dobo aparata, ima funkcijo hitrega polnjenja in vmesnega polnjenja, nudi varno rokovanje in najboljši TCO. S funkcijo samodejnega polnjenja in samodejnim izpiranjem rezervoarja je mogoče 220-litrske rezervoarje za svežo in umazano vodo hitro napolniti ali očistiti za dodatno udobje. Patentiran sistem ključev KIK učinkovito preprečuje napake operaterja s pomočjo individualnih pravic dostopa. S hitrostjo vožnje 10 km/h in senzorjem kota krmiljenja.
Značilnosti in prednosti
Robusten sesalni lok iz aluminijeve tlačne litine
- S trpežno sesalno letvijo Linatex®, odporno proti trganju, za vrhunske rezultate odsesavanja.
- Hitra in preprosta zamenjava sesalne letve.
- Ob stiku s steno se umakne in s tem prepreči poškodbe.
Inovativen KIK sistem
- Večja zaščita pred neustreznim upravljanjem.
- Manjši stroški storitve servisa.
- Optimalna prilagoditev posameznim nalogam čiščenje, ne da bi prišlo do preobremenitve uporabnika.
Energijsko varčnen eco!fficiency način
- Znižuje porabo električne energije.
- Do 40 odstotkov daljše delovanje baterije.
- Še tišji in zato idealen za hrupna območja (dnevno čiščenje, bolnišnice, hoteli itd.).
Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
- Enostavno čiščenje rezervoarja za odpadno vodo.
- Prihranek vode do 70% v primerjavi s čiščenjem s standardno vodno cevjo.
- Boljša higiena.
Z "DOSE" sistemom za doziranje čistilnega sredstva
- Prihrani pri čistilnem sredstvu.
- Natančno in enakomerno doziranje (lahko nastavite od 0 do 3%).
- Čistilno sredstvo lahko zamenjate brez praznjenja posode za čisto vodo.
Enostavna uporaba
- Preprosto upravljanje z logično strukturiranimi nadzornimi elementi z barvnim kodiranjem.
- Lažje upravljanje in krajši čas privajanja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Električen
|Delovna širina krtač (mm)
|850 - 850
|Delovna širina sesanja (mm)
|1180 - 1180
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|220 / 220
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|8500
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|5950
|Tip baterij
|Li-Ion
|Baterija (V/Ah)
|36 / 240
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 5
|Čas polnjenja baterije (h)
|pribl. 7
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Hitrost vožnje (km/h)
|10
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|10
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|1300
|Širina obračanja hodnika (cm)
|181
|Poraba vode (l/min)
|max. 7
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|67 - 67
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|994
|Teža brez dodatkov (Kg)
|230
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1925 x 909 x 1420
Obseg dobave
- Krtačni valj: 2 Kos(i)
- Baterija in vgradni polnilnik vključena
- Vključno z baterijo in polnilnikom baterij
- Sesalni nastavek, upognjen
- Stranska krtača
- robustna sesalna cev iz aluminijeve tlačne litine
- dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke
Oprema
- Auto Fill
- Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
- Zmogljiv vlečni pogon
- Samodejna prekinitev dovoda vode
- Kositer
- Zaustavitvena zavora
- Integriran stroj za pometanje
- Magnetni ventil
- Sistem 2 rezervoarjev
- Prikazovalnik nivoja sveže vode: Z vodnim tlakom
- standardne dnevne luči
- majhno doziranje čistila do 0,25 %
- Vrsta sesalnega traku: Linatex®
- robusten sprednji odbijač
- z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti
- posodobitve programske opreme in ocenjevanje izgub je mogoče izvesti na daljavo prek upravljanja voznega parka Kärcher.
- Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
- Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
- izjemno tiha valjasta krtačna glava za območja občutljiva na hrup
- Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
- zmanjšanje hitrosti v zavojih zaradi večje varnosti
- električno in mehansko stikalo s plavačem
- Izbirno stikalo Easy Operation
Video posnetki
Področja uporabe
- Za uporabo v proizvodnih in logističnih halah ter skladiščih težke industrije
- Parkirne hiše
- Za čiščenje v prehrambeni in kemični industriji