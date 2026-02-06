Čistilno-sesalni stroj B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85

Glava diskaste krtače z delovno širino 90 cm, litijeve baterije in robustna aluminijasta letev so standardni. Površinska zmogljivost 9.000 m²/h in delovna hitrost 10 km/h.

Vrhunski sedalni čistilno-sesalni stroj B 220 R z dolgotrajno baterijo 240 Ah, vgrajenim polnilnikom baterij in dnevnimi lučmi deluje impresivno s površinsko zmogljivostjo nekaj več kot 9.000 m² na uro. 90 cm široka diskasta krtačna glava v kombinaciji z našim varčnim sistemom za doziranje detergenta DOSE, načinom eco!efficiency, sistemom za doziranje vode, ki je odvisen od hitrosti, in močnim, robustno aluminijasto letvijo zagotavlja najboljše rezultate čiščenja. Litij-ionske baterije z dolgo garancijo proizvajalca poskrbijo za enostavno čiščenje: baterije ni treba menjati med življenjsko dobo aparata, ima funkcijo hitrega polnjenja in vmesnega polnjenja, nudi varno rokovanje in najboljši TCO. S funkcijo samodejnega polnjenja in samodejnim izpiranjem rezervoarja je mogoče 220-litrske rezervoarje za svežo in umazano vodo hitro napolniti ali očistiti za dodatno udobje. Patentiran sistem ključev KIK učinkovito preprečuje napake operaterja s pomočjo individualnih pravic dostopa. S hitrostjo vožnje 10 km/h in senzorjem kota krmiljenja.

Značilnosti in prednosti
Robusten sesalni lok iz aluminijeve tlačne litine
  • S trpežno sesalno letvijo Linatex®, odporno proti trganju, za vrhunske rezultate odsesavanja.
  • Hitra in preprosta zamenjava sesalne letve.
  • Ob stiku s steno se umakne in s tem prepreči poškodbe.
Inovativen KIK sistem
  • Večja zaščita pred neustreznim upravljanjem.
  • Manjši stroški storitve servisa.
  • Optimalna prilagoditev posameznim nalogam čiščenje, ne da bi prišlo do preobremenitve uporabnika.
Energijsko varčnen eco!fficiency način
  • Znižuje porabo električne energije.
  • Do 40 odstotkov daljše delovanje baterije.
  • Še tišji in zato idealen za hrupna območja (dnevno čiščenje, bolnišnice, hoteli itd.).
Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
  • Enostavno čiščenje rezervoarja za odpadno vodo.
  • Prihranek vode do 70% v primerjavi s čiščenjem s standardno vodno cevjo.
  • Boljša higiena.
Z "DOSE" sistemom za doziranje čistilnega sredstva
  • Prihrani pri čistilnem sredstvu.
  • Natančno in enakomerno doziranje (lahko nastavite od 0 do 3%).
  • Čistilno sredstvo lahko zamenjate brez praznjenja posode za čisto vodo.
Enostavna uporaba
  • Preprosto upravljanje z logično strukturiranimi nadzornimi elementi z barvnim kodiranjem.
  • Lažje upravljanje in krajši čas privajanja.
Specifikacije

Tehnični podatki

Vrsta pogona Baterija
Vozni pogon Električen
Delovna širina krtač (mm) 850 - 850
Delovna širina sesanja (mm) 1180 - 1180
Posoda sveža/umazana voda (l) 220 / 220
Teoretična površinska zmogljivost (m²/h) 8500
Praktična površinska zmogljivost (m²/h) 5950
Tip baterij Li-Ion
Baterija (V/Ah) 36 / 240
Čas trajanja baterije (h) max. 5
Čas polnjenja baterije (h) pribl. 7
Omrežni priključek polnilnika (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Hitrost vožnje (km/h) 10
Sposobnost premagovanja naklona (%) 10
Hitrost vrtenja krtače (rpm) 1300
Širina obračanja hodnika (cm) 181
Poraba vode (l/min) max. 7
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 67 - 67
Dovoljena skupna teža (Kg) 994
Teža brez dodatkov (Kg) 230
Mere (D × Š × V) (mm) 1925 x 909 x 1420

Obseg dobave

  • Krtačni valj: 2 Kos(i)
  • Baterija in vgradni polnilnik vključena
  • Vključno z baterijo in polnilnikom baterij
  • Sesalni nastavek, upognjen
  • Stranska krtača
  • robustna sesalna cev iz aluminijeve tlačne litine
  • dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke

Oprema

  • Auto Fill
  • Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
  • Zmogljiv vlečni pogon
  • Samodejna prekinitev dovoda vode
  • Kositer
  • Zaustavitvena zavora
  • Integriran stroj za pometanje
  • Magnetni ventil
  • Sistem 2 rezervoarjev
  • Prikazovalnik nivoja sveže vode: Z vodnim tlakom
  • standardne dnevne luči
  • majhno doziranje čistila do 0,25 %
  • Vrsta sesalnega traku: Linatex®
  • robusten sprednji odbijač
  • z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti
  • posodobitve programske opreme in ocenjevanje izgub je mogoče izvesti na daljavo prek upravljanja voznega parka Kärcher.
  • Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
  • Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
  • izjemno tiha valjasta krtačna glava za območja občutljiva na hrup
  • Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
  • zmanjšanje hitrosti v zavojih zaradi večje varnosti
  • električno in mehansko stikalo s plavačem
  • Izbirno stikalo Easy Operation
Video posnetki

Področja uporabe
  • Za uporabo v proizvodnih in logističnih halah ter skladiščih težke industrije
  • Parkirne hiše
  • Za čiščenje v prehrambeni in kemični industriji
