Čistilno-sesalni stroj B 300 R I

Kombinirani stroj B 300 R I je močna kombinacija čistilno-sesalnega stroja in stroja za pometanje z delovno širino do 1755 mm.

Zahvaljujoč izredno velikemu krtačnemu valju, se čistilno-sesalni stroj s sedečim upravljanjem spremeni v kombinirano napravo 300 R I, ki hkrati omogoča čiščenje in pometanje. Naprava je z velikim rezervoarjem za vodo (300 litrov) in delovno širino do 1755 centimetrov idealna za vzdrževanje in osnovno čiščenje velikih površin. Povišan in udoben vozni položaj omogoča zelo dober pregled delovne površine. Priročno je tudi praznjenje na višini, ki poenostavlja praznjenje zbiralnika smeti. Opcijske stranske metle ali krtače za čiščenje, zagotavljajo čiščenje ob stenah in v vogalih, široka, ukrivljena sesalna palica pa zagotavlja prvovrstno ekstrakcijo. Robusten stroj z masivnim jeklenim okvirjem opravi še tako težko delo povsem brez napora.

Specifikacije

Tehnični podatki

Vozni pogon Vlečni motor
Delovna širina krtač (mm) 1045
Posoda sveža/umazana voda (l) 300 / 300
Posoda za smeti (l) 180
Tip baterij Starter akumulator
Baterija (V/Ah) 12 / 80
Sposobnost premagovanja naklona (%) 12
Hitrost vrtenja krtače (rpm) 460
Pritisni tlak krtač (Kg) 25 - 150
Poraba vode (l/min) max. 12
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 92
Dovoljena skupna teža (Kg) 2635
Mere (D × Š × V) (mm) 2490 x 1570 x 1860
